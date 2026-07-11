Uma Copa do Mundo repleta de estreias, mas o que vem a seguir? Jesse Marsch, jovens estrelas em ascensão e as principais questões que o futebol canadense enfrenta

Se houvesse uma palavra para definir a Copa do Mundo de 2026 do Canadá, seria “primeiras vezes” — mesmo terminando em segundo lugar na fase de grupos, o país se tornou a primeira nação anfitriã a disputar uma partida no exterior.
Esta foi a primeira Copa do Mundo masculina do Canadá em solo nacional. A fase de grupos trouxe seu primeiro ponto, sua primeira vitória e sua primeira partida com mais de um gol marcado. Uma vitória dramática sobre a África do Sul garantiu então sua primeira vitória na fase eliminatória, antes que o Marrocos encerrasse a campanha após um primeiro tempo promissor.
O futebol no Canadá não está mais onde estava antes do início do torneio. Nunca tantos canadenses haviam assistido a uma Copa do Mundo. Quando a seleção masculina canadense foi eliminada do torneio, um total de 28,2 milhões de espectadores únicos havia assistido a pelo menos parte dele, o que representa 69% da população do país.
Vancouver e Toronto estiveram entre as cidades aclamadas como algumas das melhores sedes da Copa do Mundo, com quase todas as partidas esgotadas, e foram palco de três jogos históricos em casa para os Les Rouges.
Por mais que essa Copa do Mundo possa ter sido um divisor de águas para o futebol canadense, há motivos para se ter esperança e ceticismo sobre o que pode acontecer a seguir. Aqui, a GOAL analisa esses aspectos.