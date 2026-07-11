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Uma Copa do Mundo repleta de estreias, mas o que vem a seguir? Jesse Marsch, jovens estrelas em ascensão e as principais questões que o futebol canadense enfrenta

Especiais e Opinião
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Copa do Mundo
Canadá
J. Marsch
A. Davies

A histórica Copa do Mundo disputada no Canadá gerou grandes expectativas e conquistou o país. Agora, a CPL, o Whitecaps e os programas de formação de jogadores devem garantir que isso tenha sido mais do que apenas uma festa de um mês.

Se houvesse uma palavra para definir a Copa do Mundo de 2026 do Canadá, seria “primeiras vezes” — mesmo terminando em segundo lugar na fase de grupos, o país se tornou a primeira nação anfitriã a disputar uma partida no exterior.

Esta foi a primeira Copa do Mundo masculina do Canadá em solo nacional. A fase de grupos trouxe seu primeiro ponto, sua primeira vitória e sua primeira partida com mais de um gol marcado. Uma vitória dramática sobre a África do Sul garantiu então sua primeira vitória na fase eliminatória, antes que o Marrocos encerrasse a campanha após um primeiro tempo promissor.


O futebol no Canadá não está mais onde estava antes do início do torneio. Nunca tantos canadenses haviam assistido a uma Copa do Mundo. Quando a seleção masculina canadense foi eliminada do torneio, um total de 28,2 milhões de espectadores únicos havia assistido a pelo menos parte dele, o que representa 69% da população do país. 

Vancouver e Toronto estiveram entre as cidades aclamadas como algumas das melhores sedes da Copa do Mundo, com quase todas as partidas esgotadas, e foram palco de três jogos históricos em casa para os Les Rouges. 

Por mais que essa Copa do Mundo possa ter sido um divisor de águas para o futebol canadense, há motivos para se ter esperança e ceticismo sobre o que pode acontecer a seguir. Aqui, a GOAL analisa esses aspectos. 

  • FIFA Fan Festival Vancouver - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    POSITIVO: O interesse está em seu nível mais alto de todos os tempos

    O Canadá já havia participado de duas Copas do Mundo masculinas antes disso e, por ser um dos países mais multiculturais, sempre demonstrou um enorme interesse pela Copa do Mundo. Desta vez, assim como nos Estados Unidos, o entusiasmo atingiu um nível sem precedentes. 

    Cada uma das partidas da fase de grupos figurou entre as transmissões de futebol mais assistidas da Bell Media e esteve entre os programas de TV mais assistidos de 2026, com alguns jogos superando a audiência do hóquei masculino nas Olimpíadas de Milão-Cortina de 2026, o primeiro torneio com jogadores da NHL desde 2014. 

    A derrota nas oitavas de final para o Marrocos atraiu uma média de 5,4 milhões de canadenses e atingiu mais de 11 milhões, o que significa que mais de 20% do país estava grudado na partida. Em comparação com os 30 milhões que estabeleceram um recorde de transmissão de futebol nos EUA para o jogo entre EUA e Bélgica, foi uma parcela muito maior da população, com o número dos EUA ficando em apenas 8,5%. 

    Embora os números de audiência sejam a medida mais quantitativa do interesse, a pura normalidade do futebol canadense no país também ficou evidente. De repente, todos os programas esportivos se concentraram na Copa do Mundo, mesmo com a agência livre da NHL — um aspecto fundamental do Dia do Canadá e do dia 1º de julho — recebendo bastante atenção. Os novos uniformes também voaram das prateleiras, com a Canada Soccer e a Nike projetando a maior taxa de vendas da história para qualquer uniforme. 

    O enorme interesse pelo Canadá na Copa do Mundo foi algo nunca visto antes. Agora há esperança de que isso se traduza em maior cobertura da mídia sobre a seleção daqui para frente e, potencialmente, coloque o futebol canadense sob os holofotes com mais regularidade, mesmo sem o fascínio da Copa do Mundo. 

    • Publicidade
  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    POSITIVO: Jesse Marsch elevando os padrões e as expectativas

    Há dois anos, quando a Seleção Canadense de Futebol Masculino (CanMNT) estava prestes a ficar de fora da Copa América de 2024, parecia que a Copa do Mundo de 2022 poderia ter sido o ponto alto da equipe. Então, a seleção se classificou e chegou às semifinais, elevando o nível e as expectativas para a Copa do Mundo em casa. No entanto, as expectativas provavelmente não eram tão altas quanto o que a equipe conquistou, especialmente sem Alphonso Davies, Marcelo Flores e Ismaël Koné. 

