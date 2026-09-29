Em uma medida que ressalta o impacto incomparável de Lionel Messi no futebol argentino, a Argentina deixará vaga a icônica camisa 10 durante as janelas internacionais de setembro e outubro, enquanto a lenda se prepara para sua partida de despedida pela seleção nacional.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, confirmou a decisão e disse: "Até o jogo de Leo Messi, ninguém vai usar a 10". Como resultado, a equipe não terá um camisa 10 nos amistosos contra Bolívia e Burkina Faso, com a AFA prestes a considerar quem herdará a icônica camisa apenas depois de Messi encerrar oficialmente sua carreira internacional.

A decisão foi tomada para homenagear o vencedor de oito Bolas de Ouro após seu anúncio no fim de agosto de 2026 de que deixaria a seleção depois de uma carreira histórica que culminou ao levar seu país ao domínio global.