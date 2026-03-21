Para Thierry Henry, lenda do ataque francês, o FC Barcelona é um dos principais candidatos à conquista da Liga dos Campeões nesta temporada. A goleada por 7 a 2 sobre o Newcastle United na partida de volta das oitavas de final da competição, disputada no meio da semana, impressionou profundamente o jogador de 48 anos, que está convencido de que os adversários pensam da mesma forma.
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"Uma equipe incrível": Thierry Henry tem um novo favorito na Liga dos Campeões
Na CBS Sports, Henry se entusiasmou com “uma noite que entrará para a história”. Ele elogiou: “Parabéns, Barcelona. A Europa começa a sentir o perigo. Quando um time está em alta assim, nada está garantido. Não foi apenas um triunfo, foi um terremoto mundial.”
O que mais impressionou Henry foi a forma como o Barça conduziu os segundos 45 minutos, após a vantagem instável de 3 a 2 no intervalo. “Que segundo tempo foi esse?”, perguntou o ex-atacante do Blaugrana: “Foi uma transformação total, o time jogou com uma personalidade diferente. Esse foi o verdadeiro Barcelona. Quando querem, eles podem tudo. É um time incrível.”
Henry chegou a se lembrar do lendário Dream Team de Johan Cruyff do início dos anos 1990 ao ver o turbilhão ofensivo de Lamine Yamal, Robert Lewandowski e seus companheiros, e sentiu pena do adversário Newcastle: “O Newcastle desmoronou diante desse rolo compressor ofensivo. Quando o Barcelona joga assim, é praticamente impossível pará-lo.”
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O Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões
O elogio de Henry é bastante notável, afinal ele criticou o estilo de jogo do Barcelona várias vezes nesta temporada e ainda no outono especulou que, devido à filosofia arriscada e às fraquezas defensivas, o grande título mais uma vez não seria possível. “Com uma linha tão alta não dá para jogar na Liga dos Campeões, sinto muito”, afirmou ele após a derrota por 1 a 2 em casa contra o atual campeão PSG na fase de grupos.
O Barcelona espera conquistar o título da Liga dos Campeões desde a vitória na final de 2015 em Berlim contra a Juventus. Na temporada passada, a equipe do técnico Hansi Flick foi eliminada nas semifinais pelo Inter de Milão (3 a 3, 3 a 4 na prorrogação) após duas partidas emocionantes.
Em seguida, o Barça enfrentará o Atlético de Madrid, seu adversário na LaLiga. Caso os blaugranas superem esse obstáculo nas quartas de final, o vencedor do confronto entre o Arsenal e o Sporting CP os aguarda nas semifinais.
Os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões
Real Madrid FC Bayern PSG FC Liverpool FC Barcelona Atlético de Madrid Sporting CP FC Arsenal