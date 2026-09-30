A experiente lateral-direita da Inglaterra está animada com a perspectiva de reencontrar seu ex-clube, ao mesmo tempo em que insiste que o Chelsea segue totalmente focado na tarefa em mãos. Em entrevista ao site oficial do clube, Bronze disse: "É muito empolgante. Meu tempo no Lyon foi incrível. Todas as meninas, Ellie [Carpenter], Keish [Kadeisha Buchanan] e Melvine [Malard] viveram grandes momentos no Lyon, e nós todas também jogamos lá juntas."

Avaliando o desafio de enfrentar uma potência continental de longa data, a jogadora de 34 anos acrescentou: "Estamos animadas para ir até lá, para manter o foco na Champions League, e sabemos do peso que o Lyon tem na Champions League. Encarar outra equipe que é uma das melhores do mundo, nos testar e provar nosso valor vai ser empolgante."