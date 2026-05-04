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"Uma grande decepção" - Calum McFarlane critica duramente o desempenho "inaceitável" do Chelsea, enquanto o Nottingham Forest goleia os Blues em Stamford Bridge
McFarlane critica início "inaceitável"
O Blues ficou atrás no placar em Stamford Bridge após apenas 98 segundos, quando Taiwo Awoniyi marcou de cabeça, definindo o tom para uma tarde para esquecer para os anfitriões. A situação piorou aos 15 minutos, quando Igor Jesus converteu um pênalti para dobrar a vantagem dos visitantes. Em entrevista coletiva pós-jogo, um frustrado McFarlane não mediu palavras ao falar sobre a falta de concentração de sua equipe nos primeiros momentos da partida.
“Os primeiros 15 minutos foram inaceitáveis. A maneira como os dois gols foram sofridos realmente nos prejudicou e nos deixou com uma montanha para escalar”, disse o técnico. “É um jogo implacável, de altíssimo nível. Não podemos começar assim as partidas da Premier League. Vamos treinar amanhã, vamos analisar a partida e tentar descobrir o motivo, e garantir que o nível de desempenho seja melhor contra o Liverpool daqui a cinco dias.”
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O fraco desempenho deixa o técnico furioso
Apesar do Forest ter feito oito alterações em seu time titular, o Chelsea não conseguiu aproveitar a oportunidade e, em vez disso, sofreu sua sexta derrota consecutiva no campeonato. McFarlane admitiu que a exibição esteve muito aquém da solidez defensiva que a equipe havia demonstrado em partidas anteriores contra adversários de maior calibre.
“Muito decepcionante — sabemos que somos muito melhores do que mostramos hoje. Acho que nunca chegamos ao nosso nível, então foi muito decepcionante”, disse ele ao programa MOTD da BBC.
Mais tarde, ele disse à Sky Sports: “Um resultado e um desempenho realmente decepcionantes. Os primeiros 15 minutos não foram bons o suficiente. Isso definiu o tom. É difícil dizer [por que deu errado neste momento; provavelmente gostaria de rever o jogo para analisar essa diferença tão gritante em relação à forma como defendemos contra o Leeds.”
Os momentos decisivos não estão a favor dos Blues
O Chelsea teve oportunidades de voltar ao jogo, principalmente quando Cole Palmer viu seu pênalti ser defendido por Matz Sels após uma longa interrupção no primeiro tempo, quando o jovem Jesse Derry foi retirado de maca após uma terrível colisão de cabeças com Zach Abbott. Enzo Fernández também acertou a trave, enquanto os anfitriões lutavam para encontrar precisão na finalização, e Awoniyi fez o 3 a 0 aos 52 minutos.
“Enzo Fernández acertou a trave e Cole Palmer perdeu o pênalti; quando você tem um começo tão ruim, precisa que esses momentos joguem a seu favor e, infelizmente, isso não aconteceu”, explicou McFarlane.
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Pedro marca um gol de honra no final da partida
Depois de ver um gol anulado por impedimento, João Pedro finalmente marcou com uma bicicleta no final da partida. Foi o único ponto positivo em uma partida de outro modo desanimadora para o clube londrino, que agora soma seis derrotas consecutivas no campeonato.
“Ótima finalização, azar com o gol anulado por impedimento também, então foi ótimo para ele marcar, mas isso não significa nada neste momento”, disse McFarlane. “Já disse isso antes, mas precisamos melhorar este desempenho e estar prontos para outro jogo daqui a cinco dias.”
O próximo compromisso do Blues é contra o Liverpool no sábado.