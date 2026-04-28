Uma decisão importante antes da Copa do Mundo? O Bayern de Munique acelera as negociações para a contratação de Harry Kane

Relatos indicam que o clube alemão, recordista em títulos, recebeu sinais positivos do atacante e de sua família — representada por seu irmão Charlie e seu pai Pat. Não é segredo que o Bayern deseja continuar trabalhando com Kane, e o ex-presidente Karl-Heinz Rummenigge reiterou essa posição.

“É sabido que ele tinha uma cláusula de rescisão. Ele não a invocou, sinalizando assim que definitivamente ficará em Munique. Conforme planejado, os dirigentes operacionais do clube se reunirão com ele após o fim da temporada com o objetivo claro de renovar seu contrato”, disse Rummenigge aot-online em entrevista publicada na segunda-feira.

Durante a viagem do Bayern a Paris para a primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG, o diretor esportivo Max Eberl reiterou essa posição. “Kalle já disse isso, e essa é a posição do clube. Discutimos isso com Harry. Antes da Copa do Mundo, vamos nos reunir e tentar encontrar uma solução”, afirmou.