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Uma aula de futebol! Inglaterra atropela a Croácia por 7 a 0 com os comandados de Thomas Tuchel dando um show magistral
A aula tática de Tuchel humilha a Croácia
No que era para ser uma complicada partida fora de casa em Rijeka, a Inglaterra transformou o Stadion HNK Rijeka em um playground particular. O time de Thomas Tuchel deu uma verdadeira aula de futebol, destroçando os anfitriões com um estilo de jogo clínico e de alta intensidade que deixou o lado da casa em estado de choque.
Apesar de a partida ter sido disputada diante de milhares de estudantes locais por causa de uma punição da UEFA ao estádio, a atmosfera rapidamente passou de barulhenta para um silêncio atônito à medida que os gols saíam. O resultado representou uma das declarações mais marcantes da era Tuchel, provando que este elenco tem profundidade e flexibilidade tática para desmontar adversários europeus de primeira linha quando quiser.
A dimensão da vitória foi histórica, ainda que tenha acontecido no contexto da Liga das Nações. Embora isso talvez não apague as memórias de longo prazo das decepções em torneios passados, o placar de 7 a 0 pareceu um exorcismo completo do domínio recente da Croácia sobre a Inglaterra. Harry Kane liderou o caminho com dois gols, enquanto Jude Bellingham, Bukayo Saka e Anthony Gordon também castigaram os anfitriões em um primeiro tempo avassalador.
- AFP
Kane e Bellingham lideram a arrancada
O gol de abertura saiu com apenas oito minutos, quando Harry Kane, fazendo sua 124ª partida por sua seleção, encobriu Dominik Livakovic com uma finalização sutil. Foi uma noite de marco para Kane, que ficou a uma partida de igualar o recorde histórico de Peter Shilton, mas a noite pertenceu ao brilho coletivo do setor ofensivo. O segundo gol foi resultado de uma sequência hipnotizante de 27 passes, finalizada por Bellingham apesar de ele ter sofrido uma falta antes, ainda na construção da jogada.
Bellingham foi o arquiteto incontestável da destruição, oferecendo a centelha criativa que a Croácia simplesmente não conseguiu conter. Ele provavelmente merece o prêmio de melhor em campo." A estrela do Real Madrid pareceu ter prazer pessoal em superar Luka Modric, o veterano que havia criticado de forma famosa a mentalidade da Inglaterra durante a Copa do Mundo de 2018. Aqui, a diferença de gerações ficou evidente, já que a força e a visão de Bellingham deixaram o jogador de 41 anos correndo atrás das sombras durante toda a partida.
Finalizadores letais não têm piedade
Anthony Gordon deu sequência à sua recente sequência de gols ao marcar o terceiro, surpreendentemente de cabeça, após cruzamento de Jarell Quansah. Antes que o apito do intervalo pudesse oferecer algum alívio à Croácia, Saka fez o quarto, completando de perto depois de Bellingham mais uma vez brincar com a defesa da casa.
O segundo tempo seguiu da mesma forma, com Kane marcando seu segundo gol na noite ao completar um cruzamento de Anderson na segunda trave. A atuação implacável talvez tenha sido melhor exemplificada pelo sexto gol, quando Saka se aproveitou de um show de horrores da defesa para marcar seu segundo depois de um passe errado de Josip Stanisic.
- Getty Images Sport
Uma noite histórica em Rijeka
Com o jogo já decidido havia muito tempo, Tuchel utilizou o banco para dar minutos à próxima geração de talentos ingleses. Morgan Rogers, Myles Lewis-Skelly e Morgan Gibbs-White entraram em campo, e foi Rogers quem encerrou a noite com um momento de brilho individual. Aproveitando um passe na medida do incansável Bellingham, o atacante do Aston Villa mostrou categoria ao driblar o goleiro e tocar para o gol vazio para marcar o sétimo da Inglaterra.
A vitória contundente levou a Inglaterra aos seis pontos e à segunda colocação do Grupo C, atrás da líder Espanha apenas no confronto direto. A Espanha ainda tem um jogo a menos contra a Tchéquia na mesma rodada, enquanto a Croácia segue em terceiro com apenas três pontos.
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