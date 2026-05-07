Segundo a Sky, a demissão do técnico espanhol já está definitivamente prevista pelo clube de Frankfurt, o mais tardar ao final da temporada. De acordo com a emissora, poderia até ocorrer uma demissão imediata caso o Eintracht sofra uma goleada contra o BVB na noite de sexta-feira.
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Uma cláusula especial torna a situação ainda mais vantajosa: a demissão de Albert Riera do cargo de técnico do Eintracht Frankfurt parece já ter sido decidida
"Uma escalada rápida", como escreve a Sky, deveria, no entanto, ser evitada. Além disso, uma rescisão ao final da temporada seria até mesmo "econômica", apesar do contrato vigente até 2028. Segundo a reportagem, o SGE teria incluído uma "cláusula de resgate" no contrato de Riera, que aparentemente prevê uma possível rescisão. Nesse caso, Riera não ficaria para sempre na folha de pagamento.
Internamente, segundo a Sky, já há até quatro candidatos a treinador na lista do Eintracht. Um deles seria Matthias Jaissle, que venceu duas vezes consecutivas a Liga dos Campeões da Ásia com o Al-Ahli. Jaissle também já havia conquistado grandes sucessos na Europa com o RB Salzburg, tendo, entre outras conquistas, conquistado a dobradinha austríaca de campeonato e copa. Em 2023, ele então se transferiu, de forma um tanto surpreendente, para a Saudi Pro League.
Agora, porém, segundo a Sky, apesar de ter contrato em vigor até 2027, ele estaria pronto e aberto a um retorno à Europa. Haveria interesse concreto da Premier League e da Bundesliga. Pelo menos com o Eintracht, há agora um potencial interessado claro.
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Albert Riera no Eintracht Frankfurt: um fracasso anunciado?
Riera havia sido contratado em Frankfurt há menos de 100 dias como sucessor de Dino Toppmöller e começou a trabalhar já com o estigma de não ser uma pessoa fácil de lidar. Foi o que afirmaram em uníssono vários colegas quando o Eintracht contratou Riera do NK Celje, em fevereiro.
O boato de que o Eintracht teria trazido um barril de pólvora para dentro de casa com Riera se confirmou, aparentemente, poucos meses depois. Riera estaria em desacordo com vários jogadores importantes da equipe; recentemente, por exemplo, circulou a notícia de um desentendimento com o atacante Jonathan Burkardt.
Dezenas de informações internas questionáveis sobre a forma como ele lida com a equipe já vieram à tona desde que Riera assumiu o cargo. “Tudo isso é bobagem”, exclamou ele recentemente em uma coletiva de imprensa lendária, na qual revelou uma compreensão catastrófica da mídia. Além disso, o desempenho esportivo sob o comando de Riera também não é exatamente empolgante. Em média, ele conquistou 1,33 pontos; dos doze jogos da Bundesliga sob sua liderança, apenas quatro foram vencidos, mas também apenas quatro perdidos. A classificação para a Conference League ainda é possível, com apenas um ponto de diferença para o SC Freiburg. E, no entanto, a demissão de Riera parece, neste momento, inevitável.
O próprio Riera, no entanto, mostrou-se combativo antes do jogo de sexta-feira à noite contra o BVB. “Não me preocupo com o meu futuro, isso não é importante. O que importa é apenas a equipe e conquistar pontos nesses dois jogos”, disse o técnico de 44 anos na quinta-feira. Ele sabe, porém, “exatamente como as coisas funcionam nesta profissão. Eu mesmo digo a mim mesmo: Albert, se você não ganhar o suficiente, então que ganhe outro. É assim que funciona.”