Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, o atacante teria sido escolhido como um dos principais alvos do Milan para a próxima janela de transferências.
Traduzido por
Uma espetacular tripla de transferências? A próxima estrela do FC Bayern de Munique parece ser um candidato a transferência para o Milan
O senegalês, emprestado pelo Chelsea FC, deverá deixar o clube alemão, recordista em títulos, após a temporada atual; uma contratação definitiva é considerada praticamente impossível.
Sobretudo porque a cláusula de compra vinculada ao tempo de jogo já não pode ser cumprida e a opção de compra no valor de 65 milhões de euros seria muito alta. Assim, Jackson provavelmente retornará inicialmente aos Blues. Mas também em Londres o atacante parece não ter mais futuro.
Isso deve atrair não apenas o Milan, mas também vários outros grandes clubes. Como o portal parceiro do SPOX, calciomercato.com, já havia noticiado em meados de março, além do time de Milão, o SSC Napoli e a Juventus de Turim também estão acompanhando de perto a situação de Jackson.
- Getty Images Sport
Milan em busca de reforços – Jackson espera ter mais tempo de jogo
Como é sabido, a equipe do técnico Massimiliano Allegri está em busca de reforços para o ataque. Por isso, no meio do ano, foi concretizada a contratação por empréstimo de Niclas Füllkrug, que, no entanto, até agora ficou muito aquém das expectativas na metrópole italiana. Com o objetivo de se destacar para a Copa do Mundo, o jogador, que já disputou 24 partidas pela seleção alemã, marcou apenas um gol. Devido ao fraco rendimento, ele não conseguiu conquistar uma vaga indiscutível no time titular. Um retorno ao seu clube de origem, o West Ham United, é, portanto, considerado muito provável.
Jackson, por outro lado, tem a perspectiva de muito mais tempo de jogo do que no Bayern. Como reserva de Harry Kane, ele ficou no banco em vários jogos e, até agora, soma pouco menos de 1.000 minutos em campo. Nesses minutos, porém, ele marcou oito gols e deu quatro assistências.
Goretzka e Kim também estariam na lista do Milan
Além disso, outros dois jogadores do Bayern estão sendo cogitados pelo Milan. Por um lado, segundo informações, o clube estaria trabalhando intensamente para contratar Leon Goretzka, que ficará sem contrato no meio do ano. Por outro lado, o nome de Min-Jae Kim estaria no topo da lista de desejos.
O zagueiro central, que é apenas a terceira opção na defesa do técnico Vincent Kompany, atrás de Dayot Upamecano e Jonathan Tah, vem sendo associado há algum tempo a um retorno à Série A. Em 2023, o sul-coreano foi transferido do SSC Napoli para Munique por 50 milhões de euros, após uma temporada excepcional.
Apesar de seu contrato, válido até 2028, o Bayern provavelmente não colocaria obstáculos em seu caminho, já que ele havia sido considerado um candidato a transferência no verão passado. O próprio Kim, no entanto, decidiu ficar e parece ter se adaptado ao seu papel. No entanto, essa postura pode mudar após o fim da temporada.
Nicolas Jackson: Dados de desempenho e estatísticas no FC Bayern
Jogos 27 Gols 8 Assistências 4 Minutos em campo 971