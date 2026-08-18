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Uma estrela de £ 40 milhões está prestes a voltar à Premier League após o Brentford acertar um acordo com o West Ham
Acordo iminente por Diouf
Diouf está excepcionalmente perto de finalizar uma transferência dentro de Londres para se juntar ao Brentford. O West Ham teria aceitado um pacote de cerca de £ 40 milhões por Diouf, o que representa um lucro significativo em relação à taxa inicial de £ 19 milhões que pagou há apenas um ano.
As negociações entre os dois clubes avançaram rapidamente nos últimos dias. O veículo senegalês WiW Sport confirmou o status atual das negociações, afirmando: "Neste estágio, o acordo é iminente. O anúncio da transferência agora é esperado em breve, sujeito à finalização dos últimos detalhes da operação."
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West Ham enfrenta desafios de profundidade de elenco
A saída iminente de um jogador-chave deixa o técnico do West Ham, Nuno Espirito Santo, com uma lacuna considerável em sua linha defensiva. Na partida de abertura da Championship nesta temporada, contra o Burnley, Ollie Scarles começou em seu lugar.
Embora Scarles tenha contribuído no ataque enquanto o West Ham avançava, ele acabou cometendo um pênalti que ajudou o Burnley a completar uma reação após estar perdendo por 2 a 0 e arrancar um empate por 2 a 2.
Scarles é um produto capaz da base que pode ser titular do West Ham, mas o clube precisará desesperadamente contratar mais concorrência para lidar com os evidentes problemas de profundidade do elenco que ficarão para trás.
Brentford garante um zagueiro talentoso
Para o Brentford, a contratação de Diouf representa um enorme reforço para a sua linha defensiva antes da nova temporada. Embora o West Ham tenha vivido uma temporada profundamente decepcionante, que culminou no rebaixamento, Diouf ainda conseguiu registrar cinco assistências em todas as competições.
Diouf é amplamente visto como um jogador de enorme potencial e que, sem dúvida, vai evoluir com a orientação adequada e experiência consistente na Premier League.
O Brentford claramente identificou Diouf como um alvo prioritário para resolver as suas vulnerabilidades defensivas, e a taxa inicial relatada de £ 35 milhões, além de £ 5 milhões em bônus, demonstra a enorme confiança do clube de que Diouf vai se desenvolver e se tornar um lateral de alto nível na elite do futebol inglês.
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O que vem a seguir?
Assim que a documentação final for assinada, Diouf se juntará oficialmente ao Brentford e se integrará imediatamente aos treinamentos da equipe principal. O Brentford espera ter Diouf à disposição para seus próximos compromissos da Premier League. Enquanto isso, o West Ham precisa reinvestir rapidamente o montante de £ 40 milhões para garantir um substituto confiável para Diouf e reforçar seu elenco para a exigente briga pelo acesso na Championship.
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