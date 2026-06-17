Uma estrela em equilíbrio... O apelido de “o pior” resume a primeira participação de Ronaldo na Copa do Mundo de 2026

Ronaldo continuou com seu desempenho medíocre pela seleção portuguesa desde o início deste ano, ainda em busca do primeiro gol internacional de sua carreira em 2026.

Ronaldo marcou apenas em uma das últimas seis partidas que disputou pela seleção portuguesa, com dois gols no empate em 2 a 2 contra a Hungria, em outubro passado, pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Europa.

Por outro lado, “O Don” não conseguiu marcar em cinco partidas: duas contra a Irlanda nas eliminatórias da Copa do Mundo, e contra o Chile e a Nigéria em amistosos, além da partida contra a República Democrática do Congo na Copa do Mundo.

Já o pior momento foi quando ele sofreu expulsão direta durante o confronto contra a Irlanda nas eliminatórias da Copa do Mundo, ficando de fora do jogo seguinte contra a Armênia na mesma fase, após sua punição ter sido reduzida para apenas uma partida, para que sua ausência não se estendesse até o primeiro jogo da Copa do Mundo.