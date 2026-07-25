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“Uma bela homenagem” - Donald Trump elogia o boné com a frase “Make Spain Great Again” usado por Ferran Torres durante as comemorações da Espanha pela Copa do Mundo
Trump elogia o gesto de Torres com o troféu
Na esteira da histórica conquista da Espanha na Copa do Mundo, Torres causou um alvoroço nas redes sociais ao usar um boné com a frase “Make Spain Great Again” durante a parada da vitória da seleção por Madri. O acessório, uma referência inconfundível à icônica linha de produtos “Make America Great Again” de Trump, rapidamente chamou a atenção do presidente dos EUA, que não hesitou em manifestar publicamente sua aprovação à escolha estilística.
Em declarações à imprensa na sexta-feira, Trump se mostrou muito elogioso ao avaliar o herói espanhol. “Ele é um grande jogador. Ele estava usando, basicamente, um boné ‘Make America Great Again’, então foi uma bela homenagem. E acho que ele teve uma intenção muito positiva, nós agradecemos isso”, disse Trump aos repórteres. Os comentários do presidente sugerem que ele vê o atacante da seleção espanhola como um apoiador da estética política que ele popularizou globalmente na última década.
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A declaração silenciosa do astro espanhol
Torres se tornou um ícone nacional na Espanha no domingo, quando marcou o gol decisivo na prorrogação, garantindo a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo. No entanto, a escolha de sua roupa no dia seguinte desviou o foco das discussões de seus feitos em campo para suas tendências políticas. O boné apresentava um design quase idêntico aos originais do MAGA, com a única modificação sendo a substituição da palavra “America” por “Spain” nas letras brancas em negrito.
Apesar das intensas especulações em torno de suas motivações, o atacante ainda não divulgou uma declaração formal sobre o acessório. Os observadores continuam divididos quanto a saber se o jogador estava realmente se alinhando ao movimento de Trump ou se o boné foi usado como uma ironia bem-humorada. Independentemente da intenção, a Casa Branca já reivindicou o momento como uma vitória para sua marca, postando um vídeo do jogador no X com a legenda: “Todo mundo quer fazer parte do movimento.”
A polêmica intervenção de Trump na FIFA
A Copa do Mundo de 2026 foi palco de um drama político sem precedentes quando Trump interveio pessoalmente para anular a suspensão por cartão vermelho imposta ao atacante americano Folarin Balogun. Após o cartão vermelho direto recebido por Balogun durante uma partida das oitavas de final contra a Bósnia e Herzegovina, Trump fez três ligações diretas para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, classificando publicamente a decisão do árbitro como “terrível” e exigindo uma revisão. Em uma medida surpreendente e altamente criticada, a Comissão Disciplinar da FIFA invocou o Artigo 27 de seu código para colocar a suspensão de Balogun em um período de prova de um ano, liberá-lo para jogar contra a Bélgica e, em vez disso, multar a Federação de Futebol dos EUA.
Embora Infantino tenha defendido a decisão, afirmando que os órgãos judiciais da FIFA agiram de forma independente, a decisão provocou indignação global. A UEFA, órgão que rege o futebol europeu, classificou a medida como uma “violação de um limite inaceitável”, e a Federação Norueguesa de Futebol apresentou queixas éticas formais tanto à FIFA quanto ao Comitê Olímpico Internacional. No fim das contas, as manobras políticas não salvaram a seleção dos EUA em campo, já que ela foi eliminada nas oitavas de final após uma derrota por 4 a 1 para a Bélgica. No entanto, Trump esteve presente na final e foi fotografado colocando a medalha de campeão no pescoço de Torres logo após o apito final.
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O domínio da Espanha no futebol mundial
O gol de Torres garantiu à Espanha seu segundo título da Copa do Mundo, após a conquista inaugural em 2010, destronando a Argentina após a vitória desta no Catar em 2022. O triunfo consolida o domínio contínuo da La Roja no futebol mundial, dando continuidade direta ao sucesso na Euro 2024 e à medalha de ouro olímpica em Paris.
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