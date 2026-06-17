Uma estrela em equilíbrio... O apelido de “o pior” resume a primeira participação de Ronaldo na Copa do Mundo de 2026

Há poucas horas, Lionel Messi, capitão da seleção argentina, compôs a mais bela melodia da Copa do Mundo de 2026, ao marcar o primeiro hat-trick de sua trajetória na competição, levando o “Tango” à vitória por 3 a 0 sobre a Argélia.
Após a partida, todos os olhares se voltaram para o estádio de Houston, na expectativa de uma resposta fulminante de seu rival português, Cristiano Ronaldo, durante o confronto contra a República Democrática do Congo na primeira rodada; no entanto, a resposta não foi satisfatória.