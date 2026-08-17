A nova era do Manchester City sob o comando de Maresca começou de forma desastrosa, já que a equipe foi amplamente derrotada pelo campeão da Premier League, o Arsenal. A partida se tornou efetivamente uma missão complicada desde o apito inicial, com Riccardo Calafiori balançando as redes após apenas 23 segundos e deixando a linha defensiva do City atordoada. Kai Havertz ampliou a vantagem do Arsenal antes da meia hora de jogo, enquanto Martin Odegaard também marcou após o intervalo para selar uma convincente vitória por 3 a 0.

A dimensão da derrota fez Maresca entrar para os livros de história pelos piores motivos. Ele sofreu a derrota mais pesada, de forma compartilhada, de um técnico do City em seu primeiro jogo oficial no comando. O único outro homem a passar por um início assim foi Harry Newbould, em 1906, que comandou uma derrota por 4 a 1, coincidentemente também contra o Arsenal.



