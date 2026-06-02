"Uma chance melhor do que a da Alemanha!" - As esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo são avaliadas por ex-jogador do Tottenham, que destaca a grande fraqueza de Thomas Tuchel

O ex-jogador da seleção alemã Freund deu uma opinião surpreendente sobre o panorama internacional, sugerindo que a Inglaterra está em uma posição mais forte do que seu país natal para conquistar a Copa do Mundo em 2026. Embora a Alemanha conte com talentos como Jamal Musiala e Florian Wirtz, Freund acredita que a profundidade geral do elenco fica aquém do nível de elite necessário para dominar o cenário mundial na América do Norte.

Freund explicou à Betway o motivo de colocar os Três Leões à frente da seleção alemã. “Eles definitivamente têm mais chances de ganhar a Copa do Mundo do que a Alemanha. Todos na Inglaterra precisam perceber que foi difícil para Tuchel tomar a decisão final sobre os 26 jogadores, pois eles têm muito mais opções na Inglaterra.”

“Ainda temos muitas discussões na Alemanha sobre alguns jogadores. Por exemplo, se Matthias Ginter ou Said El Mala deveriam estar no elenco. Mas a Inglaterra, para Thomas Tuchel, é muito mais difícil”, afirmou.