"Uma enorme tristeza" — Gianluigi Donnarumma admite ter chorado após o mais recente fracasso da Itália nas eliminatórias para a Copa do Mundo

Apesar da natureza avassaladora da derrota, o goleiro insistiu que ele e seus companheiros da seleção precisam, mais cedo ou mais tarde, encontrar forças para seguir em frente. Na tentativa de animar uma torcida desanimada, ele acrescentou: “As palavras já não servem de nada, é verdade. Mas há uma coisa que sinto profundamente dentro de mim e quero compartilhar com vocês. Depois de uma decepção tão grande, precisamos encontrar a coragem para virar a página, mais uma vez. E para isso, é preciso muita força, paixão e convicção. Acreditar sempre é o motor para seguir em frente. Porque a vida sabe recompensar aqueles que dão tudo de si, sem poupar esforços. E é por aí que temos que começar. Juntos. Mais uma vez. Para trazer a Itália de volta ao lugar onde ela merece estar.”