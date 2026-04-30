Uma aposta curiosa envolvendo cerveja antes de sua transferência para o FC Bayern: Leon Goretzka deixa Mario Basler na mão

Mas agora a roda do tempo deve finalmente continuar girando no meio-campo do clube recordista de títulos. Embora Goretzka continue desempenhando um papel bastante importante na Bundesliga também na segunda temporada de Kompany (28 jogos, três gols, três assistências, 1.736 minutos em campo), nas partidas decisivas da Liga dos Campeões ou da Copa da Alemanha ele atua quase exclusivamente como reserva e curinga.

Sua saída do FCB está definida desde o final de janeiro, mas, muito provavelmente, ele assumirá um papel fundamental na seleção alemã na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Pelo menos, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, deu a entender várias vezes que esse seria o papel de Goretzka.

Antes disso, o jogador de 31 anos quer conquistar seu segundo triplo com o time de Munique. Para isso, ele rejeitou todas as tentativas de contratação do Atlético de Madrid no inverno. “Estou com muita vontade de repetir 2020, mas desta vez com nossos torcedores. Isso seria algo totalmente diferente”, disse Goretzka, lembrando que o Bayern triunfou naquela época diante de um estádio vazio, devido à pandemia de Covid-19.

Em termos esportivos, há paralelos com 2020. A “autoconfiança” daquela época “voltou nas últimas semanas”, comentou Goretzka. Isso não é garantia do título na Liga dos Campeões, “mas há aquele sentimento especial que, com sorte, você tem talvez uma ou duas vezes na carreira. Temos um time em que todas as peças se encaixam. Temos qualidade individual e, ao mesmo tempo, essa fome, essa disposição para correr.”

Após o final da temporada com o Bayern e a Copa do Mundo com a seleção alemã, segue-se o próximo capítulo na carreira de Goretzka, e tudo indica que ele terá início na Itália. Conforme noticiou a Gazzetta dello Sport na quarta-feira, o AC Milan e o meio-campista estão prestes a chegar a um acordo. Segundo relatos da mídia, estão sendo negociados os termos de um contrato de três anos com um salário de cerca de cinco milhões de euros.