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Adhe Makayasa

Traduzido por

'Uma grande oportunidade' - jovem do Chelsea Dastan Satpayev acerta ida por empréstimo ao Burnley

Mercado da bola
D. Satpaev
Burnley
Chelsea
Championship
Premier League

O atacante adolescente do Chelsea, Dastan Satpayev, se juntou ao Burnley por empréstimo de uma temporada após concluir oficialmente sua aguardada transferência para Stamford Bridge, vindo do Kairat. O internacional cazaque de 18 anos, que recentemente se comprometeu com o Chelsea até 2033, segue direto para Turf Moor com o objetivo claro de garantir minutos regulares no time principal.

  • Satpayev acerta transferência para o Burnley

    O Burnley acertou a contratação por empréstimo de uma temporada do jovem atacante Satpayev, do Chelsea, antes da temporada 2026-27 da Championship. O internacional cazaque de 18 anos concluiu recentemente sua tão aguardada transferência para Stamford Bridge, vindo do Kairat Almaty, assinando contrato até 2033. Embora a transferência tenha sido acertada originalmente em fevereiro de 2025, ela só passou a valer quando o atacante completou 18 anos nesta semana.


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  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    Promessa cazaque saboreia oportunidade

    O jovem promissor, que soma oito partidas pela seleção principal do Cazaquistão, expressou sua empolgação por assumir um novo desafio no futebol inglês com o Burnley.

    Em entrevista ao site oficial do Burnley, Satpayev detalhou suas ambições: "Estou muito feliz por estar aqui. É uma grande oportunidade para mim na minha carreira e um grande clube para mostrar o que posso fazer e ajudar o time a voltar para onde pertence."

    Ele também reforçou que está pronto para o desafio em Turf Moor: "É a minha primeira vez jogando na Inglaterra e agora estou pronto para encarar o próximo capítulo e ter um período de sucesso com o Burnley."

  • Quebradora de recordes reforça o Burnley

    Satpayev chega à Inglaterra com uma reputação crescente depois de se tornar o jogador mais jovem da história do Cazaquistão ao fazer sua estreia pela seleção principal contra Curaçao, em março de 2025. Revelado pela base do Kairat, ele manteve sua rápida ascensão na fase de grupos da Champions League na última temporada, balançando as redes contra o FC Copenhagen depois de se testar contra equipes como Real Madrid e Inter de Milão.

    Sua veia goleadora também ficou evidente com o gol de abertura contra a Bélgica nas Eliminatórias da Copa do Mundo e com um gol diante do Western Sydney Wanderers durante a turnê de pré-temporada do Chelsea sob o comando do técnico Xabi Alonso.

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  • imago-sport-1080689899.jpgNexpher Images

    A briga pelo acesso na Championship se aproxima

    Satpayev agora volta seu foco para se adaptar rapidamente às exigências do futebol da Championship sob o comando do técnico Nicky Hayen, enquanto mira minutos regulares no ataque do Burnley. Sua chegada acrescenta uma nova dimensão ofensiva e poder de fogo vital à linha de frente dos Clarets, que buscam o retorno automático à Premier League.

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