Segundo aSky, foi graças principalmente ao diretor esportivo que o FC Bayern conseguiu reduzir mais uma vez o valor base da transferência do jovem astro marroquino da Copa do Mundo para menos de 50 milhões de euros. Caso todos os bônus devidos ao PSV Eindhoven venham a ser pagos, o valor total aumentaria para 52 milhões de euros. Anteriormente, falava-se frequentemente de um valor fixo de pelo menos 50 milhões, que poderia aumentar para 55 milhões com os bônus.
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Uma grande contratação por um valor bem menor! Max Eberl teria conseguido um verdadeiro golpe de mestre no FC Bayern
Eberl conseguiu reduzir o valor da transferência porque o clube campeão recordista já havia manifestado seu interesse por Saibari ao PSV desde cedo, e um acordo já havia sido alcançado antes mesmo da primeira partida do Marrocos na Copa do Mundo. Saibari passou a ser alvo de atenção do time de Munique, especialmente por insistência de Vincent Kompany. No Bayern, ele está inicialmente previsto para atuar na posição central, mas também pode jogar na lateral e como ponta de lança.
No final de janeiro, por exemplo, Saibari atuou como parte de uma dupla de ataque no confronto contra seu futuro clube de Munique na fase de grupos da Liga dos Campeões e teve um desempenho convincente. Embora o PSV de Saibari tenha perdido por 1 a 2 para o FCB, o jogador da seleção marroquina marcou um gol absolutamente espetacular, que empatou o jogo em 1 a 1.
Após a partida, Kompany conversou animadamente com Saibari. Talvez isso já fosse um indício da transferência agora concretizada para o campeão da Bundesliga, embora o próprio Saibari tenha negado na época à Ziggo Sport: “Não, não. Ele me parabenizou pela minha atuação, na verdade, pela nossa equipe. Ele disse que precisávamos continuar assim”, afirmou.
Conforme relatam de forma coincidente a Sky e o Bild, os dirigentes liderados por Eberl não tinham Saibari no topo da lista. Kompany, porém, teria insistido e afirmado que já havia conseguido convencer o jogador a se transferir após uma conversa pessoal. O time de Munique teria então decidido investir de cabeça no jogador desejado por Kompany.
- (C)Getty Images
Saibari passou pelo exame médico para a transferência para o FC Bayern durante a Copa do Mundo
Segundo a Sky, nada mais impediria a transferência do jogador ofensivo versátil, que marcou gols pela seleção do Marrocos na Copa do Mundo tanto contra o Brasil quanto contra a Escócia. Já na semana passada, a AFP havia noticiado que Saibari havia passado com sucesso no exame médico na presença do médico da equipe, Dr. Jochen Hahne, que se encontra nos EUA com a seleção alemã. Ainda não se sabe exatamente quando a transferência será anunciada oficialmente, mas isso pode se estender até julho.
Saibari se transferiu em 2020 do KRC Genk, clube belga de ponta, para Eindhoven e, inicialmente, conquistou seu espaço no atual campeão holandês jogando pela segunda equipe. Recentemente, ele se tornou um jogador absolutamente fundamental para o PSV; na última temporada, marcou 19 gols e deu nove assistências em 37 partidas em todas as competições.