A revista Sport Bild fala de uma das “maiores mudanças da última década”, que poderia ocorrer no SGE após o término da temporada atual. No entanto, essa mudança não afetaria apenas o elenco e o corpo técnico, mas também “várias áreas” do clube.
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"Uma das maiores reviravoltas da última década": o Eintracht Frankfurt parece estar tomando medidas drásticas devido à crise esportiva — até dez jogadores podem deixar o clube
Assim, “até dez” jogadores poderiam deixar o clube na janela de transferências de verão. Entre eles, destacam-se Hugo Larsson, Nathaniel Brown, Nnamndi Collins, Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya, Ellyes Skhiri, Mahmoud Dahoud, Elias Baum, Michy Batshuayi e Elye Wahi, atualmente emprestado ao OGC Nice.
Enquanto os cinco primeiros citados atraíram o interesse de alguns dos principais clubes devido ao seu bom desempenho com a camisa do SGE e, portanto, poderiam ser vendidos com lucro, Dahoud, Batshuayi e Wahi, em particular, parecem não ter futuro esportivo em Frankfurt.
No total, as vendas renderam mais de 150 milhões de euros aos cofres do clube. No caso de Collins, o limite de aceitação dos dirigentes estaria entre 30 e 35 milhões de euros, enquanto Bahoya e Brown poderiam render, respectivamente, 40 e até 65 milhões de euros.
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O Frankfurt planeja contratar o jogador emprestado Kalimuendo
Com esse dinheiro, o Eintracht poderia, por sua vez, entrar em ação no mercado de transferências. Segundo a reportagem, Paul Nebel, do 1. FSV Mainz 05, e a estrela em ascensão da segunda divisão Louey Ben Farhat, do Karlsruher SC, são possíveis candidatos. Além disso, está sendo considerada a contratação definitiva do jogador emprestado Arnaud Kalimuendo — para isso, o SGE teria de desembolsar cerca de 30 milhões de euros.
Além de possíveis receitas com transferências, o Frankfurt não pode contar com receitas abundantes. Devido a uma temporada extremamente irregular, corre-se o risco de perder completamente a chance de disputar competições internacionais. Atualmente, o time está oito pontos atrás do sexto lugar, que garantiria a participação na Conference League. No entanto, um sétimo lugar também poderia ser suficiente, desde que o SC Freiburg não vença a Copa da Alemanha.