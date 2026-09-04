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Uma fração de segundo mudou tudo! Por que o pênalti de Kylian Mbappe contra o Real Betis não foi repetido apesar de Marc Bartra ter invadido a área antes da cobrança
O polêmico lance do pênalti no La Cartuja
Os momentos finais do confronto entre Real Madrid e Real Betis foram marcados por muito drama quando Alejandro Jose Hernandez Hernandez apontou para a marca do pênalti aos 93 minutos. Após uma falta em Vinicius Junior, Mbappe foi para a cobrança com a chance de salvar um ponto para a equipe de Jose Mourinho. No entanto, o astro francês viu sua tentativa ser defendida por Alvaro Valles, que coroou uma magnífica atuação individual.
Imediatamente após a defesa, surgiram questionamentos tanto no banco do Madrid quanto entre os torcedores, já que Marc Bartra aparentemente havia entrado na área antes de a bola ser chutada.
De acordo com o Mundo Deportivo, os replays confirmaram que Bartra foi, de fato, o primeiro jogador a invadir o perímetro da área, e foi ele quem acabou afastando a bola para escanteio após a defesa inicial de Valles. Pelas regras padrão da Fifa, se um jogador da defesa invade a área e o pênalti não é convertido, a cobrança deve ser repetida se esse jogador então interfere na jogada. No entanto, uma questão técnica envolvendo o posicionamento dos pés de Bartra no exato momento do chute acabou sendo o fator decisivo na revisão do VAR.
- AFP
Por que as regras favoreceram Marc Bartra
O principal motivo para o pênalti não ter sido cobrado novamente está em um detalhe fisiológico de frações de segundo. Embora Bartra tenha se lançado à frente para antecipar um possível rebote, seus pés não haviam de fato tocado a grama dentro da área penal no exato momento em que Mbappe fez contato com a bola.
Essencialmente, o experiente defensor estava no ar, inclinando-se para dentro da área, mas ainda sem estar com os pés no chão dentro dela. Essa distinção é vital na interpretação moderna das regras, já que a invasão de área normalmente é julgada pelo ponto de contato com a superfície de jogo, e não pela inclinação do corpo de um jogador.
Ao ser "esperto" e cronometrar seu salto com perfeição, Bartra conseguiu obter uma vantagem territorial significativa sem tecnicamente infringir as regras do jogo. Isso permitiu que ele fosse o primeiro a chegar à bola solta depois que Valles defendeu a cobrança, impedindo Mbappe de ter uma segunda chance.
Real Madrid frustrado com decisões do VAR
Esse drama do pênalti não foi a única vez em que o árbitro de vídeo teve papel decisivo na partida. Mais cedo, os visitantes acharam que haviam encontrado um caminho de volta para o jogo com o reserva Carlos Espi.
O jovem atacante, que havia substituído Federico Valverde, produziu um momento de magia apenas cinco minutos depois de entrar em campo. No entanto, a tecnologia do vídeo anulou um golaço marcado por Espi por causa de um impedimento milimétrico no início da jogada, aumentando ainda mais a frustração dos comandados de Mourinho.
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Fim da sequência de vitórias de Mourinho
A derrota representou uma freada significativa no embalo de um time do Real Madrid que antes parecia formidável. A partida em La Cartuja viu o Real Madrid dominar grandes trechos da posse de bola, mas a equipe não conseguiu encontrar eficiência no terço final.
O resultado representa a primeira derrota oficial do Real Madrid na temporada, encerrando uma sequência de três vitórias consecutivas em La Liga. O momento é particularmente inconveniente, já que o clube se prepara para o início de sua campanha na Champions League na próxima terça-feira. As decisões táticas de Mourinho, incluindo a surpreendente ausência de Bernardo Silva no time titular pelo segundo jogo seguido, provavelmente serão alvo de intenso escrutínio da imprensa espanhola nos próximos dias, enquanto a equipe tenta se recuperar deste revés.
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