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"Uma chance melhor do que a da Alemanha!" - As esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo são avaliadas por ex-jogador do Tottenham, que destaca a grande fraqueza de Thomas Tuchel
Os Três Leões são apontados como favoritos à Copa do Mundo
O ex-jogador da seleção alemã Freund deu uma opinião surpreendente sobre o panorama internacional, sugerindo que a Inglaterra está em uma posição mais forte do que seu país natal para conquistar a Copa do Mundo em 2026. Embora a Alemanha conte com talentos como Jamal Musiala e Florian Wirtz, Freund acredita que a profundidade geral do elenco fica aquém do nível de elite necessário para dominar o cenário mundial na América do Norte.
Freund explicou à Betway o motivo de colocar os Três Leões à frente da seleção alemã. “Eles definitivamente têm mais chances de ganhar a Copa do Mundo do que a Alemanha. Todos na Inglaterra precisam perceber que foi difícil para Tuchel tomar a decisão final sobre os 26 jogadores, pois eles têm muito mais opções na Inglaterra.”
“Ainda temos muitas discussões na Alemanha sobre alguns jogadores. Por exemplo, se Matthias Ginter ou Said El Mala deveriam estar no elenco. Mas a Inglaterra, para Thomas Tuchel, é muito mais difícil”, afirmou.
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O fator Tuchel e os possíveis obstáculos
Embora a nomeação de Tuchel tenha trazido um toque de sofisticação tática à seleção inglesa, Freund destacou um ponto específico que causa preocupação. Tendo acompanhado de perto a carreira de Tuchel na Bundesliga e na Premier League, o ex-jogador do Tottenham acredita que o relacionamento interpessoal do técnico com seus jogadores pode ser o fator decisivo para que a Inglaterra consiga lidar com a pressão das fases finais de um grande torneio.
Freund alertou: “Do ponto de vista alemão, espero por ele que eles se mantenham unidos como equipe. Se é que já vimos alguma fraqueza em Tuchel, seria ele ter um pouco de dificuldade com os jogadores individualmente. Nesse ponto, dá para perceber que Kompany está fazendo um trabalho melhor no Bayern de Munique do que Tuchel fez. É por isso que isso é tão importante na Copa do Mundo, porque vocês podem ficar juntos por seis ou sete semanas se chegarem à final, mas não é fácil quando todos os 26 jogadores querem jogar.”
As dificuldades da Alemanha e o caminho a seguir
As perspectivas para a Alemanha continuam sombrias, segundo Freund, que vê uma grande diferença entre a equipe de Julian Nagelsmann e as melhores do mundo.
Apesar da presença da estrela do Liverpool, Wirtz, Freund insiste que o elenco carece do equilíbrio necessário para superar potências como Brasil ou França em uma fase eliminatória, especialmente considerando as extenuantes condições de viagem e climáticas previstas para o torneio de 2026.
“É o que eu disse há quatro anos no Catar: não podemos ser campeões. Não podemos ganhar a Copa do Mundo”, admitiu Freund sem rodeios. “Temos alguns jovens talentos como Lennart Karl, Musiala e Wirtz, mas não temos um elenco forte e com profundidade como o da Inglaterra, França ou Espanha. Além disso, temos o Brasil e a Argentina, que também podem derrotar a Alemanha. Mesmo sendo alemão, adoraria dizer que podemos ganhar a Copa do Mundo. Mas, infelizmente, não acho que possamos.”
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Inglaterra e Alemanha: início da Copa do Mundo de 2026
A Alemanha foi sorteada para o Grupo E, ao lado de Curaçao, Costa do Marfim e Equador. A tetracampeã mundial estreia no torneio no dia 14 de junho contra Curaçao, no NRG Stadium, em Houston.
Enquanto isso, a Inglaterra foi sorteada para o Grupo L, enfrentando um conjunto desafiador de adversários: Croácia, Gana e Panamá. Os Três Leões estão programados para iniciar sua jornada em 17 de junho com uma partida de estreia de alto risco contra a Croácia no AT&T Stadium, no Texas.
Este confronto promete ser um teste crucial logo no início, provavelmente decidindo quem ficará com a liderança do Grupo L.