Aaron Danks já atuou duas vezes como técnico principal ao longo de sua carreira. É difícil tirar conclusões sobre a aptidão do inglês de 42 anos para essa função: uma vez com 4 a 0, outra com 0 a 4. Isso aconteceu em outubro de 2022, no Aston Villa.
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Uma grande fraqueza do FC Bayern está justamente na sua área de atuação: o substituto de Vincent Kompany é um “ladrão” de um tipo especial
Após a demissão do técnico Steven Gerrard, Danks, seu ex-assistente, assumiu o cargo interinamente. A estreia foi um sucesso, com uma vitória confortável por 4 a 0 contra o FC Brentford. “Ele foi impressionante”, elogiou Leon Bailey, jogador do Villa, após a partida. “Ele assumiu a responsabilidade em muito pouco tempo e comunicou com muita clareza o que espera de nós.” Por melhor que tenha sido o primeiro jogo, pior foi o segundo — uma derrota por 0 a 4 contra o Newcastle United.
Em seguida, o Villa contratou Unai Emery, que continua trabalhando com sucesso até hoje. Danks permaneceu por mais um mês na comissão técnica de Emery, antes de se transferir para o FC Middlesbrough, da segunda divisão, como assistente técnico de Michael Carrick (atualmente no Manchester United). No verão de 2024, Danks finalmente seguiu Vincent Kompany, seu ex-chefe no RSC Anderlecht, para o FC Bayern.
Lá, ele agora se prepara para sua terceira atuação como técnico principal: como Kompany recebeu cartões amarelos contra o Arsenal e o PSV Eindhoven na fase de grupos e também foi advertido na partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid, ele está suspenso para a primeira semifinal contra o Paris Saint-Germain. Como substituto, Danks tem preferência sobre os demais assistentes técnicos Rene Maric (33), Floribert Ngalula (39) e Daniel Fradley (35, contratado recentemente do Manchester City).
A verdadeira especialidade de Danks na comissão técnica são as jogadas ensaiadas. Nesse aspecto, a situação atual do Bayern de Munique é semelhante à que Danks enfrentou durante seu breve período como técnico principal do Aston Villa: instável. Também se poderia dizer: jogadas ofensivas 4 a 0, jogadas defensivas 0 a 4.
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O FC Bayern mostra fragilidades nas jogadas de bola parada do adversário
A defesa em jogadas de bola parada é um grande ponto fraco da equipe de Munique, que, fora isso, funciona de maneira quase perfeita. Dos 52 gols sofridos nesta temporada, 20 foram em jogadas de bola parada, o que representa 38%. Segundo o programa Sportschau, a média na Bundesliga é de cerca de 24%.
Especialmente no outono, os gols sofridos em jogadas de bola parada se acumularam. Após uma vitória por 4 a 1 contra o 1. FC Köln no final de outubro, Harry Kane reclamou de “um pouco de confusão” e disse: “Não estávamos realmente nas posições certas, não tínhamos clareza nas instruções.” Por isso, Danks falou no intervalo: “E ele meio que nos deu uma bronca à moda inglesa.” Ou seja: deve ter ficado barulhento.
Pouco depois, dois gols sofridos em jogadas de bola parada levaram ao empate em 2 a 2 contra o Union Berlin e, consequentemente, à primeira perda de pontos da temporada após 16 vitórias consecutivas. Na primeira derrota contra o Arsenal, o time de Munique ficou em desvantagem após um escanteio. Depois disso, a situação melhorou, antes que o assunto voltasse a esquentar nas últimas semanas. Na partida de volta contra o Real, Arda Güler converteu uma cobrança de falta direta; o FSV Mainz 05 abriu o placar após um escanteio na partida emocionante de 4 a 3 no sábado.
No final de março, o campeão mundial Toni Kroos chegou a abordar a fragilidade do time de Munique nas jogadas ensaiadas em seu podcast “Einfach mal Luppen”. Questionado sobre o assunto, Kompany respondeu: “É fato que não somos perfeitos nesse aspecto.” No entanto, Kompany também destacou, com razão, que sua equipe “é uma das melhores da Europa nas jogadas ensaiadas ofensivas”.
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Aaron Danks se inspira no passado e no exterior
Na Bundesliga, o time de Munique já marcou 13 gols em cobranças de escanteio. O recorde desde o início do registro detalhado de dados em 2004 é de 14, estabelecido pelo Borussia Mönchengladbach na temporada 2023/24. A isso somam-se quatro gols em cobranças de falta e onze pênaltis convertidos, graças a Kane. No total, 28 dos 113 gols do FC Bayern na Bundesliga até o momento foram marcados em jogadas de bola parada.
Na busca por variações ofensivas de lances livres ou escanteios, Danks se inspira tanto no passado quanto no exterior. “Os melhores treinadores às vezes precisam ser os melhores ladrões. Nós observamos bastante o que acontece na Europa”, revelou ele durante sua primeira temporada em Munique, em uma entrevista ao Bild, e acrescentou: “Também analisamos lances livres e escanteios antigos de Arjen Robben e Franck Ribéry.”
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A trajetória especial de Aaron Danks no futebol profissional
Danks sabia desde cedo que queria ser treinador — e, portanto, também ladrão. Aos 15 anos, começou no Birmingham City, tendo até abandonado o ensino médio por causa disso. Inicialmente, Danks também se dedicou ao esporte de base. Equipado com “um saco de bolas, coletes e um bilhete de ônibus”, segundo ele mesmo conta, percorreu a cidade e conduziu sessões de treino em escolas e acampamentos de férias.
Após uma passagem pelo West Bromwich Albion, rival local do City, ele foi para a FA como treinador de posse de bola das seleções de base. Nessa função, Danks conquistou o título da Copa do Mundo Sub-20 em 2017, e na Sub-21 trabalhou com talentos como Jude Bellingham, Emile Smith Rowe e Jamal Musiala. Musiala acabou optando por seguir carreira na seleção alemã.
Após cinco anos na FA, Kompany o contratou para o Anderlecht em 2021. Kompany já havia notado Danks durante sua carreira de jogador no Manchester City e chegou a chamá-lo de “um dos treinadores mais talentosos da Inglaterra”. A parceria na Bélgica durou, porém, apenas dois meses. Em seguida, Danks voltou para a Inglaterra como assistente técnico do Aston Villa, onde acabou tendo suas duas primeiras partidas como técnico principal.
Em sua terceira tentativa, que está prestes a acontecer, há uma proibição estrita de contato com Kompany, de acordo com os regulamentos da UEFA. Ele ainda pode ir ao estádio no ônibus da equipe, mas não tem acesso aos vestiários. Em vez disso, Kompany deve assistir ao jogo das arquibancadas. A comunicação por fone de ouvido ou por telefone é proibida, assim como qualquer troca de palavras no intervalo. Somente dez minutos após o apito final Kompany poderá entrar no vestiário. Espera-se que, até lá, não tenha sido necessário recorrer ao “English talking” com os jogadores.