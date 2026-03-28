Uma foto incrível de arquivo mostra o estreante da seleção alemã Lennart Karl abraçando Julian Nagelsmann, quando este atuava como gandula do Bayern de Munique, há apenas quatro anos

A ascensão meteórica do jogador de 18 anos atingiu um novo patamar na noite de sexta-feira, durante a emocionante vitória da Alemanha por 4 a 3 sobre a Suíça. Entrando aos 63 minutos no lugar de Leroy Sané, Karl não demonstrou nervosismo ao ajudar a impulsionar uma virada no final da partida. Enquanto Florian Wirtz dominava as manchetes com dois gols precisos, foram as investidas diretas e o talento criativo de Karl pela ala direita que ajudaram a abrir a defesa suíça. Sua calma nas transições sob alta pressão acabou permitindo que Wirtz encontrasse o espaço necessário para marcar o gol da vitória aos 85 minutos.