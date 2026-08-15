O jovem promissor, que soma oito partidas pela seleção principal do Cazaquistão, expressou sua empolgação por assumir um novo desafio no futebol inglês com o Burnley.

Em entrevista ao site oficial do Burnley, Satpayev detalhou suas ambições: "Estou muito feliz por estar aqui. É uma grande oportunidade para mim na minha carreira e um grande clube para mostrar o que posso fazer e ajudar o time a voltar para onde pertence."

Ele também reforçou que está pronto para o desafio em Turf Moor: "É a minha primeira vez jogando na Inglaterra e agora estou pronto para encarar o próximo capítulo e ter um período de sucesso com o Burnley."