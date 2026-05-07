Riera havia sido contratado em Frankfurt há menos de 100 dias como sucessor de Dino Toppmöller e começou a trabalhar já com o estigma de não ser uma pessoa fácil de lidar. Foi o que afirmaram em uníssono vários colegas quando o Eintracht contratou Riera do NK Celje, em fevereiro.

O boato de que o Eintracht teria trazido um barril de pólvora para dentro de casa com Riera se confirmou, aparentemente, poucos meses depois. Riera estaria em desacordo com vários jogadores importantes da equipe; recentemente, por exemplo, circulou a notícia de um desentendimento com o atacante Jonathan Burkardt.

Dezenas de informações internas questionáveis sobre a forma como ele lida com a equipe já vieram à tona desde que Riera assumiu o cargo. “Tudo isso é bobagem”, exclamou ele recentemente em uma coletiva de imprensa lendária, na qual revelou uma compreensão catastrófica da mídia. Além disso, o desempenho esportivo sob o comando de Riera também não é exatamente empolgante. Em média, ele conquistou 1,33 pontos; dos doze jogos da Bundesliga sob sua liderança, apenas quatro foram vencidos, mas também apenas quatro perdidos. A classificação para a Conference League ainda é possível, com apenas um ponto de diferença para o SC Freiburg. E, no entanto, a demissão de Riera parece, neste momento, inevitável.

O próprio Riera, no entanto, mostrou-se combativo antes do jogo de sexta-feira à noite contra o BVB. “Não me preocupo com o meu futuro, isso não é importante. O que importa é apenas a equipe e conquistar pontos nesses dois jogos”, disse o técnico de 44 anos na quinta-feira. Ele sabe, porém, “exatamente como as coisas funcionam nesta profissão. Eu mesmo digo a mim mesmo: Albert, se você não ganhar o suficiente, então que ganhe outro. É assim que funciona.”