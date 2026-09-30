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'Uma das melhores do mundo' - Lucy Bronze curte o teste do Chelsea na Liga dos Campeões contra o Lyon
Gigantes continentais se enfrentam na França
O Chelsea viaja para Lyon em busca de manter um início perfeito em sua campanha na Liga dos Campeões Feminina. Enquanto o time inglês estreou com uma vitória esforçada por 1 a 0 sobre o Austria Wien, as anfitriãs francesas ditaram o ritmo na ponta logo no início depois de golearem o Servette por 8 a 0. Para Bronze, a viagem pelo Canal representa o teste ideal contra uma das principais forças da Europa.
Ex-campeão abraça terreno conhecido
A experiente lateral-direita da Inglaterra está animada com a perspectiva de reencontrar seu ex-clube, ao mesmo tempo em que insiste que o Chelsea segue totalmente focado na tarefa em mãos. Em entrevista ao site oficial do clube, Bronze disse: "É muito empolgante. Meu tempo no Lyon foi incrível. Todas as meninas, Ellie [Carpenter], Keish [Kadeisha Buchanan] e Melvine [Malard] viveram grandes momentos no Lyon, e nós todas também jogamos lá juntas."
Avaliando o desafio de enfrentar uma potência continental de longa data, a jogadora de 34 anos acrescentou: "Estamos animadas para ir até lá, para manter o foco na Champions League, e sabemos do peso que o Lyon tem na Champions League. Encarar outra equipe que é uma das melhores do mundo, nos testar e provar nosso valor vai ser empolgante."
Zagueiro veterano mira prêmio máximo
De acordo com o supercomputador da Opta, o Lyon é franco favorito, com 65,2% de probabilidade de vitória, em comparação com os 15,9% do Chelsea, mas Bronze não está se esquivando do teste assustador que tem pela frente.
A jogadora de 34 anos, que conquistou três títulos consecutivos da Champions League durante sua vitoriosa passagem pelo Lyon, está, em vez disso, abraçando a dimensão da ocasião. Ao abordar o tamanho do desafio, Bronze acrescentou: "É ótimo. Eu adoro jogar os grandes jogos, os jogos desafiadores. É isso que as melhores jogadoras do mundo querem fazer. Elas querem jogar pelos melhores times, para poder disputar títulos, disputar a liga. É exatamente isso que estamos fazendo nesta temporada. Estamos nos exigindo em cada jogo para conseguir competir e conquistar todos os troféus que pudermos."
- Getty Images Sport
Excelente retrospecto fora de casa é colocado à prova
O Lyon venceu apenas dois de seus quatro confrontos pela Liga dos Campeões contra o Chelsea, um retrospecto modesto para os formidáveis padrões do gigante francês. O Chelsea, por outro lado, chega com muita bagagem atuando fora de casa, tendo sofrido apenas uma derrota em seus 15 jogos como visitante nas fases de grupos ou de liga da competição. Manter essa sequência excepcional na França exigirá enorme resiliência da equipe de Sonia Bompastor, que busca consolidar suas credenciais continentais.
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