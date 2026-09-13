Carrick ficou indignado após a derrota apertada de sua equipe para o Manchester City, mirando especificamente a lógica usada para validar o gol da vitória de Haaland. A partida, que viu o City ficar com dez homens ainda no primeiro tempo, foi decidida por um único gol que exigiu uma longa intervenção do árbitro de vídeo.

Embora a decisão inicial em campo tenha sido de impedimento, o gol acabou sendo validado, deixando o banco do United e os torcedores em Old Trafford em estado de incredulidade com a interpretação das regras sobre interferência na jogada.

Falando à Sky Sports após o apito final, Carrick, visivelmente frustrado, não se conteve em sua avaliação da arbitragem. Ele afirmou: "Confuso, nem confuso, colocamos coisas em prática para ajudar as decisões dos árbitros, telas, árbitros em algum escritório. O mais preocupante é se essa é a interpretação sobre o futebol."