    Ao chegar às oitavas de final e derrotar com facilidade as seleções que se esperava que vencessem, as expectativas em relação aos jogadores de Marsch aumentaram. Embora fossem uma equipe do Pot 1, eles acreditam que, com mais quatro anos de preparação, poderão voltar à fase em que terminaram em 2026 — ou, potencialmente, às quartas de final — em 2030, além de disputar um título regional, uma conquista que escapa ao Canadá desde a Copa Ouro da CONCACAF de 2000.

    Felizmente, eles têm o homem certo para o trabalho garantido até 2030. Jesse Marsch, por mais que possa incomodar algumas pessoas com seu estilo turbulento e apaixonado, levou o Canadá a novos patamares nos dois torneios mais importantes que comandou. Embora possam ser necessários alguns ajustes — como um possível período de acalmia após o apito final antes de dar uma entrevista —, ele é o técnico certo com a abordagem adequada para a função e terá a oportunidade de conduzir um ciclo completo da Copa do Mundo. 

    “Temos muito mais trabalho pela frente”, disse Marsch. “Eu sabia que meu trabalho era ajudar a seleção nacional a ter o maior sucesso possível, e sabia que isso era o melhor que poderíamos fazer pelo esporte: ajudar esses jovens a darem o melhor de si, e eles conseguiram isso. Ainda não terminamos, e acho que haverá um enorme efeito cascata em relação às possibilidades de desenvolvimento de jovens jogadores e jovens treinadores no esporte no país.”

    Expectativas mais altas tornarão mais difícil para a equipe se entusiasmar com resultados modestos, mas também permitem sonhos grandiosos e genuínos de conquistar troféus e chegar mais longe do que nunca. E qualquer coisa diferente disso deve ser vista como um fracasso retumbante. 

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mais citações e/ou reações nas redes sociais

    Esta Copa do Mundo serviu de palco para que muitos dos jovens talentos do Canadá se destacassem e se estabelecessem como a próxima geração do programa da seleção nacional, com várias estrelas com menos de 25 anos, incluindo Luc De Fougerolles (20), Ismaël Koné (24), Nathan Saliba (22), Promise David (25) e Niko Sigur (22). 

    Outros jogadores que podem ser fundamentais para o futuro dentro do elenco atual incluem Davies (25), que, se conseguir recuperar totalmente a forma física, terá 29 anos naquela que poderá ser sua terceira Copa do Mundo, e Bombito, que terá 30 anos e estará na idade ideal para um zagueiro central titular. 

    Esses talentos com menos de 25 anos, porém, mostraram amplamente que podem estar entre a elite no nível da Copa do Mundo e terão muitas outras oportunidades, já que formam o próximo núcleo da seleção nacional. 

    Quem virá para se juntar a eles ainda é um mistério. Embora as estruturas de formação do país tenham se expandido, um jogador como Bombito só foi descoberto aos 22 anos no SuperDraft da MLS, depois de passar pela faculdade comunitária e nunca ter jogado pelo Canadá nas categorias de base. É provável que outros tenham passado despercebidos de forma semelhante e possam surgir nos próximos anos. 

    “Acho que o esporte já percorreu um longo caminho, e ainda tem um caminho a percorrer para se tornar parte integrante da identidade canadense... mas sabemos que, dada a composição da população do Canadá em termos demográficos e de todas as diferentes culturas, não há motivo para que o futebol não seja um dos esportes mais populares, se não o mais popular”, disse Alistair Johnston. 

    “Se continuarmos assim, não ficarei muito surpreso se o esporte continuar a crescer, e isso é algo que, como jogadores — como disse a comissão técnica —, todos nós queremos, porque queremos que esse esporte se torne o maior possível e também queremos que nossa seleção nacional continue a dar passos para competir em um nível cada vez mais alto com o passar dos anos.”

    A parte mais importante de toda essa trajetória, porém, talvez não seja a geração jovem preparada para 2030, mas sim o que o aumento do interesse fez pela base de fãs do esporte entre a juventude canadense, que pode ser incentivada a perseguir seus sonhos no futebol mais do que nunca, potencialmente lançando as bases para 2034 e além. Se as Olimpíadas anteriores sediadas pelo Canadá, em 1976, 1988 e 2010, servirem de indício do fator de inspiração que prepara o terreno para o sucesso futuro, então deve haver muita esperança para a próxima década de atletas.

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  • CPL celebrationCPL

    DUVIDOSO: Será que a CPL vai durar?

