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Uma camisa para a vida toda! A Argentina planeja uma homenagem especial enquanto Lionel Messi se prepara para usar a camisa 10 pela última vez
Número icônico segue intocado
Em uma medida que ressalta o impacto incomparável de Lionel Messi no futebol argentino, a Argentina deixará vaga a icônica camisa 10 durante as janelas internacionais de setembro e outubro, enquanto a lenda se prepara para sua partida de despedida pela seleção nacional.
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, confirmou a decisão e disse: "Até o jogo de Leo Messi, ninguém vai usar a 10". Como resultado, a equipe não terá um camisa 10 nos amistosos contra Bolívia e Burkina Faso, com a AFA prestes a considerar quem herdará a icônica camisa apenas depois de Messi encerrar oficialmente sua carreira internacional.
A decisão foi tomada para homenagear o vencedor de oito Bolas de Ouro após seu anúncio no fim de agosto de 2026 de que deixaria a seleção depois de uma carreira histórica que culminou ao levar seu país ao domínio global.
- AFP
Argentina se prepara para uma nova era sem a camisa 10
O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou a notícia, observando que a vaga dará início a uma "nova era a partir de 2027" para a Argentina. Embora os regulamentos da Fifa normalmente determinem numeração consecutiva em grandes torneios, a flexibilidade das regras em torno de amistosos permite que a Associação do Futebol Argentino (AFA) faça essa homenagem.
Isso está de acordo com comentários anteriores feitos pelo presidente da AFA, Claudio Tapia, que sugeriu em 2024 que a camisa deveria ser aposentada em homenagem a Messi assim que seus dias como jogador da seleção chegassem oficialmente ao fim. Os próximos amistosos contra Bolívia e Burkina Faso, portanto, farão a lista do elenco pular totalmente o número 10.
Uma despedida de ouro no Monumental
O grande capítulo final do maior de todos os tempos está marcado para 6 de outubro de 2026, quando a Argentina enfrenta Benin no icônico Estadio Monumental, do River Plate. A partida marcará a 208ª e última atuação de Messi pela seleção, dando a uma torcida claramente favorável em Buenos Aires a oportunidade de ver seu herói em ação pela última vez.
Essa última aparição é o ponto central de um período de transição cuidadosamente planejado. Embora a seleção tenha outros jogos marcados na preparação, incluindo um confronto em Córdoba contra a Bolívia em 30 de setembro e uma partida em casa contra Burkina Faso em 3 de outubro, Messi não participará desses compromissos. A AFA decidiu preservá-lo para o jogo contra Benin, garantindo que todo o foco esteja em sua contribuição final para a equipe.
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Transição nas funções de liderança
Enquanto o mundo do futebol se prepara para a despedida emocionante de Messi, o técnico Scaloni agiu rapidamente para garantir uma transição de poder tranquila dentro do elenco. Com a braçadeira de capitão prestes a ficar vaga, a comissão técnica identificou o grupo principal de jogadores que liderará a equipe rumo ao ciclo da Copa do Mundo de 2030.
Scaloni foi transparente sobre a hierarquia dentro do vestiário e explicou por que o zagueiro de 28 anos era a escolha natural para o cargo. O treinador confirmou oficialmente que Cuti Romero herdará a braçadeira de capitão, marcando uma mudança significativa.
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