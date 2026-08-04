O ex-capitão do Chelsea, Cahill, acredita que a contratação de Lacroix representa uma movimentação muito astuta no mercado para seu ex-clube.

Falando ao site oficial do clube, Cahill compartilhou sua opinião: "Ele é um grande jogador e é uma contratação realmente inteligente. Acho que ele também está em uma ótima idade agora e teve essa experiência de jogar regularmente na Premier League.

"Ele ainda tem muitos anos pela frente para evoluir e aprender. E vir para um clube como o Chelsea dá a ele essa plataforma para dar o próximo passo.

"Obviamente, ele esteve envolvido na Copa do Mundo com a seleção francesa e se colocou nesse patamar e nesse tipo de pedigree agora. Mas, de novo, de forma semelhante a quando fui para o Chelsea, você recebe essa oportunidade de levar sua carreira ao próximo nível."