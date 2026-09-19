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'Uma grande lição para nós!' - Mikel Arteta admite que o Arsenal esteve 'abaixo dos padrões' na surpreendente derrota por 3 a 0 para o Brighton sofrida pelos campeões
Arsenal é humilhado no litoral sul
A aura de invencibilidade em torno do time de Arteta foi destruída no Amex Stadium, quando o Brighton deu uma aula tática para desmontar os atuais campeões. Depois de um início perfeito de campanha, no qual o Arsenal venceu sete jogos seguidos em todas as competições, o time do norte de Londres pareceu incomumente frágil diante de um Brighton que pressionava alto.
Falando à BBC Radio 5 Live Sports Report após o apito final, um Arteta frustrado foi sincero sobre as falhas de sua equipe. O espanhol admitiu que seu time não conseguiu igualar a intensidade exigida nesse nível, afirmando: 'O Brighton mereceu vencer o jogo. Não fizemos o básico direito por longos períodos, especialmente no primeiro tempo. Não ganhamos duelos suficientes, e qualquer segunda bola acaba te esticando. Com os erros que cometemos e, especialmente, com os princípios que não aplicamos contra um time que quer pressionar você.'
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Oportunidades perdidas custam caro
O Arsenal teve uma oportunidade de ouro para voltar à disputa pouco antes do intervalo, quando a bola sobrou para Bukayo Saka na área, mas o internacional inglês não conseguiu converter depois que a tentativa inicial de Martin Odegaard foi desviada. A importância desse erro ficou ainda maior quase imediatamente, já que o Brighton aproveitou segundos depois, quando Charalampos Kostoulas recebeu espaço demais na entrada da área para girar e ampliar a vantagem dos mandantes.
Arteta destacou esses momentos específicos como pontos de virada que impediram uma reação. O técnico do Arsenal observou que a finalização clínica é um pré-requisito para o sucesso na elite, explicando sua decepção ao dizer: "Então isso nos coloca constantemente sob pressão, e não conseguimos sair disso da forma como normalmente fazemos. Então há muitas coisas para aprender e tirar disso, mas, no fim das contas, estou decepcionado."
Brighton voa alto enquanto os campeões tropeçam
Qualquer esperança de reação dos visitantes no segundo tempo foi extinguida 12 minutos após a volta do intervalo. Chema Andres subiu mais alto para cabecear para o gol após cobrança de escanteio do eterno Gross, marcando o 11º gol do Brighton em uma semana notável, após as vitórias sobre Coventry City e Manchester United.
As estatísticas refletiram uma atuação dominante da equipe de Fabian Hurzeler, que subiu para o terceiro lugar na tabela, a apenas dois pontos da liderança. Para o Arsenal, a derrota significa que o time segue em segundo, no saldo de gols, mas com um jogo a mais do que o Manchester City. Arteta se recusou a dar desculpas e acrescentou: "Duas coisas: primeiro, dê crédito a eles. Pela maneira como jogaram e se comprometeram em cada ação. Ficamos abaixo dos padrões que são exigidos de nós, mas também na Premier League."
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Um alerta para Arteta
As tentativas nos minutos finais de Kai Havertz e Matt O'Riley em extremidades opostas mantiveram os goleiros ocupados, mas o estrago já estava feito muito antes do apito final. O resultado serve como um duro lembrete da natureza competitiva da divisão, encerrando uma sequência sensacional de forma do Arsenal.
O técnico do Arsenal concluiu sua análise ao enquadrar a derrota como um obstáculo necessário na busca por mais títulos. Arteta comentou: "É uma grande lição para aprendermos. Se eu tiver que descrever como o time jogou e competiu nas últimas seis ou sete semanas, foi excepcional, mas hoje foi uma grande lição."
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