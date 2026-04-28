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Uma decisão importante antes da Copa do Mundo? O Bayern de Munique acelera as negociações para a contratação de Harry Kane
Kane “certamente ficará em Munique”
Relatos indicam que o clube alemão, recordista em títulos, recebeu sinais positivos do atacante e de sua família — representada por seu irmão Charlie e seu pai Pat. Não é segredo que o Bayern deseja continuar trabalhando com Kane, e o ex-presidente Karl-Heinz Rummenigge reiterou essa posição.
“É sabido que ele tinha uma cláusula de rescisão. Ele não a invocou, sinalizando assim que definitivamente ficará em Munique. Conforme planejado, os dirigentes operacionais do clube se reunirão com ele após o fim da temporada com o objetivo claro de renovar seu contrato”, disse Rummenigge aot-online em entrevista publicada na segunda-feira.
Durante a viagem do Bayern a Paris para a primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG, o diretor esportivo Max Eberl reiterou essa posição. “Kalle já disse isso, e essa é a posição do clube. Discutimos isso com Harry. Antes da Copa do Mundo, vamos nos reunir e tentar encontrar uma solução”, afirmou.
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Kane está se tornando um atacante criativo no Bayern
Kane deixou o Tottenham Hotspur para se transferir para Munique no verão de 2023 por um valor estimado em 100 milhões de euros e, desde então, marcou 138 gols em 141 partidas. No entanto, o capitão da Inglaterra evoluiu para muito mais do que um mero artilheiro no Bayern. Sob o comando do técnico Vincent Kompany, o jogador de 32 anos passou por “outra transformação” para se tornar um “atacante criativo”, conforme explicou Rummenigge, destacando o papel fundamental de Kane no estilo de jogo do FCB.
Seu contrato vai até 2027, portanto, caso não haja acordo para renovação, ele poderá negociar uma transferência a título gratuito com outros clubes a partir de janeiro. Kane declarou recentemente que se sente muito em casa em Munique. Essa declaração parece fechar as portas para um retorno iminente à Premier League, uma mudança que tem sido repetidamente cogitada para que ele possa buscar o recorde histórico de gols de Alan Shearer.
Um possível retorno à Premier League?
O lendário ex-atacante do Newcastle lidera a lista de maiores artilheiros de todos os tempos da Inglaterra, com 260 gols, enquanto Kane — graças aos gols marcados em seu antigo clube, o Tottenham — está apenas 47 gols atrás. No final do ano passado, o próprio Shearer sugeriu que o atacante poderia voltar aos gramados.
“Conhecendo o Harry, sei que ele quer meu recorde”, disse Shearer. “Mas não sei qual é a situação dele nem se ele vai ficar na Alemanha. Sim, que ele fique lá por mais dois ou três anos!”
Kane, por sua vez, reafirmou recentemente seu compromisso com o Bayern e observou que sua maneira de pensar havia mudado. “Se você tivesse me perguntado quando entrei para o Bayern, eu teria dito que voltaria em algum momento. Depois de dois anos, isso mudou um pouco. Mas não diria que nunca voltarei. No momento, estou totalmente focado no Bayern.”
A temporada 2025-26 de Kane em números
Jogos (todas as competições) 45 Gols 53 Assistências 6 Minutos jogados 3.555