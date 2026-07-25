Uma doação de 1 milhão de euros e três partidas – a Federação Alemã de Futebol confirma acordo incomum com a Red Bull para garantir a contratação de Jürgen Klopp como técnico da seleção nacional

Klopp herda uma seleção nacional que ainda busca a identidade perdida após a geração de ouro de 2014. A Alemanha sofreu uma surpreendente eliminação na fase de grupos como atual campeã na Copa do Mundo de 2018, sob o comando de Joachim Löw, antes de Hansi Flick assumir o cargo em 2021 e passar por uma eliminação igualmente dolorosa na fase de grupos no Catar — uma sequência de resultados que fez de Flick o primeiro técnico a ser demitido pela DFB. Julian Nagelsmann foi nomeado em setembro de 2023, tendo menos de um ano para preparar os anfitriões para a Euro 2024, onde levou a equipe a uma respeitável classificação para as quartas de final, antes de prorrogar seu contrato até a Copa do Mundo deste verão.

Esse torneio, no entanto, trouxe uma nova decepção, em vez da redenção que a Alemanha tanto almejava, com a equipe de Nagelsmann sendo eliminada nas oitavas de final nos pênaltis contra o Paraguai – prolongando a espera do país por uma boa campanha em um grande torneio para mais de uma década. É nesse cenário de decepções quase constantes ao longo de três diferentes gestões técnicas que Klopp chega agora, com a missão de restaurar uma equipe que já definiu a excelência no futebol de volta ao nível que sua história exige.