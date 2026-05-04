"Uma grande decepção" - Calum McFarlane critica duramente o desempenho "inaceitável" do Chelsea, enquanto o Nottingham Forest goleia os Blues em Stamford Bridge

O Blues ficou atrás no placar em Stamford Bridge após apenas 98 segundos, quando Taiwo Awoniyi marcou de cabeça, definindo o tom para uma tarde para esquecer para os anfitriões. A situação piorou aos 15 minutos, quando Igor Jesus converteu um pênalti para dobrar a vantagem dos visitantes. Em entrevista coletiva pós-jogo, um frustrado McFarlane não mediu palavras ao falar sobre a falta de concentração de sua equipe nos primeiros momentos da partida.

“Os primeiros 15 minutos foram inaceitáveis. A maneira como os dois gols foram sofridos realmente nos prejudicou e nos deixou com uma montanha para escalar”, disse o técnico. “É um jogo implacável, de altíssimo nível. Não podemos começar assim as partidas da Premier League. Vamos treinar amanhã, vamos analisar a partida e tentar descobrir o motivo, e garantir que o nível de desempenho seja melhor contra o Liverpool daqui a cinco dias.”