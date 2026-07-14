Aos 73 minutos, a partida já havia chegado ao fim para Michael Olise. Ele correu com o olhar baixo em direção à linha lateral e foi substituído. No entanto, naquele momento, na semifinal da Copa do Mundo em Arlington contra a Espanha, a França precisava urgentemente de gols, ideias, dribles, jogadas – tudo aquilo que Olise havia representado nesta temporada, tanto no Bayern de Munique quanto anteriormente na Copa do Mundo. Os franceses estavam perdendo por 0 a 2 naquele momento, e o placar não mudou até o apito final.
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Uma falta como único “destaque” na semifinal da Copa do Mundo: o sonho de Michael Olise de ganhar a Bola de Ouro vai por água abaixo em Arlington
Antes do apito inicial, a semifinal havia sido anunciada como um duelo entre o magnífico ataque da França e a defesa impenetrável da Espanha, que até então havia sofrido apenas um gol. A Fúria Roja atendeu às expectativas nesse aspecto – e a Equipe Tricolor decepcionou em todos os aspectos. Isso não se deveu exclusivamente a Olise, que mais uma vez teve a chance de atuar ao lado de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola no ataque, composto por nomes de peso. Mas também se deveu a Olise, que, assim como sua equipe, não conseguiu entrar no jogo de forma alguma. Até que o confronto estivesse praticamente decidido com o gol que fez o placar chegar a 0 a 2, a França registrou um valor desastroso de xG de 0,07.
Olise começou na posição 10 e, após o 0 a 1, voltou temporariamente para a ala direita – a posição na qual havia jogado de forma regularmente brilhante pelo Bayern de Munique nos últimos dois anos. No meio-campo, porém, ele não conseguiu se impor na terça-feira contra Rodri e Fabián Ruiz – e na lateral, Marc Cucurella deu conta do recado contra Olise com muita dedicação e força física. “Eles sabem exatamente como marcá-los”, comentou, admirado, o ex-jogador da seleção alemã Mats Hummels na MagentaTV sobre os espanhóis, que dominaram os craques franceses, e acrescentou: “Eles se prepararam para tudo e realmente tiraram da França tudo, tudo, tudo do jogo.”
- AFP
A entrada de Olise “não esteve longe de um cartão vermelho”
A jogada mais marcante foi de Olise, mas de forma negativa: aos 14 minutos, ele acertou Rodri com força no tornozelo, fazendo com que o espanhol torcesse o pé. “Não esteve longe de ser um possível cartão vermelho”, comentou Hummels sobre a jogada. Em vez de fazer mágicas, Olise entrou com tudo – e mesmo assim sem grande sucesso.
Após o intervalo, a situação não melhorou para a França e para o astro do Bayern até o 0 a 2. A falta de criatividade predominava, faltavam as jogadas de transição, e Olise continuava a contribuir muito pouco. Com esse desempenho, o sonho da Bola de Ouro para o jogador de 24 anos provavelmente chegou ao fim. Afinal, ele sempre foi citado nas discussões como um dos principais candidatos. Mas, depois que o Bayern foi eliminado pelo Paris Saint-Germain nas semifinais da Liga dos Campeões, a eliminação na Copa do Mundo nas quartas de final deve ter acabado de vez com suas esperanças de conquistar a Bola de Ouro.
- Getty Images
No “grande jogo”, Michael Olise decepciona
“Quando a gente olha para os vencedores da Bola de Ouro, com certeza sempre se trata dos jogos mais importantes, dos grandes torneios”, afirmou recentemente Harry Kane, companheiro de equipe de Olise no Bayern, que também é considerado um forte candidato à Bola de Ouro após mais uma temporada de destaque. O inglês provavelmente está certo nessa avaliação – e isso não é um bom sinal para Olise. Afinal, a semifinal da Copa do Mundo foi o grande jogo para ele. E nela quase não se viu nada dele.
“Olise é o melhor do mundo, muito à frente de todos os outros jogadores. Se ele não ganhar a Bola de Ouro no final do ano, algo está errado no futebol”, afirmou o ex-jogador da seleção francesa Willy Sagnol ainda no início deste mês à revista Sport Bild. Agora, parece que Olise vai sair de mãos vazias – isso está certo após a partida de terça-feira. Pois ele simplesmente não se mostrou como “o melhor do mundo”. Os espanhóis deixaram sua marca na grande partida; para a França, resta apenas a disputa pelo terceiro lugar no sábado.
Michael Olise na semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha:
Minutos: 73 Chutes a gol: 0 Assistências para chutes a gol: 2 Toques na bola: 55 Precisão nos passes (em %): 76 Cruzamentos: 1 Dribles: 2 Dribles bem-sucedidos: 0
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