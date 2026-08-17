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Muhammad Zaki

Traduzido por

Uma estreia para esquecer! Enzo Maresca admite que o Manchester City precisa melhorar após igualar um recorde indesejado de 120 anos na derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra

E. Maresca
Manchester City
Arsenal
Arsenal x Manchester City
Supercopa da Inglaterra
Premier League

A passagem de Enzo Maresca como técnico do Manchester City começou da pior maneira possível após uma derrota contundente por 3 a 0 para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra. O ex-técnico do Chelsea admitiu que seu time precisa melhorar drasticamente depois de vê-lo ser desmontado no Principality Stadium, igualando um recorde desolador do clube que perdura há mais de um século.

  • Maresca faz história indesejada

    A nova era do Manchester City sob o comando de Maresca começou de forma desastrosa, já que a equipe foi amplamente derrotada pelo campeão da Premier League, o Arsenal. A partida se tornou efetivamente uma missão complicada desde o apito inicial, com Riccardo Calafiori balançando as redes após apenas 23 segundos e deixando a linha defensiva do City atordoada. Kai Havertz ampliou a vantagem do Arsenal antes da meia hora de jogo, enquanto Martin Odegaard também marcou após o intervalo para selar uma convincente vitória por 3 a 0.

    A dimensão da derrota fez Maresca entrar para os livros de história pelos piores motivos. Ele sofreu a derrota mais pesada, de forma compartilhada, de um técnico do City em seu primeiro jogo oficial no comando. O único outro homem a passar por um início assim foi Harry Newbould, em 1906, que comandou uma derrota por 4 a 1, coincidentemente também contra o Arsenal.


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    Maresca reflete sobre revés precoce

    Falando após o apito final, Maresca foi sincero sobre como o gol cedo de Calafiori ditou o ritmo da partida. Ele observou que, embora seus jogadores tenham tentado reagir, a eficiência do Arsenal nas finalizações acabou fazendo a diferença. "Acho que uma grande parte do jogo esteve no primeiro gol que sofremos. Infelizmente, depois de 30 segundos sofremos o primeiro", disse Maresca após a partida.

    O técnico do City detalhou o andamento do jogo, afirmando: "Acho que a reação [depois do gol] foi boa, antes de eles marcarem o segundo gol tivemos três ou quatro chances de marcar e empatar o jogo. Infelizmente desperdiçamos as chances e depois do segundo gol ficou mais difícil. Houve um erro ali, mas isso é só o começo."


  • Dificuldades para Haaland e Foden

    Um dos aspectos mais preocupantes para os torcedores do City foi a falta de abastecimento para suas principais ameaças ofensivas. Erling Haaland e Phil Foden foram figuras em grande parte periféricas ao longo dos 90 minutos. Embora o City tenha conseguido 12 finalizações, com cinco no alvo, a equipe acumulou apenas modestos 0,8 gols esperados (xG), de acordo com FotMob.

    Maresca reconheceu que o trabalho está apenas começando e que nem mesmo as vitórias o impediriam de buscar melhorias. "Temos muitas coisas em que trabalhar. A temporada está apenas começando, então há muitas coisas que precisamos fazer melhor, mas, mesmo quando vencemos jogos, há coisas que precisamos fazer melhor", acrescentou.


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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    O foco muda para a Premier League

    Apesar do caráter histórico da derrota, Maresca está tentando manter a calma e o foco no projeto de longo prazo. Ele enfatizou que cada partida oferece uma oportunidade de aprendizado, independentemente do resultado. "No geral, estou sempre preocupado, até mesmo quando vencemos jogos!", admitiu à imprensa. "Nós apenas começamos. Este é o início. Temos muitas coisas para fazer melhor. Agora vamos tentar resetar, analisar o jogo e pensar a partir de terça-feira no próximo jogo."

    Enquanto o City se prepara para sua estreia na Premier League contra o Bournemouth, os holofotes seguirão voltados para como Maresca ajustará sua configuração tática.

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