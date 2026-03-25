Uma grande mudança para Kylian Mbappé! O atacante do Real Madrid deve deixar a Nike após quase 20 anos, em plena Copa do Mundo, enquanto grandes marcas fazem fila para lhe oferecer contratos de patrocínio

À medida que o prazo se aproxima, os gigantes do mundo do esporte se posicionam para agir. A Adidas, rival de longa data da Nike, já havia tentado atrair Mbappé com uma oferta que, segundo relatos, era € 20 milhões superior ao seu contrato anterior com a Nike. Embora essa tentativa não tenha dado certo na época, a marca alemã voltou agora à mesa de negociações com vigor renovado.

Ela não está sozinha nesse interesse, já que a Under Armour e vários outros grandes fabricantes de equipamentos também estão acompanhando a situação de perto. A batalha pela contratação de Mbappé representa mais do que apenas um contrato de chuteiras; é uma disputa pelo rosto mais comercializável do futebol mundial após sua transferência de grande repercussão para o Real Madrid.