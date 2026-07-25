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Uma doação de 1 milhão de euros e três partidas – a Federação Alemã de Futebol confirma acordo incomum com a Red Bull para garantir a contratação de Jürgen Klopp como técnico da seleção nacional
A doação beneficente foi o preço da liberação de Klopp
Agora ficou claro até onde a DFB precisou ir para conseguir o profissional que desejava. Ao confirmar os termos da contratação na apresentação oficial de Klopp na sexta-feira, o presidente Bernd Neuendorf revelou que a federação concordou em fazer uma doação de 1 milhão de euros à fundação “Wings for Life”, patrocinada pela Red Bull, como parte do acordo para liberar Klopp de seus compromissos anteriores.
Neuendorf explicou que o gesto teve como objetivo reconhecer a facilidade com que a Red Bull conduziu sua liberação. “A Federação Alemã de Futebol tomou essas medidas especiais em reconhecimento ao fato de que a liberação foi conduzida de maneira tão simples e sem burocracia”, afirmou ele.
- AFP
Leipzig foi escolhida como sede de futuros jogos internacionais
A doação, ao que parece, foi apenas parte do acordo. Como parte do acordo mais amplo com a Red Bull, a DFB também se comprometeu a realizar três partidas da seleção alemã principal na Red Bull Arena, em Leipzig, ao longo da vigência do contrato de Klopp — uma concessão tangível que garantiu que o estádio de propriedade da Red Bull e seus torcedores locais se beneficiassem diretamente de um acordo que resultou na saída prematura de um dos executivos de maior destaque da empresa.
A contratação de Klopp é amplamente considerada um grande feito para uma federação desesperada para levar o futebol alemão de volta ao topo do futebol internacional. Hans-Joachim Watzke, primeiro vice-presidente da DFB e aliado de longa data de Klopp desde os anos em que trabalharam juntos no Borussia Dortmund, também deixou clara sua satisfação pelo fato de a situação ter finalmente sido resolvida.
Os bastidores das negociações com a Red Bull
Para tirar Klopp do cargo de diretor global de futebol, foi necessário um diálogo contínuo e de alto nível entre a DFB e a diretoria da Red Bull. Neuendorf revelou que manteve “conversas muito intensas com a RB, especificamente com Oliver Mintzlaff”, diretor executivo da empresa, a fim de chegar a um acordo que ambas as partes pudessem aceitar.
Refletindo sobre o desfecho dessas discussões, Neuendorf elogiou o profissionalismo demonstrado pela hierarquia da Red Bull durante todo o processo. “Estou muito grato a Oliver Mintzlaff pelas discussões e pela forma como conseguimos conduzi-las. Ambos concordamos rapidamente que seria difícil conciliar o desempenho simultâneo das funções de Jürgen na RB com o exercício do cargo de técnico da seleção nacional”, afirmou.
- Getty Images Sport
Anos de dificuldades ao longo de três épocas de treinadores
Klopp herda uma seleção nacional que ainda busca a identidade perdida após a geração de ouro de 2014. A Alemanha sofreu uma surpreendente eliminação na fase de grupos como atual campeã na Copa do Mundo de 2018, sob o comando de Joachim Löw, antes de Hansi Flick assumir o cargo em 2021 e passar por uma eliminação igualmente dolorosa na fase de grupos no Catar — uma sequência de resultados que fez de Flick o primeiro técnico a ser demitido pela DFB. Julian Nagelsmann foi nomeado em setembro de 2023, tendo menos de um ano para preparar os anfitriões para a Euro 2024, onde levou a equipe a uma respeitável classificação para as quartas de final, antes de prorrogar seu contrato até a Copa do Mundo deste verão.
Esse torneio, no entanto, trouxe uma nova decepção, em vez da redenção que a Alemanha tanto almejava, com a equipe de Nagelsmann sendo eliminada nas oitavas de final nos pênaltis contra o Paraguai – prolongando a espera do país por uma boa campanha em um grande torneio para mais de uma década. É nesse cenário de decepções quase constantes ao longo de três diferentes gestões técnicas que Klopp chega agora, com a missão de restaurar uma equipe que já definiu a excelência no futebol de volta ao nível que sua história exige.
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