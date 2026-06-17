Uma bolada para um adolescente! É revelado o salário astronômico de Kenneth Eichhorn no Bayer Leverkusen

Na semana passada, o B04 fechou a contratação do jogador de talento excepcional do Hertha BSC. Após a aceitação do jogador, o clube da Renânia acionou uma cláusula de rescisão prevista no contrato, que estaria um pouco abaixo de dez milhões de euros.

“Kennet compartilha da nossa opinião de que, no Bayer 04, ele terá as melhores condições para se tornar um dos melhores jogadores da Bundesliga. O diálogo com nosso técnico Carles Martinez foi marcado por grande consenso em questões relacionadas ao futebol e por confiança mútua”, explicou Simon Rolfes, diretor esportivo do Bayer 04.

Eichhorn já havia sido cortejado por vários clubes de ponta. Manchester City, Liverpool, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e RB Leipzig teriam disputado os serviços do jogador de 16 anos. A decisão teria sido tomada, no fim das contas, entre o Bayer e o RB.

Em Berlim, Eichhorn, que na última temporada disputou 17 partidas do campeonato pelo Hertha e se tornou o mais jovem artilheiro da história da 2ª Bundesliga, ainda tinha contrato até 2029.