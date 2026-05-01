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Rian Rosendaal

Traduzido por

Uma história bizarra sobre Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, vem à tona de repente

Bundesliga
M. Olise
Reading
Bayern de Munique

Um ex-treinador das categorias de base de Michael Olise revela as práticas incomuns que o ponta do Bayern de Munique costumava adotar no passado.

“Todas as manhãs, quando eu chegava ao campo de treino, Michael estava simplesmente sentado no carro, dormindo profundamente”, conta Mark Bowen, que treinou Olise durante seus primeiros anos como profissional no Reading, no programa Bolzplatz da ZDF.

  • Quando era adolescente, Olise acabara de entrar para o time principal do que era, na época, um clube da segunda divisão inglesa. Mas o atacante ainda morava com a família em Londres. Todas as manhãs, ele precisava enfrentar o trânsito intenso da capital para chegar a tempo a Reading.

    “Ele dizia que não queria ficar preso no engarrafamento e não queria ficar muito tempo no carro. Provavelmente saía já às 5h30 da manhã para chegar a tempo ao treino”, disse Bowen, agora diretor técnico do Forest Green Rovers, time da quinta divisão inglesa. “O curioso era que Olise chegava ao campo de treino e adormecia ao volante.”

    “Quando o treino começou às 9h da manhã, os jogadores mais velhos vieram até mim e perguntaram: ‘Onde está o Michael? Por que ele está atrasado?’ Eu respondi: ‘Ele pode estar atrasado para o treino, mas enquanto vocês ainda estavam na cama, ele já estava no estacionamento.’ Ele ainda era apenas um garoto e adormeceu. Tivemos que bater no para-brisa para acordá-lo antes do treino”, lembra Bowen.

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    Olise jogou por um curto período na base do Arsenal antes de se transferir para o Chelsea, onde permaneceu por sete anos. Aos 14 anos, o Chelsea o dispensou, apesar de seu talento evidente, e ele foi diretamente para o Manchester City. Sua passagem por lá, no entanto, durou apenas um ano.

    Por fim, aos 15 anos, Olise foi para o Reading e, menos de dois anos depois, conquistou seu espaço no time principal. “Por que ele foi parar no Reading depois de ter jogado nesses grandes clubes?”, seu mentor Bowen ainda se pergunta até hoje. “A única coisa que consigo imaginar é que aqueles clubes talvez tenham visto a autoconfiança dele como um ponto negativo. Que, na opinião deles, ele talvez devesse ter sido um pouco mais modesto.”

    Sob o comando de Bowen, Olise tornou-se titular no Reading e, em 2021, transferiu-se para o Crystal Palace, onde se consolidou na Premier League. Em 2024, o Bayern pagou nada menos que 53 milhões de euros pelo jogador da seleção francesa, um valor que já se pagou integralmente pouco menos de dois anos depois. No campeão alemão, Olise se tornou um dos maiores talentos do futebol mundial. Recentemente, ele impressionou no clássico entre Bayern e Paris Saint-Germain, que terminou em 5 a 4 para os franceses. No total, o jogador, agora com 24 anos, já soma 20 gols e 29 assistências nesta temporada, em 47 partidas.


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