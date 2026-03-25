"Uma batalha e tanto" – Ange Postecoglou dá sua opinião sincera sobre as chances do Tottenham de se manter na Premier League

Postecoglou, que teve uma passagem breve e malsucedida de 39 dias pelo Nottingham Forest no início desta temporada, não deixou de notar a ironia da tabela atual. Assistir aos seus dois empregadores mais recentes lutando pela sobrevivência no domingo foi uma experiência surreal para o australiano, especialmente porque a vitória do Forest fez com que o time ultrapassasse o Spurs na classificação. Refletindo sobre a trajetória que o levou da glória europeia a assistir a um jogo decisivo para o rebaixamento pela televisão, ele observou: “Eu assisti mesmo – ainda estou muito envolvido –, especialmente com o Spurs por causa dos jogadores e de alguns membros da comissão técnica de lá. Passamos dois anos juntos, você sempre tem esse apego. Se você tivesse me dito em maio do ano passado que esse seria o cenário de assistir a duas equipes que eu treinei no último ano, eu teria dito ‘não, isso está além do reino das possibilidades’. Eu liguei a TV e assisti. Foi uma experiência desconfortável, não gostei, isso é certo.”