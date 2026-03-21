"Uma equipe incrível": Thierry Henry tem um novo favorito na Liga dos Campeões

Na CBS Sports, Henry se entusiasmou com “uma noite que entrará para a história”. Ele elogiou: “Parabéns, Barcelona. A Europa começa a sentir o perigo. Quando um time está em alta assim, nada está garantido. Não foi apenas um triunfo, foi um terremoto mundial.”

O que mais impressionou Henry foi a forma como o Barça conduziu os segundos 45 minutos, após a vantagem instável de 3 a 2 no intervalo. “Que segundo tempo foi esse?”, perguntou o ex-atacante do Blaugrana: “Foi uma transformação total, o time jogou com uma personalidade diferente. Esse foi o verdadeiro Barcelona. Quando querem, eles podem tudo. É um time incrível.”

Henry chegou a se lembrar do lendário Dream Team de Johan Cruyff do início dos anos 1990 ao ver o turbilhão ofensivo de Lamine Yamal, Robert Lewandowski e seus companheiros, e sentiu pena do adversário Newcastle: “O Newcastle desmoronou diante desse rolo compressor ofensivo. Quando o Barcelona joga assim, é praticamente impossível pará-lo.”