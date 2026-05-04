Enquanto vemos jogadores como Gudmundsson brilharem em campo, o Leeds está se preparando para um futuro mais promissor fora dele. O Elland Road está prestes a passar por uma grande reforma, que aumentará a capacidade do estádio para 53 mil lugares, e a esperança é que o futebol europeu retorne a esse icônico recinto esportivo em algum momento.

Questionado sobre se essa meta pode ser alcançada e por que a expansão precisa ocorrer tanto no elenco quanto na construção do estádio, Gray acrescentou: “Acho que isso precisava ser feito porque sabemos que, no estádio atual do Leeds, se a capacidade fosse duplicada, todos os assentos seriam ocupados, pois é um clube de futebol com uma torcida brilhante.

“Passei por momentos especiais lá e você percebe o quão grande é o clube quando joga contra eles, mas quando você atravessa o túnel, quando veste aquela camisa branca, é muito especial.

“O técnico fez um trabalho incrível; antes de mais nada, é simplesmente permanecer na Premier League na primeira temporada após o acesso, então ele conseguiu isso, ou pelo menos parece que eles conseguiram.

“O Leeds é um clube de futebol atraente para qualquer jogador que venha para a Premier League; eles obviamente definiram seu estilo nesta temporada e só vão ficar cada vez melhores com o apoio. Acho que a diretoria do clube e tudo mais agora, eles parecem ter o clube no coração, o que talvez não fosse o caso no passado, mas eles podem ser uma força, sem dúvida.

“Acho que na próxima temporada, ou talvez até nas duas próximas, o objetivo é tentar se estabelecer entre os 10 melhores times da Premier League, e se começarem a fazer isso, acho que é aí que poderão começar a pensar na Europa.”