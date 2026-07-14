Antes do apito inicial, a semifinal havia sido anunciada como um duelo entre o magnífico ataque da França e a defesa impenetrável da Espanha, que até então havia sofrido apenas um gol. A Fúria Roja atendeu às expectativas nesse aspecto – e a Equipe Tricolor decepcionou em todos os aspectos. Isso não se deveu exclusivamente a Olise, que mais uma vez teve a chance de atuar ao lado de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola no ataque, composto por nomes de peso. Mas também se deveu a Olise, que, assim como sua equipe, não conseguiu entrar no jogo de forma alguma. Até que o confronto estivesse praticamente decidido com o gol que fez o placar chegar a 0 a 2, a França registrou um valor desastroso de xG de 0,07.

Olise começou na posição 10 e, após o 0 a 1, voltou temporariamente para a ala direita – a posição na qual havia jogado de forma regularmente brilhante pelo Bayern de Munique nos últimos dois anos. No meio-campo, porém, ele não conseguiu se impor na terça-feira contra Rodri e Fabián Ruiz – e na lateral, Marc Cucurella deu conta do recado contra Olise com muita dedicação e força física. “Eles sabem exatamente como marcá-los”, comentou, admirado, o ex-jogador da seleção alemã Mats Hummels na MagentaTV sobre os espanhóis, que dominaram os craques franceses, e acrescentou: “Eles se prepararam para tudo e realmente tiraram da França tudo, tudo, tudo do jogo.”