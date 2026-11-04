Uma década no Leeds? Por que James Trafford pode se juntar a Paul Robinson, Nigel Martyn e John Lukic na lista de goleiros lendários de Elland Road

Depois de passar apenas uma temporada de volta ao Etihad Stadium, onde havia passado pelas categorias de base, Trafford se mostrou aberto a um novo desafio no verão de 2026, com o porte físico avantajado de Gianluigi Donnarumma bloqueando seu caminho em Manchester.

Após garantir a permanência na Premier League, o Leeds decidiu fazer do carismático jogador de 24 anos a contratação mais cara de sua história e o goleiro mais caro do futebol britânico ao desembolsar £ 45 milhões (US$ 61 milhões).

Trafford não sofreu gols em quatro de suas dez partidas em todas as competições, ajudando o Leeds a somar 11 pontos em nove jogos da primeira divisão e a ocupar a 12ª posição na tabela. Ele também recebeu mais reconhecimento internacional e chegou a quatro partidas pela seleção principal da Inglaterra.

Ele é considerado o sucessor natural de James Pickford no gol da Inglaterra e tem potencial para permanecer tempo suficiente em Elland Road para inscrever seu nome ao lado de alguns goleiros icônicos: aqueles que conquistaram o título da Primeira Divisão e marcaram presença nas fases eliminatórias da Champions League.