"Uma diferença abismal": Mikel Arteta lamenta a desvantagem decisiva do Arsenal em relação ao Bayern e ao PSG

Nesse contexto, o espanhol explicou que, para ele pessoalmente, a partida tinha sido “provavelmente o melhor jogo” que ele “já viu, no que diz respeito à qualidade das duas equipes e, sobretudo, à qualidade individual dos jogadores”. Ao mesmo tempo, porém, ele fez uma ressalva: “Mas, quando analiso o número de minutos jogados e o estado físico desses jogadores, isso não me surpreende.”

Afinal, tanto o Bayern na Alemanha quanto o PSG na França têm muito menos jogos para disputar ao longo de uma temporada inteira. Assim, os jogadores estão mais descansados, em melhor forma e, acima de tudo, sofrem menos lesões do que os jogadores das equipes inglesas, especialmente no final da temporada.

“Para apresentar um nível tão alto, é preciso estar em plena forma, e a diferença entre as ligas e a maneira como se joga nelas é como a noite e o dia”, afirmou Arteta. “Estamos comparando aqui dois mundos completamente diferentes. Não se pode analisar um aspecto isoladamente, sem levar em conta o contexto — não considero isso justo.”