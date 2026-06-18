Como costuma acontecer, a seleção alemã conta, também nesta Copa do Mundo, com o apoio de um grupo de jogadores do FC Bayern. O goleiro Manuel Neuer, o capitão Joshua Kimmich, o zagueiro-líder Jonathan Tah, o meio-campista Aleksandar Pavlovic e o craque Jamal Musiala. Em breve, o promissor lateral-esquerdo Nathaniel Brown deverá se juntar a esse grupo. Ele está prestes a ser transferido do Eintracht Frankfurt para Munique por 55 milhões de euros.
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Uma faca de dois gumes: será que o BVB perderá um eixo fundamental logo após a Copa do Mundo?
Embora o Borussia Dortmund tenha atualmente apenas dois jogadores na escalação titular da seleção alemã, o zagueiro central Nico Schlotterbeck (26) e o volante Felix Nmecha (25) desempenharam papéis decisivos na goleada de 7 a 1 contra Curaçao. Nmecha colocou a Alemanha na frente por 1 a 0; Schlotterbeck mais do que compensou seu pequeno deslize no empate em 1 a 1 com seu gol de cabeça, que garantiu o importantíssimo 2 a 1; já Nmecha, por sua vez, sofreu o pênalti que resultou no 3 a 1, que praticamente selou a vitória.
Mesmo independentemente dessas participações nos gols, ambos convenceram; Nmecha, em especial, foi inundado de elogios depois da partida. A vitória da Alemanha contra Curaçao foi, portanto, também uma vitória do pequeno grupo do Dortmund. Com isso, porém, cresceram simultaneamente as dúvidas sobre por quanto tempo essa dupla ainda poderá ser chamada de “grupo do Dortmund”. Afinal, em nenhum outro lugar é possível chamar a atenção dos principais clubes internacionais tão rapidamente quanto em uma Copa do Mundo.
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Schlotterbeck e Nmecha renovaram com o BVB — com cláusulas de rescisão
Schlotterbeck e Nmecha se tornaram, nos últimos anos, pilares incontestáveis do BVB. Por isso, o alívio em Dortmund foi enorme quando eles renovaram seus contratos na primavera. Schlotterbeck até 2031, Nmecha até 2030. A possibilidade de eles realmente jogarem em Dortmund até essas datas já era considerada improvável na época da assinatura dos contratos. Agora, porém, parece até mesmo possível que ambos, apesar de suas recentes renovações, nunca mais venham a jogar pelo BVB.
Schlotterbeck, por precaução, incluiu no contrato uma cláusula especial de rescisão para a Copa do Mundo. Até uma semana após a final, em 19 de julho, ele poderá se transferir por 50 a 60 milhões de euros para um dos três principais clubes selecionados. Segundo relatos coincidentes, entre eles estão o Real Madrid e o Liverpool, mas não o Bayern de Munique.
Aparentemente, o novo técnico do Real, José Mourinho, estaria muito interessado em Schlotterbeck, e o valor de rescisão estipulado não seria um problema para os madrilenos. “Bons jogadores são sempre bem-vindos. Eu ficaria muito feliz”, disse Antonio Rüdiger na quarta-feira no centro de treinamento da DFB em Winston-Salem. Rüdiger renovou recentemente seu contrato com o Real e, caso Schlotterbeck seja transferido, passaria a disputar tempo de jogo com ele no Real no futuro.
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Será que Nmecha se tornará a terceira venda mais cara da história do BVB?
Nmecha também possui uma cláusula de rescisão. No entanto, ela só entrará em vigor no verão de 2027, sendo inicialmente de 80 milhões de euros e, um ano depois, de 70 milhões. Essa é a pequena diferença em relação a Schlotterbeck: com uma possível transferência de Nmecha neste verão, o BVB poderia negociar livremente com possíveis interessados; segundo o jornal *Bild*, o limite máximo estaria em 120 milhões de euros.
Com isso, Nmecha se tornaria a terceira venda mais cara da história do clube, atrás apenas de Ousmane Dembélé (transferido para o FC Barcelona em 2017 por 148 milhões de euros) e Jude Bellingham (transferido para o Real Madrid em 2023 por 127 milhões). O Real Madrid também teria demonstrado interesse, além do Chelsea FC e dos dois principais clubes de Manchester. Nmecha já jogou nas categorias de base do City entre 2008 e 2021.
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Schlotterbeck e Nmecha venceram a disputa por uma vaga na seleção alemã
A Copa do Mundo pode servir de trampolim para Schlotterbeck e Nmecha chegarem ao futebol de alto nível. Por muito tempo, parecia totalmente incerto se os dois conseguiriam, de fato, entrar no time titular da Alemanha. Schlotterbeck acabou vencendo a disputa com Rüdiger, que há anos era titular, enquanto Nmecha tirou Leon Goretzka do time titular — o que foi bastante surpreendente.
Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, ainda apostava firmemente em Goretzka e, em março, chegou a prometer publicamente a ele uma vaga no time titular da Copa do Mundo. Enquanto Goretzka se destacava pelo Bayern de Munique na fase final da temporada da Bundesliga, Nmecha ficou fora de ação devido a uma lesão por ruptura do ligamento lateral. Somente na última rodada ele comemorou seu retorno ao time titular do BVB, e foi então que Nagelsmann finalmente lhe deu sua confiança.
Para o BVB, a evolução positiva de Schlotterbeck e Nmecha e o interesse que isso gera em torno dos dois são uma faca de dois gumes. Se ambos forem vendidos neste verão, por um lado, há a perspectiva de receitas enormes, totalizando cerca de 180 milhões de euros; por outro lado, um eixo central do time seria perdido e todo o planejamento geral do elenco seria completamente jogado por água abaixo.
As vendas recordes do BVB
Jogadores Posição Transferido para Ano Valor da transferência Ousmane Dembélé Ataque FC Barcelona 2017 148 milhões de euros Jude Bellingham Meio-campo Real Madrid 2023 127 milhões de euros Jadon Sancho Ataque Manchester United 2022 85 milhões de euros Christian Pulisic Ataque Chelsea FC 2018 64 milhões de euros Pierre-Emerick Aubameyang Ataque Arsenal FC 2023 63,75 milhões de euros