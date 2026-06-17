Conforme informam, de forma unânime, os jornais esportivos italianos Gazzetta dello Sport e Tuttosport, o novo técnico Ruben Amorim já identificou um candidato ideal para a linha de frente. Gonçalo Ramos, do PSG, seria a primeira opção de Amorim, e sua contratação passa a ter, a partir de agora, a máxima prioridade para os Rossoneri.
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Uma grande contratação logo na estreia? Ruben Amorim supostamente quer o astro do PSG como sua primeira contratação no AC Milan
O atacante de 24 anos, que nem sempre é a primeira opção na metrópole francesa, apresenta, portanto, exatamente o perfil que o novo técnico do Milan imagina para seu sistema. O maior obstáculo para se chegar a um acordo, no entanto, deve ser a questão financeira.
Segundo informações da Gazzetta, os dirigentes do PSG estimam o valor de mercado do seu centroavante em cerca de 40 milhões de euros. Um valor que, embora esteja, em princípio, dentro das possibilidades do clube milanês, representaria um peso enorme no orçamento.
Por esse motivo, os dirigentes do Milan aparentemente já estão explorando modelos criativos de transferência. Os Rossoneri estariam, portanto, muito interessados em negociar um contrato de empréstimo que inclua uma obrigação de compra definitiva para o ano de 2027. Dessa forma, o pagamento da quantia milionária devido poderia ser adiado para o período contábil daqui a dois anos.
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O renomado agente Mendes deve ajudar na negociação envolvendo Ramos
Para fechar o negócio nas condições mais favoráveis para o Milan, os italianos apostam no fator “agente”. Tanto a Gazzetta quanto o Tuttosport informam que a habilidade de negociação do famoso agente Jorge Mendes deve ser o fator decisivo.
Mendes, Ramos e Amorim são todos portugueses. A comunicação entre eles é direta, o que pode dar aos milaneses uma vantagem decisiva nas negociações. Mendes, como agente, puxa os cordões nos bastidores para Ramos, mas não faz o mesmo com o novo técnico do Milan.
Nunez como alternativa a Ramos no Milan?
Caso a tentativa fracasse, o Milan já teria um plano B pronto. Segundo o Tuttosport, o ex-atacante do Liverpool, Darwin Núñez, é considerado mais uma opção séria para o ataque.
O jogador da seleção uruguaia está atualmente sob contrato com o Al-Hilal, onde joga sob o comando do técnico Simone Inzaghi. No entanto, uma transferência de Núñez provavelmente representaria desafios quase tão grandes para os dirigentes em termos de poder de persuasão e estrutura salarial quanto a contratação de Ramos.
O jogador de 24 anos ainda tem contrato com o PSG até 2028, que inclui uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Ele chegou do Benfica no inverno de 2024 por 65 milhões de euros e, desde então, marcou 45 gols e deu dez assistências em 131 partidas oficiais.