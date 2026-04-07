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Uma história inacabada... Um fio invisível liga a joia do Bayern de Munique ao Real Madrid

Especiais e Opinião
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
L. Karl
Espanha
Alemanha

Cenários emocionantes!

O jornal espanhol “AS” revelou uma história emocionante sobre uma estrela em ascensão nas fileiras do Bayern de Munique, que nutre um sonho claro que não esconde: vestir a camisa do Real Madrid algum dia.

Trata-se do jovem talento alemão Lennart Karl, meio-campista ofensivo canhoto, que chamou a atenção em Munique apesar da pouca idade, já que não passa dos 18 anos e estreou no time aos 17. Mas o mais interessante é que essa promissora estrela não se contenta em sonhar em enfrentar o Real Madrid na Liga dos Campeões, mas almeja ir além... vestir a própria camisa branca.

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Na infância, Karl passou por testes no Real Madrid duas vezes e chegou a visitar a sede do clube em Valdebebas, mas a negociação não foi concretizada no final. Apesar do passar dos anos, essa experiência não saiu de sua memória. Recentemente, ele fez uma declaração franca e surpreendente, dizendo: “O Bayern é um clube grande e muito especial, mas um dia eu gostaria de jogar no Real Madrid”.

Declaração que gerou grande polêmica entre a torcida do clube bávaro, especialmente porque foi feita durante um encontro amistoso com os torcedores, quando ele disse com um tom jovem e ousado: “O Real Madrid é o clube dos meus sonhos... mas espero que isso continue sendo um segredo entre nós”. No entanto, esse “segredo” não durou muito, e rapidamente se espalhou como fogo na palha.

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    Uma história antiga que ainda não chegou ao fim

    O jornal espanhol confirmou que a esperada visita de Karl ao Estádio Santiago Bernabéu, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, não será a primeira dele em Madri, nem mesmo a primeira com o Real Madrid.

    Por sua vez, o jornalista alemão Sebastian Lisgang, próximo da família do jogador, revelou em um programa de rádio que Karl esteve muito perto de se juntar ao Real Madrid quando tinha dez anos.

    Ele explicou: “Ele fez testes nos campos de treinamento do Real Madrid na Alemanha, primeiro em Aschaffenburg e depois em Memmingen. Ele se destacou em ambos, foi convidado para ir à Espanha e chegou a viajar, mas no fim não se chegou a um acordo”. Ele acrescentou que os pais dele preferiram que ele ficasse na Alemanha naquela fase.

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    Sob o patrocínio das lendas

    À medida que sua carreira evolui, Karl se torna uma verdadeira promessa. O jogador se beneficia dos conselhos do lendário jogador alemão Michael Ballack, que lhe dá orientações, especialmente no aspecto defensivo.

    Quanto ao seu ídolo, Karl não esconde sua admiração pelo jogador Martin Ødegaard, dizendo: “Ele é canhoto como eu, joga como meia, tem uma visão de jogo fantástica e chutes potentes. Além disso, ele passou pela experiência de jogar desde cedo em um grande clube como o Real Madrid e, graças à paciência e à mentalidade forte, tornou-se um jogador de nível internacional”.

    Carl, que tem apenas 1,68 m de altura, possui habilidades excepcionais e considera que sua baixa estatura é uma vantagem, e não um obstáculo, afirmando: “Meu centro de gravidade baixo me ajuda a driblar melhor”.

    Ele trabalhou duro para desenvolver seu estilo, a ponto de passar um verão inteiro treinando o famoso movimento do astro holandês Arjen Robben: avançar pela direita e chutar com o pé esquerdo. Ele dominou a jogada a tal ponto que marcou três gols da mesma maneira em uma única partida com o time juvenil.

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    A marca do Real Madrid está presente até mesmo nas comemorações

    E mesmo em suas comemorações, a influência do Real Madrid fica evidente: em um dos amistosos contra o Salzburgo, ele imitou a famosa comemoração do astro português Cristiano Ronaldo.

    Na Alemanha, as comparações começaram a surgir, com alguns acreditando que ele possa seguir os passos de Bastian Schweinsteiger ou Mesut Özil, mas o elogio mais marcante veio do ex-jogador do Real Madrid Toni Kroos, que afirmou durante um evento beneficente: “O fato de Karl ter a oportunidade de jogar pelo Bayern nesta idade é uma prova clara de seu talento; ele merece isso”.

    Todos esses sinais levaram a diretoria do Bayern de Munique a agir rapidamente para garantir o futuro do jogador. Seu contrato foi prorrogado automaticamente até 2029 com um aumento salarial, mas o clube já planeja estendê-lo até 2031 com um aumento significativo, numa tentativa de impedir o interesse do Real Madrid.

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    Sonhar não é crime

    Apesar da polêmica gerada por suas declarações, Karl recebeu forte apoio do ícone do futebol alemão Lothar Matthäus, que o defendeu dizendo: “É fantástico que um jogador dessa idade tenha essa confiança. Estabelecer metas não é arrogância, mas sim sinceridade. E o Real Madrid tem uma aura especial”.

    E acrescentou: “Karl não disse que quer se transferir daqui a dois anos, mas sim que está falando de um sonho. E os sonhos exigem trabalho; se ele atingir um nível que o qualifique para o Real Madrid, primeiro precisa conquistar grandes feitos com o Bayern”.

    Mateus concluiu sua fala com um toque humano: “Eu também gostaria de ter jogado pelo Real Madrid. Mas isso não aconteceu”. No fim das contas, a questão permanece em aberto: o sonho de Linart Karl se tornará realidade ou continuará sendo apenas mais uma história de paixão pelo time dos Reis?

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