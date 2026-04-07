Uma história inacabada... Um fio invisível liga a joia do Bayern de Munique ao Real Madrid

O jornal espanhol “AS” revelou uma história emocionante sobre uma estrela em ascensão nas fileiras do Bayern de Munique, que nutre um sonho claro que não esconde: vestir a camisa do Real Madrid algum dia.

Trata-se do jovem talento alemão Lennart Karl, meio-campista ofensivo canhoto, que chamou a atenção em Munique apesar da pouca idade, já que não passa dos 18 anos e estreou no time aos 17. Mas o mais interessante é que essa promissora estrela não se contenta em sonhar em enfrentar o Real Madrid na Liga dos Campeões, mas almeja ir além... vestir a própria camisa branca.

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Na infância, Karl passou por testes no Real Madrid duas vezes e chegou a visitar a sede do clube em Valdebebas, mas a negociação não foi concretizada no final. Apesar do passar dos anos, essa experiência não saiu de sua memória. Recentemente, ele fez uma declaração franca e surpreendente, dizendo: “O Bayern é um clube grande e muito especial, mas um dia eu gostaria de jogar no Real Madrid”.

Declaração que gerou grande polêmica entre a torcida do clube bávaro, especialmente porque foi feita durante um encontro amistoso com os torcedores, quando ele disse com um tom jovem e ousado: “O Real Madrid é o clube dos meus sonhos... mas espero que isso continue sendo um segredo entre nós”. No entanto, esse “segredo” não durou muito, e rapidamente se espalhou como fogo na palha.

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