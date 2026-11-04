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James Trafford Paul Robinson Nigel Martyn LeedsGetty/GOAL
Chris Burton
Traduzido por

Uma década no Leeds? Por que James Trafford pode se juntar a Paul Robinson, Nigel Martyn e John Lukic na lista de goleiros lendários de Elland Road

J. Trafford
Leeds
Premier League
Leeds x Tottenham

James Trafford poderia tranquilamente passar a próxima década no Leeds United e se juntar a nomes como Paul Robinson, Nigel Martyn e John Lukic na lista de goleiros lendários de Elland Road, disse à GOAL o ex-atacante do Leeds Jermaine Beckford. O goleiro da seleção inglesa teve um início positivo em Yorkshire após uma transferência de alto valor do Manchester City.

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  • O goleiro mais caro do futebol britânico

    Depois de passar apenas uma temporada de volta ao Etihad Stadium, onde havia passado pelas categorias de base, Trafford se mostrou aberto a um novo desafio no verão de 2026, com o porte físico avantajado de Gianluigi Donnarumma bloqueando seu caminho em Manchester.

    Após garantir a permanência na Premier League, o Leeds decidiu fazer do carismático jogador de 24 anos a contratação mais cara de sua história e o goleiro mais caro do futebol britânico ao desembolsar £ 45 milhões (US$ 61 milhões).

    Trafford não sofreu gols em quatro de suas dez partidas em todas as competições, ajudando o Leeds a somar 11 pontos em nove jogos da primeira divisão e a ocupar a 12ª posição na tabela. Ele também recebeu mais reconhecimento internacional e chegou a quatro partidas pela seleção principal da Inglaterra.

    Ele é considerado o sucessor natural de James Pickford no gol da Inglaterra e tem potencial para permanecer tempo suficiente em Elland Road para inscrever seu nome ao lado de alguns goleiros icônicos: aqueles que conquistaram o título da Primeira Divisão e marcaram presença nas fases eliminatórias da Champions League.

  • Nigel Martyn Leeds UnitedGetty

    Trafford pode seguir os passos de Lukic, Martyn e Robinson?

    Beckford admite essa possibilidade. O ex-atacante, que falou por meio da FreeBets, que reúne os melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL, ao ser perguntado se Trafford pode seguir os passos de Lukic, Robinson e Martyn: “Sim, 100%.

    “Ele teve um ótimo início de trajetória no Leeds United. Acho que não sofreu gols em quase metade dos jogos que disputou até agora. E também há as defesas. Ele tem feito algumas defesas inacreditáveis.

    “A distribuição de jogo com a bola nos pés. A confiança que transmite. Ele sai do gol e fica com bolas que, às vezes, parecem mais favoráveis ao atacante. Contra o Sunderland, por exemplo, Brian Brobbey teve algumas ótimas oportunidades, cara a cara com ele. Traff saiu do gol, ficou com a bola e abafou as chances. Acabou se machucando em uma delas também. E simplesmente seguiu em frente.

    “É isso que não só os jogadores querem ver, mas também a torcida. Quando os torcedores veem um goleiro como as lendas que você mencionou sair do gol, ficar com a bola, levar uma pancada, levantar e continuar jogando, eles passam a apoiar o rapaz.

    “Ele tem um futuro enorme pela frente. Tem 24 anos, acho que foi o que você mencionou. Se conseguir ficar no Leeds por dez anos, algo de que ele é mais do que capaz, por que não? É um goleiro fantástico e também parece ser um bom garoto.”

  • Semelhanças apontadas com Seaman, lenda da Inglaterra

    Trafford também foi comparado a outro goleiro lendário com passagem pelo Leeds, David Seaman, que começou a carreira no clube antes de se tornar uma lenda do Arsenal e da seleção inglesa.

    Matt Kilgallon, outro que passou por Elland Road como jogador, disse à GOAL recentemente, ao avaliar Trafford: “Acho que ele é uma contratação excelente, excelente mesmo. Acho que vai garantir muitos pontos ao Leeds United nesta temporada.

    “Gosto dele. Acho que é uma figura. Todos os goleiros são um pouco estranhos, não são? Mas vou te dizer: ele é uma figura. É confiante. Quando faz uma defesa, me lembra um pouco David Seaman. Seaman fazia defesas espetaculares, mas parecia que era muito fácil para ele. Acho que Trafford é bem parecido. Ele usa rabo de cavalo, então os dois são quase idênticos!

    “Acho que ele deu algumas entrevistas e passou a impressão de ser uma figura que talvez precise de atenção constante, quem sabe do treinador de goleiros à beira do campo para mantê-lo concentrado. Ele ainda é jovem para um goleiro, não é? Acho que ainda tem tempo, e isso virá.

    “A concentração em campo é fundamental, especialmente na Premier League. E aquele erro contra o Arsenal não aconteceu porque ele não é um bom goleiro; deve ter sido um pequeno lapso de concentração. Entendo o que você quer dizer, mas acho que ele tem potencial para ser o goleiro titular da Inglaterra por muito, muito tempo.”

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  • James Trafford Leeds 2026-27 backGetty

    Calendário do Leeds para 2026/27: cinco jogos sem vencer antes do duelo com o Tottenham

    Trafford estará ansioso para ajudar o Leeds a recolocar sua campanha na temporada 2026-27 nos trilhos neste fim de semana, quando receber o Tottenham revigorado. A equipe de Daniel Farke está há cinco jogos sem vencer e somou apenas três pontos nesse período.

    Falava-se na possibilidade de brigar por uma vaga em competições europeias nesta temporada, após mais contratações criteriosas, com o plano de chegar à pausa de novembro para os jogos de seleções em condições de ganhar impulso rumo a outra sequência intensa até o fim do ano.

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