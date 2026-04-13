Uma espetacular tripla de transferências? A próxima estrela do FC Bayern de Munique parece ser um candidato a transferência para o Milan

O senegalês, emprestado pelo Chelsea FC, deverá deixar o clube alemão, recordista em títulos, após a temporada atual; uma contratação definitiva é considerada praticamente impossível.

Sobretudo porque a cláusula de compra vinculada ao tempo de jogo já não pode ser cumprida e a opção de compra no valor de 65 milhões de euros seria muito alta. Assim, Jackson provavelmente retornará inicialmente aos Blues. Mas também em Londres o atacante parece não ter mais futuro.

Isso deve atrair não apenas o Milan, mas também vários outros grandes clubes. Como o portal parceiro do SPOX, calciomercato.com, já havia noticiado em meados de março, além do time de Milão, o SSC Napoli e a Juventus de Turim também estão acompanhando de perto a situação de Jackson.