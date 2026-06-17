Uma grande contratação logo na estreia? Ruben Amorim supostamente quer o astro do PSG como sua primeira contratação no AC Milan

O atacante de 24 anos, que nem sempre é a primeira opção na metrópole francesa, apresenta, portanto, exatamente o perfil que o novo técnico do Milan imagina para seu sistema. O maior obstáculo para se chegar a um acordo, no entanto, deve ser a questão financeira.

Segundo informações da Gazzetta, os dirigentes do PSG estimam o valor de mercado do seu centroavante em cerca de 40 milhões de euros. Um valor que, embora esteja, em princípio, dentro das possibilidades do clube milanês, representaria um peso enorme no orçamento.

Por esse motivo, os dirigentes do Milan aparentemente já estão explorando modelos criativos de transferência. Os Rossoneri estariam, portanto, muito interessados em negociar um contrato de empréstimo que inclua uma obrigação de compra definitiva para o ano de 2027. Dessa forma, o pagamento da quantia milionária devido poderia ser adiado para o período contábil daqui a dois anos.