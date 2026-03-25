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Uma grande mudança para Kylian Mbappé! O atacante do Real Madrid deve deixar a Nike após quase 20 anos, em plena Copa do Mundo, enquanto grandes marcas fazem fila para lhe oferecer contratos de patrocínio
A era de Mbappé na Nike está chegando ao fim
A relação entre Kylian Mbappé e a Nike já dura quase 20 anos, tendo começado quando o francês tinha apenas oito anos. No entanto, segundo reportagens do Le Parisien, o capitão da França está considerando seriamente uma mudança de ares quando seu contrato atual expirar, em 30 de junho. Esse momento é particularmente delicado, pois coincide com o meio da Copa do Mundo de 2026, um evento em que Mbappé será o centro das atenções mundiais enquanto joga pela seleção francesa.
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Medidas de emergência para a Copa do Mundo
Para evitar um desastre de marketing durante o torneio, a Nike e a Federação Francesa de Futebol (FFF) teriam chegado a um acordo para uma prorrogação de um mês. Isso garante que Mbappé represente o icônico “swoosh” durante toda a competição na América do Norte. No entanto, as perspectivas a longo prazo apontam para uma separação iminente. Como ícone global do Real Madrid, a equipe de Mbappé acredita que seu valor de mercado agora ultrapassa em muito os termos do contrato de uma década atrás, desencadeando uma busca de alto risco por um novo patrocinador principal.
A Adidas e a Under Armour lideram a disputa
À medida que o prazo se aproxima, os gigantes do mundo do esporte se posicionam para agir. A Adidas, rival de longa data da Nike, já havia tentado atrair Mbappé com uma oferta que, segundo relatos, era € 20 milhões superior ao seu contrato anterior com a Nike. Embora essa tentativa não tenha dado certo na época, a marca alemã voltou agora à mesa de negociações com vigor renovado.
Ela não está sozinha nesse interesse, já que a Under Armour e vários outros grandes fabricantes de equipamentos também estão acompanhando a situação de perto. A batalha pela contratação de Mbappé representa mais do que apenas um contrato de chuteiras; é uma disputa pelo rosto mais comercializável do futebol mundial após sua transferência de grande repercussão para o Real Madrid.
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Uma entrada inesperada no mercado casual
Em uma jogada que lembra a mudança de Roger Federer para a Uniqlo, relatos sugerem que Mbappé poderia se voltar para uma parceria voltada para o estilo de vida. Federer encerrou sua parceria com a Nike em 2018, após 24 anos, tendo começado com a marca aos 13 anos, em 1994.
Agora, uma das três principais candidatas para Mbappé não seria uma fabricante tradicional de artigos esportivos, indicando uma mudança semelhante em direção ao mercado “casual”. Seja ele escolhendo uma gigante do futebol ou um ícone da moda, a Copa do Mundo de 2026 marca um ponto de inflexão definitivo na marca global de Mbappé para a próxima década.