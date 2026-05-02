Antes do importante jogo dos Gunners contra o Fulham FC pela Premier League na noite de sábado, Arteta foi questionado pelos jornalistas sobre o espetacular confronto da Liga dos Campeões entre o Bayern e o Paris, disputado na última terça-feira.
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"Uma diferença abismal": Mikel Arteta lamenta a desvantagem decisiva do Arsenal em relação ao Bayern e ao PSG
Nesse contexto, o espanhol explicou que, para ele pessoalmente, a partida tinha sido “provavelmente o melhor jogo” que ele “já viu, no que diz respeito à qualidade das duas equipes e, sobretudo, à qualidade individual dos jogadores”. Ao mesmo tempo, porém, ele fez uma ressalva: “Mas, quando analiso o número de minutos jogados e o estado físico desses jogadores, isso não me surpreende.”
Afinal, tanto o Bayern na Alemanha quanto o PSG na França têm muito menos jogos para disputar ao longo de uma temporada inteira. Assim, os jogadores estão mais descansados, em melhor forma e, acima de tudo, sofrem menos lesões do que os jogadores das equipes inglesas, especialmente no final da temporada.
“Para apresentar um nível tão alto, é preciso estar em plena forma, e a diferença entre as ligas e a maneira como se joga nelas é como a noite e o dia”, afirmou Arteta. “Estamos comparando aqui dois mundos completamente diferentes. Não se pode analisar um aspecto isoladamente, sem levar em conta o contexto — não considero isso justo.”
O Bayern está enfrentando atualmente muitos lesionados
Acima de tudo, o fator lesões desempenhou um papel decisivo. Enquanto o Arsenal teve que lidar com as ausências de alguns de seus principais astros, como Mikel Merino ou Kai Havertz, o Bayern e o Paris puderam contar com praticamente todo o elenco. “Quando você fala das outras duas equipes, quantos jogadores estavam disponíveis? Todos, e na melhor forma. Isso é o mais importante.”
Arteta, no entanto, não mencionou que, especificamente, o campeão alemão teve que abrir mão de alguns de seus titulares nas últimas semanas devido a lesões. Serge Gnabry está fora pelo resto da temporada e da próxima Copa do Mundo devido a uma lesão nos adutores; além disso, outros jogadores como Lennart Karl (ruptura muscular), Raphael Guerreiro (ruptura muscular) e Tom Bischof (ruptura muscular) também não estavam disponíveis recentemente.
No entanto, olhando para os números, os times ingleses realmente têm mais jogos a disputar do que os clubes da Alemanha ou da França. Com a Copa da Liga, há mais uma competição de copa, além disso, a Premier League tem quatro rodadas a mais.