A aura de invencibilidade em torno do time de Arteta foi destruída no Amex Stadium, quando o Brighton deu uma aula tática para desmontar os atuais campeões. Depois de um início perfeito de campanha, no qual o Arsenal venceu sete jogos seguidos em todas as competições, o time do norte de Londres pareceu incomumente frágil diante de um Brighton que pressionava alto.

Falando à BBC Radio 5 Live Sports Report após o apito final, um Arteta frustrado foi sincero sobre as falhas de sua equipe. O espanhol admitiu que seu time não conseguiu igualar a intensidade exigida nesse nível, afirmando: 'O Brighton mereceu vencer o jogo. Não fizemos o básico direito por longos períodos, especialmente no primeiro tempo. Não ganhamos duelos suficientes, e qualquer segunda bola acaba te esticando. Com os erros que cometemos e, especialmente, com os princípios que não aplicamos contra um time que quer pressionar você.'