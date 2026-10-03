No que era para ser uma complicada partida fora de casa em Rijeka, a Inglaterra transformou o Stadion HNK Rijeka em um playground particular. O time de Thomas Tuchel deu uma verdadeira aula de futebol, destroçando os anfitriões com um estilo de jogo clínico e de alta intensidade que deixou o lado da casa em estado de choque.

Apesar de a partida ter sido disputada diante de milhares de estudantes locais por causa de uma punição da UEFA ao estádio, a atmosfera rapidamente passou de barulhenta para um silêncio atônito à medida que os gols saíam. O resultado representou uma das declarações mais marcantes da era Tuchel, provando que este elenco tem profundidade e flexibilidade tática para desmontar adversários europeus de primeira linha quando quiser.

A dimensão da vitória foi histórica, ainda que tenha acontecido no contexto da Liga das Nações. Embora isso talvez não apague as memórias de longo prazo das decepções em torneios passados, o placar de 7 a 0 pareceu um exorcismo completo do domínio recente da Croácia sobre a Inglaterra. Harry Kane liderou o caminho com dois gols, enquanto Jude Bellingham, Bukayo Saka e Anthony Gordon também castigaram os anfitriões em um primeiro tempo avassalador.



