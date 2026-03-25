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"Uma batalha e tanto" – Ange Postecoglou dá sua opinião sincera sobre as chances do Tottenham de se manter na Premier League
Spurs à beira do abismo
À medida que a temporada 2025-26 da Premier League se aproxima do fim, o Tottenham enfrenta uma situação sem precedentes. Após uma decepcionante derrota por 3 a 0 em casa para o Nottingham Forest, o clube caiu para a 17ª posição na tabela, estendendo sua preocupante sequência sem vitórias para 13 partidas. Isso marca o maior desafio de sobrevivência do clube desde 1977, deixando torcedores e ex-funcionários surpresos com a rapidez com que os vencedores da Liga Europa se viram envolvidos em uma batalha contra o rebaixamento.
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A avaliação sincera de Postecoglou
Em uma entrevista franca à emissora de rádio SEN 1116, sediada em Melbourne, Postecoglou admitiu que assistir ao alarmante declínio de seu antigo time tem sido uma experiência profundamente difícil. Apesar de ter deixado o clube no verão passado, o técnico de 60 anos insiste que sua ligação emocional com o Spurs continua inabalável. “Não é nada bom, ainda tenho um apego muito forte ao clube. Foram dois anos e não foram de forma alguma anos fáceis, mas investimos muito neles”, afirmou. “No penúltimo jogo, ganhamos um troféu europeu, o que foi uma emoção incrível. Essa ligação permanecerá para sempre. Ver o time passando por dificuldades não tem sido fácil e não é assim que eu imaginava que as coisas fossem acontecer. Eles estão em uma luta e tanto; o rebaixamento é algo grave para qualquer clube, mas para o Tottenham, é algo muito sério. Eles têm muito o que lutar e têm qualidade para sair dessa situação. Com certeza, precisam de um divisor de águas.”
Um filme desconfortável de assistir
Postecoglou, que teve uma passagem breve e malsucedida de 39 dias pelo Nottingham Forest no início desta temporada, não deixou de notar a ironia da tabela atual. Assistir aos seus dois empregadores mais recentes lutando pela sobrevivência no domingo foi uma experiência surreal para o australiano, especialmente porque a vitória do Forest fez com que o time ultrapassasse o Spurs na classificação. Refletindo sobre a trajetória que o levou da glória europeia a assistir a um jogo decisivo para o rebaixamento pela televisão, ele observou: “Eu assisti mesmo – ainda estou muito envolvido –, especialmente com o Spurs por causa dos jogadores e de alguns membros da comissão técnica de lá. Passamos dois anos juntos, você sempre tem esse apego. Se você tivesse me dito em maio do ano passado que esse seria o cenário de assistir a duas equipes que eu treinei no último ano, eu teria dito ‘não, isso está além do reino das possibilidades’. Eu liguei a TV e assisti. Foi uma experiência desconfortável, não gostei, isso é certo.”
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Faltam sete jogos decisivos
O caminho para a permanência continua difícil, faltando apenas sete partidas para definir o futuro do Tottenham na primeira divisão. A missão de sobrevivência começa com uma viagem desafiadora a Sunderland e um confronto em casa contra o Brighton, antes de uma visita sob alta pressão ao Wolves encerrar o mês de abril. A tensão aumenta em maio, com viagens ao Aston Villa e ao Chelsea, além de um confronto decisivo em casa contra o Leeds United. A campanha chega ao seu clímax em 24 de maio contra o Everton, partida que poderá decidir se o Spurs mantém sua permanência na Premier League ou enfrenta um rebaixamento catastrófico.