    Para que o futebol canadense consiga capitalizar esse aumento no interesse, é preciso haver caminhos para ingressar no futebol profissional e ir além. Em grande parte do país, isso dependerá da Canadian Premier League (CPL), que está em sua oitava temporada, mas tem enfrentado dificuldades para se firmar no mainstream e já viu duas equipes encerrarem suas atividades, apesar de ter incorporado dois novos clubes para manter uma liga com oito equipes. 

    Embora ter uma liga nacional seja importante para qualquer país, o nível de jogo e o público na CPL têm enfrentado dificuldades para avançar significativamente. Isso é prejudicado pelos baixos salários, o que significa que muitos jogadores precisam buscar fontes de renda alternativas para garantir um rendimento adequado. 

    Em 2026, o salário mínimo da liga é de CAD $30.000, com aqueles em contratos de desenvolvimento ganhando no máximo $250 por semana — ambos bem abaixo da renda média de CAD $42.600, de acordo com um censo de 2021.

    Embora a CPL não tenha divulgado relatórios financeiros completos, poucos times atraem um público significativo, o que limita a receita com ingressos.

    Anteriormente, um acordo lucrativo vinculava a Canadian Soccer Media and Entertainment (CSME) à Canadian Premier League, canalizando recursos para as duas organizações a partir dos rendimentos de transmissão e patrocínio da Canada Soccer, o que era um aspecto fundamental para manter a liga viva. Agora, porém, esse acordo foi reajustado, concedendo à Canada Soccer uma parcela maior dos recursos, mas prejudicando a situação financeira da CSME e da CPL.

    Com essas preocupações financeiras, o futuro é incerto para a primeira divisão masculina, que foi parcialmente criada — assim como a MLS em 1996 — para garantir a Copa do Mundo de 2026. 

    “Quanto mais futebol profissional neste país, melhor”, disse o secretário-geral e CEO da Canada Soccer, Kevin Blue, após a participação na Copa do Mundo. 

    “As condições que permitem que o futebol profissional prospere envolvem um ecossistema de mídia robusto e saudável que invista nele, além de investimentos por parte das empresas canadenses. 

    “Cada vez mais, os investidores — sejam eles investidores privados ou marcas em busca de retorno de marketing — estão tendo a oportunidade de conhecer e compreender que este é o esporte que mais cresce no Canadá e o mais relevante globalmente.”

  • Vancouver Whitecaps FC v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

    DUVIDOSO: Preocupações com o Vancouver Whitecaps

    Ainda há pouca clareza sobre como será o futuro do Vancouver Whitecaps. Embora tenham surgido notícias positivas de que um grupo local tenha preparado uma proposta séria para manter o time em Vancouver, a possibilidade de mudança continua muito em jogo, à medida que a temporada da MLS retoma após a Copa do Mundo. 

    Se o Whitecaps se mudasse, isso representaria um grande golpe para o sistema de futebol canadense. No nível mais alto, isso tiraria Vancouver de seu papel de destaque no cenário futebolístico do país, e é improvável que um possível time da CPL na cidade consiga igualar a média de público de 24.189 espectadores que o Whitecaps conseguiu nesta temporada. 

    No entanto, a questão das bases pode ser ainda mais grave. 

    Desde que ingressaram na MLS em 2011, os Whitecaps estabeleceram parcerias com clubes locais e centros de formação a oeste de Ontário e conseguiram canalizar esses talentos por meio de um robusto sistema de formação, que tem como centro a Universidade da Colúmbia Britânica e está integrado ao time principal. No total, o programa de formação dos Whitecaps, tanto no time masculino quanto no feminino, atende mais de 35.000 crianças anualmente. 

    Sem isso, não há muitas perspectivas profissionais para o futebol canadense, já que o Toronto FC conta com apenas 110 atletas em seu principal sistema de formação, que não vai além de Ontário, enquanto o CF Montréal é um dos poucos clubes da MLS que não possui um time de base na MLS Next Pro.

    Embora não houvesse jogadores atuais do Whitecaps na lista da Copa do Mundo de 2026, seis já haviam jogado pelo clube ou pela academia em algum momento, comprovando que a perda de um time profissional de destaque e de um sistema de formação seria um golpe enorme para as esperanças do futebol canadense. 

    “Todos querem que o Whitecaps permaneça em Vancouver, e nosso nível de preocupação caso eles saiam é alto por uma série de razões diferentes”, disse Blue. 

    “A perda de um clube profissional seria problemática; o histórico de formação de jogadores do Vancouver Whitecaps é significativo e precisaria ser substituído de alguma forma... Ao pensarmos em como será o futuro, queremos um futuro em que o Whitecaps e todos os clubes profissionais existentes, e até mesmo mais alguns, façam parte dele.”