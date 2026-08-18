A saída iminente de um jogador-chave deixa o técnico do West Ham, Nuno Espirito Santo, com uma lacuna considerável em sua linha defensiva. Na partida de abertura da Championship nesta temporada, contra o Burnley, Ollie Scarles começou em seu lugar.

Embora Scarles tenha contribuído no ataque enquanto o West Ham avançava, ele acabou cometendo um pênalti que ajudou o Burnley a completar uma reação após estar perdendo por 2 a 0 e arrancar um empate por 2 a 2.

Scarles é um produto capaz da base que pode ser titular do West Ham, mas o clube precisará desesperadamente contratar mais concorrência para lidar com os evidentes problemas de profundidade do elenco que ficarão para trás.