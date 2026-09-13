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"Uma explicação impressionante!" - Michael Carrick DETONA decisão do VAR após gol polêmico do Manchester City contra o Manchester United
Carrick se irrita com polêmica no dérbi
Carrick ficou indignado após a derrota apertada de sua equipe para o Manchester City, mirando especificamente a lógica usada para validar o gol da vitória de Haaland. A partida, que viu o City ficar com dez homens ainda no primeiro tempo, foi decidida por um único gol que exigiu uma longa intervenção do árbitro de vídeo.
Embora a decisão inicial em campo tenha sido de impedimento, o gol acabou sendo validado, deixando o banco do United e os torcedores em Old Trafford em estado de incredulidade com a interpretação das regras sobre interferência na jogada.
Falando à Sky Sports após o apito final, Carrick, visivelmente frustrado, não se conteve em sua avaliação da arbitragem. Ele afirmou: "Confuso, nem confuso, colocamos coisas em prática para ajudar as decisões dos árbitros, telas, árbitros em algum escritório. O mais preocupante é se essa é a interpretação sobre o futebol."
O debate sobre o impedimento de Enzo Fernandez
O ponto central da polêmica girou em torno do meio-campista argentino Fernandez, que parecia estar em posição de impedimento quando o cruzamento-chute de Josko Gvardiol foi lançado na área. Embora Fernandez não tenha tocado na bola, seu movimento foi significativo: ele se atirou em uma tentativa de cabeceio, diretamente na linha de visão do defensor do United Lisandro Martinez.
O United argumentou que Martinez foi influenciado pelo movimento de Fernandez, o que pode ter feito o defensor hesitar antes de a bola chegar a Haaland no segundo poste para completar a finalização.
Apesar desses protestos, a equipe do VAR liderada por Matt Donohue determinou que as ações de Fernandez não configuraram uma infração à regra. A justificativa oficial sugeriu que, como ele não tocou na bola e não obstruiu fisicamente o goleiro nem o caminho livre de um defensor até a bola, o gol foi válido.
Carrick detona explicação "impressionante" do VAR
Carrick seguiu sem se convencer e depois acrescentou, em seus comentários após a partida, que se trata de uma explicação espantosa para uma situação que claramente pareceu impactar a fase defensiva do jogo de seus jogadores. "Se essa é a interpretação de não interferir no jogo agora, isso é realmente preocupante para mim. É uma explicação espantosa", explicou Carrick.
Ele acrescentou: "A decisão não vai mudar a temporada, mas teve um grande impacto no jogo. Essa decisão não dependeu de nós hoje. Cabe a nós criar e marcar depois disso. Tivemos nossos momentos. Claro que cabe a nós fazer isso, mas grandes momentos em jogos assim têm um grande impacto.
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Carrick assume a responsabilidade
Longe da polêmica em torno das decisões da arbitragem, o técnico do Manchester United não se esquivou de assumir a responsabilidade pela derrota de sua equipe no dérbi, admitindo que seu time não criou chances suficientes apesar de o Manchester City ter ficado com 10 homens. Ele disse: "Fizemos muitas coisas bem. Parecia que estávamos crescendo bem no jogo, e parecíamos perigosos. Vamos tirar os pontos positivos do jogo de hoje e seguir em frente da maneira certa, mas não vamos seguir em frente de forma leviana.
Ele concluiu: "Poderíamos ter criado mais. Essa é uma resposta para nós, mas poderíamos. Essa é a nossa segunda derrota desde que assumi o comando, mas somos um bom time e vamos voltar a vencer."
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