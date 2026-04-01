"Uma das maiores reviravoltas da última década": o Eintracht Frankfurt parece estar tomando medidas drásticas devido à crise esportiva — até dez jogadores podem deixar o clube

Assim, “até dez” jogadores poderiam deixar o clube na janela de transferências de verão. Entre eles, destacam-se Hugo Larsson, Nathaniel Brown, Nnamndi Collins, Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya, Ellyes Skhiri, Mahmoud Dahoud, Elias Baum, Michy Batshuayi e Elye Wahi, atualmente emprestado ao OGC Nice.

Enquanto os cinco primeiros citados atraíram o interesse de alguns dos principais clubes devido ao seu bom desempenho com a camisa do SGE e, portanto, poderiam ser vendidos com lucro, Dahoud, Batshuayi e Wahi, em particular, parecem não ter futuro esportivo em Frankfurt.

No total, as vendas renderam mais de 150 milhões de euros aos cofres do clube. No caso de Collins, o limite de aceitação dos dirigentes estaria entre 30 e 35 milhões de euros, enquanto Bahoya e Brown poderiam render, respectivamente, 40 e até 65 milhões de euros.