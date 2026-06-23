Uma grande contratação por um valor bem menor! Max Eberl teria conseguido um verdadeiro golpe de mestre no FC Bayern

Eberl conseguiu reduzir o valor da transferência porque o clube campeão recordista já havia manifestado seu interesse por Saibari ao PSV desde cedo, e um acordo já havia sido alcançado antes mesmo da primeira partida do Marrocos na Copa do Mundo. Saibari passou a ser alvo de atenção do time de Munique, especialmente por insistência de Vincent Kompany. No Bayern, ele está inicialmente previsto para atuar na posição central, mas também pode jogar na lateral e como ponta de lança.

No final de janeiro, por exemplo, Saibari atuou como parte de uma dupla de ataque no confronto contra seu futuro clube de Munique na fase de grupos da Liga dos Campeões e teve um desempenho convincente. Embora o PSV de Saibari tenha perdido por 1 a 2 para o FCB, o jogador da seleção marroquina marcou um gol absolutamente espetacular, que empatou o jogo em 1 a 1.

Após a partida, Kompany conversou animadamente com Saibari. Talvez isso já fosse um indício da transferência agora concretizada para o campeão da Bundesliga, embora o próprio Saibari tenha negado na época à Ziggo Sport: “Não, não. Ele me parabenizou pela minha atuação, na verdade, pela nossa equipe. Ele disse que precisávamos continuar assim”, afirmou.

Conforme relatam de forma coincidente a Sky e o Bild, os dirigentes liderados por Eberl não tinham Saibari no topo da lista. Kompany, porém, teria insistido e afirmado que já havia conseguido convencer o jogador a se transferir após uma conversa pessoal. O time de Munique teria então decidido investir de cabeça no jogador desejado por Kompany.