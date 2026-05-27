É o que informa a Sky. Segundo a emissora, as negociações entre os dirigentes do clube e a lenda de 40 anos do Atlético de Madrid já começaram oficialmente e estão em pleno andamento.
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Uma grande surpresa no Bayer Leverkusen? Lenda do Atlético de Madrid seria o sucessor de Kasper Hjulmand em Leverkusen
Luis, que até o início de março trabalhava no Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores, é o principal alvo da diretoria esportiva. Embora a diretoria do Leverkusen tenha ainda opções B e C concretas na lista para o caso de algo dar errado, todos os indícios apontam, neste momento, para uma solução brasileira.
O momento da contratação segue um cálculo estratégico: o plano dos dirigentes do Bayer prevê anunciar oficialmente a saída definitiva de Hjulmand somente no momento em que o novo técnico tiver assinado contrato.
- AFP
Filipe Luís é uma lenda do Atlético de Madrid
O técnico dinamarquês assumiu o cargo em Leverkusen após a demissão repentina de Erik ten Hag, que na última temporada teve que fazer as malas logo após a segunda rodada. Hjulmand assinou então um contrato de longo prazo até 2027, mas acabou não conseguindo atender às altas expectativas de forma sustentável e não conseguiu classificar o Bayer para a Liga dos Campeões.
Com Luis, o Leverkusen traria para a comissão técnica uma vasta experiência internacional e o brilho dos grandes palcos do futebol. Como jogador profissional, o lateral foi de classe mundial por anos, disputou impressionantes 333 partidas oficiais pelo Atlético de Madrid e vestiu 44 vezes a camisa da seleção brasileira. Depois de encerrar sua carreira como jogador em 1º de janeiro de 2024 no tradicional clube brasileiro Flamengo, ele teve um início fulminante como técnico no mesmo clube.
Leverkusen: Luis, Glasner ou Iraola?
Em setembro de 2024, ele assumiu o comando do time profissional do Flamengo e conquistou sucessos logo de cara. Luis não só levou o clube diretamente ao título do Campeonato Brasileiro, como também coroou sua estreia sensacional com a conquista da Copa Libertadores, o equivalente sul-americano da Liga dos Campeões. Por isso, foi ainda mais surpreendente sua demissão, em março deste ano, do time repleto de estrelas do Rio.
No Bayer, já há algum tempo se considera muito provável que a equipe não inicie a nova temporada com Hjulmand como técnico. Rumores sobre a contratação de Oliver Glasner ou Andoni Iraola têm circulado recentemente. Glasner seria a solução preferida por Rolfes.
O austríaco, porém, é extremamente ambicioso – ambicioso demais para o Leverkusen? “Para mim, o projeto é o que importa. É possível ganhar a Liga dos Campeões? Existe essa possibilidade? Isso é algo que acho empolgante. Estou procurando um desafio. Estou procurando algo empolgante”, disse Glasner à RTL/ntv.