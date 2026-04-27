Após a demissão do técnico Steven Gerrard, Danks, seu ex-assistente, assumiu o cargo interinamente. A estreia foi um sucesso, com uma vitória confortável por 4 a 0 contra o FC Brentford. “Ele foi impressionante”, elogiou Leon Bailey, jogador do Villa, após a partida. “Ele assumiu a responsabilidade em muito pouco tempo e comunicou com muita clareza o que espera de nós.” Por melhor que tenha sido o primeiro jogo, pior foi o segundo — uma derrota por 0 a 4 contra o Newcastle United.

Em seguida, o Villa contratou Unai Emery, que continua trabalhando com sucesso até hoje. Danks permaneceu por mais um mês na comissão técnica de Emery, antes de se transferir para o FC Middlesbrough, da segunda divisão, como assistente técnico de Michael Carrick (atualmente no Manchester United). No verão de 2024, Danks finalmente seguiu Vincent Kompany, seu ex-chefe no RSC Anderlecht, para o FC Bayern.

Lá, ele agora se prepara para sua terceira atuação como técnico principal: como Kompany recebeu cartões amarelos contra o Arsenal e o PSV Eindhoven na fase de grupos e também foi advertido na partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid, ele está suspenso para a primeira semifinal contra o Paris Saint-Germain. Como substituto, Danks tem preferência sobre os demais assistentes técnicos Rene Maric (33), Floribert Ngalula (39) e Daniel Fradley (35, contratado recentemente do Manchester City).

A verdadeira especialidade de Danks na comissão técnica são as jogadas ensaiadas. Nesse aspecto, a situação atual do Bayern de Munique é semelhante à que Danks enfrentou durante seu breve período como técnico principal do Aston Villa: instável. Também se poderia dizer: jogadas ofensivas 4 a 0, jogadas defensivas 0 a 4.