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'Uma contratação muito inteligente' - Gary Cahill apoia Maxence Lacroix, de £ 52 milhões, para atingir 'o próximo nível' sob o comando de Xabi Alonso no Chelsea
Cahill apoia transferência de Lacroix para o Chelsea
O Chelsea concluiu oficialmente a transferência do zagueiro de 26 anos Lacroix, do Palace, em um acordo no valor de £ 52 milhões. O internacional francês assinou um contrato de seis anos, válido até 2032, após confirmar seu desejo de buscar um novo desafio longe de Selhurst Park. A chegada de Lacroix reforça ainda mais a campanha de contratações de Alonso neste verão, ao lado de outros novos reforços como Morgan Rogers, Danny Welbeck e Jordan Henderson.
- Sportimage
Cahill elogia contratação inteligente para a defesa
O ex-capitão do Chelsea, Cahill, acredita que a contratação de Lacroix representa uma movimentação muito astuta no mercado para seu ex-clube.
Falando ao site oficial do clube, Cahill compartilhou sua opinião: "Ele é um grande jogador e é uma contratação realmente inteligente. Acho que ele também está em uma ótima idade agora e teve essa experiência de jogar regularmente na Premier League.
"Ele ainda tem muitos anos pela frente para evoluir e aprender. E vir para um clube como o Chelsea dá a ele essa plataforma para dar o próximo passo.
"Obviamente, ele esteve envolvido na Copa do Mundo com a seleção francesa e se colocou nesse patamar e nesse tipo de pedigree agora. Mas, de novo, de forma semelhante a quando fui para o Chelsea, você recebe essa oportunidade de levar sua carreira ao próximo nível."
Ex-capitão destaca plataforma de Stamford Bridge
Cahill acredita que a experiência de Lacroix no Palace e suas atuações na Copa do Mundo, em que a França terminou em quarto lugar, oferecem uma base inestimável para competir no mais alto nível.
Ampliando sua avaliação sobre o defensor, Cahill afirmou: "Eu simplesmente acho que ele é um grande jogador, é uma contratação muito boa e uma mudança que tenho certeza de que ele está realmente ansioso para abraçar e tentar começar voando.
"Fiquei no Palace por alguns anos e gostei do meu tempo lá. Ele fez o mesmo e evoluiu enquanto esteve lá.
"É uma grande mudança para ele, mas também para o clube, e será empolgante vê-lo chegar e começar aqui."
- APL
A estreia do Fulham na temporada se aproxima
Depois de ficar fora dos amistosos de pré-temporada contra Western Sydney Wanderers e Tottenham, Lacroix se prepara para se juntar ao elenco de Alonso nos próximos dias. O novo defensor mira minutos valiosos no restante da pré-temporada para ganhar ritmo de jogo e entendimento tático. Seu primeiro teste oficial pelo Chelsea será na estreia na Premier League fora de casa contra o rival do oeste de Londres, o Fulham, em 24 de agosto.
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