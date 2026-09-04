Os momentos finais do confronto entre Real Madrid e Real Betis foram marcados por muito drama quando Alejandro Jose Hernandez Hernandez apontou para a marca do pênalti aos 93 minutos. Após uma falta em Vinicius Junior, Mbappe foi para a cobrança com a chance de salvar um ponto para a equipe de Jose Mourinho. No entanto, o astro francês viu sua tentativa ser defendida por Alvaro Valles, que coroou uma magnífica atuação individual.

Imediatamente após a defesa, surgiram questionamentos tanto no banco do Madrid quanto entre os torcedores, já que Marc Bartra aparentemente havia entrado na área antes de a bola ser chutada.

De acordo com o Mundo Deportivo, os replays confirmaram que Bartra foi, de fato, o primeiro jogador a invadir o perímetro da área, e foi ele quem acabou afastando a bola para escanteio após a defesa inicial de Valles. Pelas regras padrão da Fifa, se um jogador da defesa invade a área e o pênalti não é convertido, a cobrança deve ser repetida se esse jogador então interfere na jogada. No entanto, uma questão técnica envolvendo o posicionamento dos pés de Bartra no exato momento do chute acabou sendo o fator decisivo na revisão do VAR.



