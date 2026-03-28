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Uma foto incrível de arquivo mostra o estreante da seleção alemã Lennart Karl abraçando Julian Nagelsmann, quando este atuava como gandula do Bayern de Munique, há apenas quatro anos
Uma ascensão digna de conto de fadas em Basileia
A ascensão meteórica do jogador de 18 anos atingiu um novo patamar na noite de sexta-feira, durante a emocionante vitória da Alemanha por 4 a 3 sobre a Suíça. Entrando aos 63 minutos no lugar de Leroy Sané, Karl não demonstrou nervosismo ao ajudar a impulsionar uma virada no final da partida. Enquanto Florian Wirtz dominava as manchetes com dois gols precisos, foram as investidas diretas e o talento criativo de Karl pela ala direita que ajudaram a abrir a defesa suíça. Sua calma nas transições sob alta pressão acabou permitindo que Wirtz encontrasse o espaço necessário para marcar o gol da vitória aos 85 minutos.
Da linha lateral ao campo
Após a partida, uma imagem nostálgica se tornou viral, mostrando um jovem Karl abraçando Nagelsmann durante a passagem do técnico pelo Bayern de Munique. Tirada há apenas quatro anos, a foto mostra o atual jogador da seleção alemã cumprindo suas funções como gandula, enquanto Nagelsmann gritava instruções da área técnica. A imagem destaca a incrível rapidez da ascensão de Karl na hierarquia do Bayern. Em poucas temporadas, ele passou de assistir aos seus ídolos da arquibancada a dividir o vestiário com eles.
Impressionado com a qualidade do jovem
Antes da partida, Nagelsmann admitiu ter ficado impressionado com as habilidades de Karl durante os treinos. “Achei os treinos dele muito bons”, disse Nagelsmann, conforme citado no site oficial da DFB. “Ele é mais calmo do que eu esperava e passa uma impressão de muita concentração. Ele se empenhou bastante nos treinos, mas sem exagerar. Na idade dele, é fundamental que ele lide bem com o hype. Quando você traz um jogador tão jovem, é porque ele é muito despreocupado. Fiquei muito positivamente impressionado com ele.”
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E agora?
A Alemanha se prepara agora para enfrentar Gana na segunda-feira, com os torcedores pedindo que o jovem prodígio do Bayern seja escalado pela primeira vez como titular na seleção principal. Tendo se consolidado como um jogador fundamental sob o comando de Vincent Kompany nesta temporada, Karl está rapidamente se tornando uma das maiores promessas do futebol europeu — e agora também almeja uma vaga na seleção nacional para a próxima Copa do Mundo.