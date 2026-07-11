Uma Copa do Mundo repleta de estreias, mas o que vem a seguir? Jesse Marsch, jovens estrelas em ascensão e as principais questões que o futebol canadense enfrenta

Esta Copa do Mundo serviu de palco para que muitos dos jovens talentos do Canadá se destacassem e se estabelecessem como a próxima geração do programa da seleção nacional, com várias estrelas com menos de 25 anos, incluindo Luc De Fougerolles (20), Ismaël Koné (24), Nathan Saliba (22), Promise David (25) e Niko Sigur (22).

Outros jogadores que podem ser fundamentais para o futuro dentro do elenco atual incluem Davies (25), que, se conseguir recuperar totalmente a forma física, terá 29 anos naquela que poderá ser sua terceira Copa do Mundo, e Bombito, que terá 30 anos e estará na idade ideal para um zagueiro central titular.

Esses talentos com menos de 25 anos, porém, mostraram amplamente que podem estar entre a elite no nível da Copa do Mundo e terão muitas outras oportunidades, já que formam o próximo núcleo da seleção nacional.

Quem virá para se juntar a eles ainda é um mistério. Embora as estruturas de formação do país tenham se expandido, um jogador como Bombito só foi descoberto aos 22 anos no SuperDraft da MLS, depois de passar pela faculdade comunitária e nunca ter jogado pelo Canadá nas categorias de base. É provável que outros tenham passado despercebidos de forma semelhante e possam surgir nos próximos anos.

“Acho que o esporte já percorreu um longo caminho, e ainda tem um caminho a percorrer para se tornar parte integrante da identidade canadense... mas sabemos que, dada a composição da população do Canadá em termos demográficos e de todas as diferentes culturas, não há motivo para que o futebol não seja um dos esportes mais populares, se não o mais popular”, disse Alistair Johnston.

“Se continuarmos assim, não ficarei muito surpreso se o esporte continuar a crescer, e isso é algo que, como jogadores — como disse a comissão técnica —, todos nós queremos, porque queremos que esse esporte se torne o maior possível e também queremos que nossa seleção nacional continue a dar passos para competir em um nível cada vez mais alto com o passar dos anos.”

A parte mais importante de toda essa trajetória, porém, talvez não seja a geração jovem preparada para 2030, mas sim o que o aumento do interesse fez pela base de fãs do esporte entre a juventude canadense, que pode ser incentivada a perseguir seus sonhos no futebol mais do que nunca, potencialmente lançando as bases para 2034 e além. Se as Olimpíadas anteriores sediadas pelo Canadá, em 1976, 1988 e 2010, servirem de indício do fator de inspiração que prepara o terreno para o sucesso futuro, então deve haver muita esperança para a próxima década de atletas.