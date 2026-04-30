Antes de suas últimas partidas como jogador profissional do FC Bayern de Munique, Leon Goretzka relembrou uma aposta curiosa que fez antes mesmo de se transferir para o clube campeão.
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Uma aposta curiosa envolvendo cerveja antes de sua transferência para o FC Bayern: Leon Goretzka deixa Mario Basler na mão
“Lembro-me de um programa do ‘Doppelpass’ em que Mario Basler e Peter Neururer fizeram uma aposta”, disse Goretzka em entrevista à revista do clube, a 51, referindo-se à sua transferência sem custos de transferência, em 2018, do Schalke 04 para o Bayern.
Na época, o ex-jogador do FCB Basler e o ex-técnico da Bundesliga Neururer discutiam se fazia sentido Goretzka, aos 23 anos, se transferir para o maior clube da Alemanha. Basler achava que o meio-campista central seria um fracasso de transferência, mesmo sem ter custado nada.
“Basler disse que eu não jogaria nem cinco partidas pelo Bayern. No fim das contas, foram um pouco mais do que isso. Nem sei se Peter Neururer chegou a receber suas caixas de cerveja”, comentou Goretzka com um ar de satisfação.
Na época, Basler havia lançado a seguinte questão: “Ele vai se firmar no Bayern? O garoto ficará satisfeito aos 22 anos se tiver apenas cinco partidas pelo Bayern? Porque no Bayern de Munique há outros craques além de Leon Goretzka.” Neururer comentou que Goretzka — desde que “recuperasse a forma” e continuasse a evoluir — se tornaria titular em Munique. “No primeiro ano?”, perguntou Basler em seguida, e Neururer aceitou a aposta.
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Leon Goretzka cala os críticos no Bayern de Munique e comemora um retorno inesperado
Goretzka disputou 42 partidas em sua primeira temporada no Bayern e foi titular em 29 delas. Ele marcou nove gols e deu sete assistências. Um início promissor para uma trajetória de grande sucesso no FC Bayern, que agora chega ao fim após oito anos e, até o momento, oito títulos de campeão, duas conquistas da Copa da Alemanha, uma vitória na Liga dos Campeões, um título do Mundial de Clubes e uma conquista da Supercopa da UEFA no verão. “Naquela época, nem eu imaginava que acabaria ficando tanto tempo e tendo tanto sucesso”, disse Goretzka.
Especialmente nos últimos dois anos, ele passou por momentos difíceis no clube campeão alemão. Após a chegada de Vincent Kompany em 2024, chegou-se a sugerir que ele mudasse de clube, pois suas chances de jogar sob o comando do belga eram consideradas mínimas.
Goretzka ficou, aproveitou sua chance na ausência de concorrentes lesionados ou em baixa de rendimento (João Palhinha, Aleksandar Pavlovic) e não só lutou para voltar ao time titular do Bayern, como também comemorou um retorno surpreendente à seleção alemã.
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Leon Goretzka: Reserva no Bayern de Munique, titular na Copa do Mundo — e em breve no AC Milan?
Mas agora a roda do tempo deve finalmente continuar girando no meio-campo do clube recordista de títulos. Embora Goretzka continue desempenhando um papel bastante importante na Bundesliga também na segunda temporada de Kompany (28 jogos, três gols, três assistências, 1.736 minutos em campo), nas partidas decisivas da Liga dos Campeões ou da Copa da Alemanha ele atua quase exclusivamente como reserva e curinga.
Sua saída do FCB está definida desde o final de janeiro, mas, muito provavelmente, ele assumirá um papel fundamental na seleção alemã na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Pelo menos, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, deu a entender várias vezes que esse seria o papel de Goretzka.
Antes disso, o jogador de 31 anos quer conquistar seu segundo triplo com o time de Munique. Para isso, ele rejeitou todas as tentativas de contratação do Atlético de Madrid no inverno. “Estou com muita vontade de repetir 2020, mas desta vez com nossos torcedores. Isso seria algo totalmente diferente”, disse Goretzka, lembrando que o Bayern triunfou naquela época diante de um estádio vazio, devido à pandemia de Covid-19.
Em termos esportivos, há paralelos com 2020. A “autoconfiança” daquela época “voltou nas últimas semanas”, comentou Goretzka. Isso não é garantia do título na Liga dos Campeões, “mas há aquele sentimento especial que, com sorte, você tem talvez uma ou duas vezes na carreira. Temos um time em que todas as peças se encaixam. Temos qualidade individual e, ao mesmo tempo, essa fome, essa disposição para correr.”
Após o final da temporada com o Bayern e a Copa do Mundo com a seleção alemã, segue-se o próximo capítulo na carreira de Goretzka, e tudo indica que ele terá início na Itália. Conforme noticiou a Gazzetta dello Sport na quarta-feira, o AC Milan e o meio-campista estão prestes a chegar a um acordo. Segundo relatos da mídia, estão sendo negociados os termos de um contrato de três anos com um salário de cerca de cinco milhões de euros.
Leon Goretzka: Estatísticas do FC Bayern de Munique nesta temporada
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