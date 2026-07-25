“Uma bela homenagem” - Donald Trump elogia o boné com a frase “Make Spain Great Again” usado por Ferran Torres durante as comemorações da Espanha pela Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 foi palco de um drama político sem precedentes quando Trump interveio pessoalmente para anular a suspensão por cartão vermelho imposta ao atacante americano Folarin Balogun. Após o cartão vermelho direto recebido por Balogun durante uma partida das oitavas de final contra a Bósnia e Herzegovina, Trump fez três ligações diretas para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, classificando publicamente a decisão do árbitro como “terrível” e exigindo uma revisão. Em uma medida surpreendente e altamente criticada, a Comissão Disciplinar da FIFA invocou o Artigo 27 de seu código para colocar a suspensão de Balogun em um período de prova de um ano, liberá-lo para jogar contra a Bélgica e, em vez disso, multar a Federação de Futebol dos EUA.

Embora Infantino tenha defendido a decisão, afirmando que os órgãos judiciais da FIFA agiram de forma independente, a decisão provocou indignação global. A UEFA, órgão que rege o futebol europeu, classificou a medida como uma “violação de um limite inaceitável”, e a Federação Norueguesa de Futebol apresentou queixas éticas formais tanto à FIFA quanto ao Comitê Olímpico Internacional. No fim das contas, as manobras políticas não salvaram a seleção dos EUA em campo, já que ela foi eliminada nas oitavas de final após uma derrota por 4 a 1 para a Bélgica. No entanto, Trump esteve presente na final e foi fotografado colocando a medalha de campeão no pescoço de Torres logo após o apito final.