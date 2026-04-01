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"Uma enorme tristeza" — Gianluigi Donnarumma admite ter chorado após o mais recente fracasso da Itália nas eliminatórias para a Copa do Mundo
A tristeza do capitão após a derrota nos pênaltis
Donnarumma quebrou o silêncio após a mais recente humilhação da Itália em competições internacionais. A Azzurra sofreu um devastador empate em 1 a 1, seguido por uma derrota por 4 a 1 nos pênaltis para a Bósnia-Herzegovina. O goleiro do Paris Saint-Germain não pôde falar com a imprensa imediatamente após o apito final na noite de terça-feira, já que a federação italiana havia imposto um rigoroso bloqueio à mídia sobre os jogadores na zona mista e na sala de imprensa. Nas redes sociais no dia seguinte, o jogador de 27 anos expôs suas emoções em relação ao resultado devastador.
Compartilhando a dor de uma nação em luto
O capitão, que, surpreendentemente, ainda nunca disputou uma Copa do Mundo, compartilhou uma mensagem profundamente pessoal com seus seguidores. Ele reconheceu que a dor de ficar de fora de mais um grande torneio é um fardo coletivo sentido por toda a nação. Explicando o contexto completo de seu estado emocional, Donnarumma afirmou: “Ontem à noite, depois da partida, eu chorei. Chorei pela decepção de não ter conseguido levar a Itália aonde ela merece estar. Chorei por causa da enorme tristeza que sinto, junto com todo o grupo azul do qual tenho orgulho de ser capitão, e que sei que, neste momento, vocês também sentem, torcedores da nossa seleção nacional.”
Encontrar coragem entre os escombros da derrota
Apesar da natureza avassaladora da derrota, o goleiro insistiu que ele e seus companheiros da seleção precisam, mais cedo ou mais tarde, encontrar forças para seguir em frente. Na tentativa de animar uma torcida desanimada, ele acrescentou: “As palavras já não servem de nada, é verdade. Mas há uma coisa que sinto profundamente dentro de mim e quero compartilhar com vocês. Depois de uma decepção tão grande, precisamos encontrar a coragem para virar a página, mais uma vez. E para isso, é preciso muita força, paixão e convicção. Acreditar sempre é o motor para seguir em frente. Porque a vida sabe recompensar aqueles que dão tudo de si, sem poupar esforços. E é por aí que temos que começar. Juntos. Mais uma vez. Para trazer a Itália de volta ao lugar onde ela merece estar.”
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O que vem a seguir para Donnarumma?
O jogador de 27 anos precisa agora voltar a concentrar-se no futebol de clubes, onde o Manchester City enfrenta um final de temporada desafiador. O clube corre o risco de ficar sem títulos importantes, já que foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. A disputa pelo título da Premier League parece incrivelmente difícil, já que o Arsenal lidera a tabela com 70 pontos em 31 partidas, deixando o City nove pontos atrás, com 61 pontos em 30 jogos. No entanto, o Manchester City já garantiu um título nesta temporada, conquistando a Carabao Cup em 22 de março após uma vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal. Donnarumma e seus companheiros também buscarão manter vivas as esperanças na FA Cup quando receberem o atual campeão da liga, o Liverpool, em 4 de abril.