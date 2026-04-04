Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

Uma controvérsia intrigante entre os especialistas em arbitragem... Gerard Martin merecia ser expulso contra o Atlético?

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
G. Martin
Espanha

A partida entre Atlético de Madrid e Barcelona, disputada neste sábado à noite, foi marcada por algumas decisões arbitrais polêmicas, o que não foge ao padrão recente da La Liga, onde a maioria dos clubes reclama dos árbitros.

O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1, e a palavra final ficou a cargo do veterano Robert Lewandowski, que garantiu os três pontos valiosos para o Barça aos 87 minutos.

Esta vitória vale pontos em dobro — em teoria —, especialmente porque permitiu ao Barcelona (76 pontos) ampliar a diferença para o segundo colocado, o Real Madrid, para 7 pontos, após a derrota deste último hoje contra o Maiorca, faltando 8 rodadas para o fim da competição.

  • Um caso arbitral controverso

    O início do segundo tempo foi marcado por uma decisão arbitral controversa: o jovem zagueiro Gerard Martín foi expulso diretamente pelo árbitro espanhol Mateu Busquets Ferrer, devido a uma entrada violenta sobre o jogador do Atlético, Tiago Almada, no meio-campo.

    O replay televisivo mostrou que Martin tocou na bola primeiro, e depois sua perna bateu com força no tornozelo de Almada.

    O incidente provocou fortes protestos por parte do técnico do Atlético, Diego Simeone, que inicialmente comemorou a decisão, já que o placar estava empatado após a expulsão de Nicolás González no final do primeiro tempo, antes de explodir de raiva com a alteração posterior.

    Por outro lado, o técnico do Barcelona, Hans Flick, demonstrou satisfação após a consulta ao VAR pelo árbitro, já que Busquets Ferrer se dirigiu ao monitor ao lado do campo, e o resultado foi a anulação do cartão vermelho e sua substituição por um amarelo, o que permitiu que Gerard Martín permanecesse em campo.

  • Um conflito desconcertante! Uma decisão corajosa

    Como de costume, as opiniões dos analistas e especialistas em arbitragem divergiram sobre a jogada de Gerard Martin contra o Atlético de Madrid esta noite.

    O especialista em arbitragem do jornal espanhol El Desmarque, Asubio, afirmou que a decisão do árbitro foi correta.

    Ele explicou que o árbitro e a sala de VAR se basearam em um comunicado oficial emitido pela Comissão de Árbitros da Espanha, que esclarece tais jogadas em que ocorre um forte contato entre os jogadores após a bola ter sido jogada.

    Segundo Asubio, esse comunicado afirma que “caso o jogador não consiga frear a perna, isso não é necessariamente considerado uma ‘falta passível de expulsão direta’, mas pode bastar um cartão amarelo após a avaliação do grau de força”.

    O especialista em arbitragem Iturralde González concordou com essa opinião de Asubio no programa Carrusel Deportivo, da rádio espanhola Cadena SER.

    Também se juntaram a ele os especialistas do site Archivofar, que consideraram a intervenção do VAR “corajosa e correta”, afirmando que essa jogada “não merece cartão vermelho direto” de acordo com os critérios atuais.

  • Intervenção injustificada do VAR... “A expulsão foi correta”!

    Por outro lado, o experiente especialista em arbitragem Pérez Borul, analista da "Rádio Marca", considera que a decisão do árbitro de expulsar Martin foi totalmente correta e que a intervenção do VAR e a revisão da jogada "não se justificavam de forma alguma".

    Borol afirmou textualmente: “A decisão de expulsar o jogador do Barcelona (Gerard Martin) não foi errada. Na minha opinião, o jogador merecia a expulsão porque o contato foi muito forte no tornozelo de Almada. O VAR não deveria ter revisado essa jogada”.

