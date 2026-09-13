Getty Images Sport
Traduzido por
'Uma explicação impressionante!' - Michael Carrick DETONA decisão do VAR após gol controverso do Manchester City contra o Manchester United
Carrick se irrita com polêmica no clássico
Carrick ficou indignado após a derrota apertada de sua equipe para o Manchester City, mirando especificamente a lógica usada para validar o gol da vitória de Haaland. A partida, que viu o City ficar com dez homens ainda no primeiro tempo, foi decidida por um único gol que exigiu uma longa intervenção do árbitro assistente de vídeo.
Embora a decisão inicial em campo tenha sido de impedimento, o gol acabou sendo confirmado, deixando o banco do United e os torcedores de Old Trafford em estado de incredulidade com a interpretação das regras sobre interferência na jogada.
Falando à Sky Sports após o apito final, um Carrick visivelmente frustrado não se conteve em sua avaliação da arbitragem. Ele declarou: "Confuso, nem confuso, colocamos coisas em prática para ajudar nas decisões dos árbitros, telas, árbitros em algum escritório. O mais preocupante é se essa é a interpretação sobre o futebol."
O debate sobre o impedimento de Enzo Fernandez
O cerne da controvérsia girou em torno do meio-campista argentino Fernandez, que parecia estar em posição de impedimento quando o cruzamento-chute de Josko Gvardiol foi lançado na área. Embora Fernandez não tenha tocado na bola, seu movimento foi significativo: ele se lançou em uma tentativa de cabeceio mergulhando, diretamente na linha de visão do defensor do United Lisandro Martinez.
O United argumentou que Martinez foi influenciado pelo movimento de Fernandez, o que pode ter feito o defensor hesitar antes de a bola chegar a Haaland no segundo pau para completar para o gol.
Apesar desses protestos, a equipe do VAR liderada por Matt Donohue determinou que as ações de Fernandez não constituíram uma infração às regras. A justificativa oficial sugeriu que, como ele não tocou na bola e não obstruiu fisicamente o goleiro nem o caminho livre de um defensor até a bola, o gol foi válido.
Carrick detona explicação "assustadora" do VAR
Carrick continuou sem se convencer e depois acrescentou, em seus comentários pós-jogo, que é uma explicação espantosa para uma situação que claramente pareceu impactar a fase defensiva do jogo para seus jogadores. "Se essa é a interpretação agora de não interferir no jogo, isso é realmente preocupante para mim. É uma explicação espantosa", explicou Carrick.
Ele acrescentou: "A decisão não vai mudar a temporada, mas teve um grande impacto no jogo. Essa decisão não dependeu de nós hoje. Cabe a nós criar e marcar depois disso. Tivemos nossos momentos. Claro que cabe a nós fazer isso, mas grandes momentos em jogos como esse têm um grande impacto.
- Getty Images Sport
Carrick assume a responsabilidade
Longe da polêmica em torno das decisões da arbitragem, o técnico do Manchester United não se esquivou de assumir a responsabilidade pela derrota no clássico, admitindo que sua equipe não criou chances suficientes apesar de o Manchester City ter ficado com 10 homens. Ele disse: "Fizemos muitas coisas bem. Parecia que estávamos crescendo bem no jogo, e parecíamos perigosos. Vamos tirar os aspectos positivos do jogo de hoje e seguir em frente da maneira certa, mas não vamos simplesmente deixar isso para trás.
Ele concluiu: "Poderíamos ter criado mais. Essa é uma resposta para nós, mas poderíamos. Essa é apenas nossa segunda derrota desde que assumi o comando, mas somos uma boa equipe e vamos voltar a vencer."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.