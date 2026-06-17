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Ahmed Mansy

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Uma estrela em equilíbrio... O apelido de “o pior” resume a primeira participação de Ronaldo na Copa do Mundo de 2026

Especiais e Opinião
C. Ronaldo
Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Copa do Mundo
Portugal
Congo - Kinshasa
EUA

"O Don" foi uma sombra na partida contra a República Democrática do Congo

Há poucas horas, Lionel Messi, capitão da seleção argentina, compôs a mais bela melodia da Copa do Mundo de 2026, ao marcar o primeiro hat-trick de sua trajetória na competição, levando o “Tango” à vitória por 3 a 0 sobre a Argélia.

Após a partida, todos os olhares se voltaram para o estádio de Houston, na expectativa de uma resposta fulminante de seu rival português, Cristiano Ronaldo, durante o confronto contra a República Democrática do Congo na primeira rodada; no entanto, a resposta não foi satisfatória.

  • Números históricos

    Assim que a escalação foi anunciada, e antes mesmo do apito inicial, Ronaldo já havia alcançado uma série de conquistas e recordes que costuma quebrar; no entanto, essas conquistas desapareceram completamente assim que o apito soou.

    Ronaldo se tornou o segundo jogador a participar efetivamente de seis edições da Copa do Mundo, a partir da edição de 2006, igualando o feito alcançado por seu rival Lionel Messi 16 horas antes de sua estreia na Copa do Mundo.

    Além disso, o astro português se tornou o jogador mais velho a ser titular em uma partida na história da Copa do Mundo, com 41 anos e 132 dias, sem contar os goleiros, e o quarto mais velho entre eles.

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  • O pior em Portugal

    No entanto, esses números históricos não tiveram qualquer reflexo em campo: o “Foguete da Madeira” desapareceu completamente entre o apito inicial e o final, com exceção de algumas poucas jogadas sem impacto.

    Com esse desempenho, Ronaldo mereceu ser considerado o pior jogador da seleção portuguesa, segundo a avaliação do site de estatísticas “SofaScore”, com uma nota de apenas 6,1.

    O astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, chutou apenas três vezes durante a partida, todas fora dos postes e da trave. Além disso, deu 21 passes, dos quais 19 foram precisos, com 90% de acerto; 17 deles ocorreram no meio-campo do Congo, e 15 chegaram ao destino, com 88% de acerto.

    Ronaldo não tentou nenhuma drible e limitou-se a correr com a bola em 6 ocasiões, sendo que apenas uma delas foi para a frente, enquanto perdeu a posse de bola 3 vezes.

  • Recuo contínuo

    Ronaldo continuou com seu desempenho medíocre pela seleção portuguesa desde o início deste ano, ainda em busca do primeiro gol internacional de sua carreira em 2026.

    Ronaldo marcou apenas em uma das últimas seis partidas que disputou pela seleção portuguesa, com dois gols no empate em 2 a 2 contra a Hungria, em outubro passado, pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Europa.

    Por outro lado, “O Don” não conseguiu marcar em cinco partidas: duas contra a Irlanda nas eliminatórias da Copa do Mundo, e contra o Chile e a Nigéria em amistosos, além da partida contra a República Democrática do Congo na Copa do Mundo.

    Já o pior momento foi quando ele sofreu expulsão direta durante o confronto contra a Irlanda nas eliminatórias da Copa do Mundo, ficando de fora do jogo seguinte contra a Armênia na mesma fase, após sua punição ter sido reduzida para apenas uma partida, para que sua ausência não se estendesse até o primeiro jogo da Copa do Mundo.

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