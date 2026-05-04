Getty
Traduzido por
“Uma das melhores contratações da temporada” – O craque do Leeds, contratado por 10 milhões de libras, silenciou os céticos após uma mudança decisiva de Daniel Farke
Gudmundsson, que está lesionado, espera poder disputar a Copa do Mundo pela Suécia
Uma sequência de seis jogos sem derrotas na primeira divisão inglesa — que incluiu vitórias sobre o Manchester United, o Wolves e o Burnley — levou o Leeds a uma vantagem de sete pontos sobre a zona de rebaixamento e ao 14º lugar.
A decepção em Wembley foi sofrida contra o Chelsea nas semifinais da FA Cup, mas o Leeds está de volta ao grande cenário após conquistar o título da Championship com 100 pontos na temporada 2024-25. Planos ambiciosos para o futuro estão sendo traçados em West Yorkshire.
Gudmundsson faz parte desses planos e tem muito pelo que ansiar nas próximas semanas e meses. Ele sofreu uma lesão infeliz no tendão da coxa, o que pode ter encerrado sua temporada nacional, mas a esperança é que os sonhos da Copa do Mundo possam ser realizados ao conquistar uma vaga na seleção da Suécia neste verão.
O jogador de 27 anos estará desesperado para participar desse torneio, tendo chegado ao topo do futebol após passagens pela Holanda e pela França. O Leeds percebeu seu potencial no Lille e obteve um retorno notável sobre seu investimento depois de colocar Gudmundsson mais à frente no campo, na posição de lateral-ala.
- Getty
Será que Gudmundsson, contratado por 10 milhões de libras, é uma das contratações da temporada?
Chove elogios sobre o sueco, que não poupa esforços. O ex-lateral do Leeds, Gray — em entrevista exclusiva ao GOAL via Adlerslots —, quando questionado se Gudmundsson representa uma das melhores contratações da Premier League na temporada 2025-26, respondeu: “Acho que, com o decorrer da temporada, sim. Eu não tinha muita certeza na época, mas essa mudança no sistema que Daniel Farke implementou — na verdade, foi no segundo tempo contra o Manchester City, quando jogaram no Etihad Stadium — acho que se encaixou nele melhor do que em qualquer outro jogador que vi na segunda metade da temporada, e ele está se revelando um zagueiro maravilhoso.
“Não apenas na defesa, mas também no ataque; em seu jogo como um todo, ele simplesmente deu um salto gigantesco — ele é certamente uma das grandes revelações da temporada.”
Ampliação do Elland Road: será que o Leeds conseguirá voltar às competições europeias?
Enquanto vemos jogadores como Gudmundsson brilharem em campo, o Leeds está se preparando para um futuro mais promissor fora dele. O Elland Road está prestes a passar por uma grande reforma, que aumentará a capacidade do estádio para 53 mil lugares, e a esperança é que o futebol europeu retorne a esse icônico recinto esportivo em algum momento.
Questionado sobre se essa meta pode ser alcançada e por que a expansão precisa ocorrer tanto no elenco quanto na construção do estádio, Gray acrescentou: “Acho que isso precisava ser feito porque sabemos que, no estádio atual do Leeds, se a capacidade fosse duplicada, todos os assentos seriam ocupados, pois é um clube de futebol com uma torcida brilhante.
“Passei por momentos especiais lá e você percebe o quão grande é o clube quando joga contra eles, mas quando você atravessa o túnel, quando veste aquela camisa branca, é muito especial.
“O técnico fez um trabalho incrível; antes de mais nada, é simplesmente permanecer na Premier League na primeira temporada após o acesso, então ele conseguiu isso, ou pelo menos parece que eles conseguiram.
“O Leeds é um clube de futebol atraente para qualquer jogador que venha para a Premier League; eles obviamente definiram seu estilo nesta temporada e só vão ficar cada vez melhores com o apoio. Acho que a diretoria do clube e tudo mais agora, eles parecem ter o clube no coração, o que talvez não fosse o caso no passado, mas eles podem ser uma força, sem dúvida.
“Acho que na próxima temporada, ou talvez até nas duas próximas, o objetivo é tentar se estabelecer entre os 10 melhores times da Premier League, e se começarem a fazer isso, acho que é aí que poderão começar a pensar na Europa.”
- Getty
O Leeds traça planos ambiciosos dentro e fora de campo
O Leeds disputou uma competição continental pela última vez na temporada 2002-03, quando participou da Copa da UEFA; mais de duas décadas se passaram desde então — com os Whites chegando a cair para a League One antes de finalmente voltarem aos trilhos.
O time conseguiu permanecer apenas três temporadas entre a elite após o acesso em 2020, mas parece estar estabelecendo as bases sobre as quais um sucesso duradouro pode ser construído. Negócios de transferência mais astutos, como o que trouxe Gudmundsson para a Inglaterra, ajudarão a manter os ambiciosos pesos pesados em uma trajetória ascendente.