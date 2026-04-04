Uma controvérsia intrigante entre os especialistas em arbitragem... Gerard Martin merecia ser expulso contra o Atlético?

A partida entre Atlético de Madrid e Barcelona, disputada neste sábado à noite, foi marcada por algumas decisões arbitrais polêmicas, o que não foge ao padrão recente da La Liga, onde a maioria dos clubes reclama dos árbitros.
O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1, e a palavra final ficou a cargo do veterano Robert Lewandowski, que garantiu os três pontos valiosos para o Barça aos 87 minutos.
Esta vitória vale pontos em dobro — em teoria —, especialmente porque permitiu ao Barcelona (76 pontos) ampliar a diferença para o segundo colocado, o Real Madrid, para 7 pontos, após a derrota deste último hoje contra o Maiorca, faltando 8 rodadas para o fim da competição.