"Uma amostra do que pode acontecer" - Thomas Tuchel vê o lado positivo do adiamento do amistoso contra a Inglaterra e adverte que isso "não é desculpa" para um tropeço contra a Croácia

O técnico da Inglaterra se recusou a deixar que um atraso significativo devido ao mau tempo abalasse o ânimo de sua equipe, sugerindo que a interrupção serve como uma lição valiosa para os desafios que virão na Copa do Mundo. O amistoso contra a Costa Rica foi adiado depois que uma tempestade tropical atingiu Orlando, mas o técnico alemão está encarando o incidente como um ensaio geral para a vida em um torneio.

Em entrevista à ITV, Tuchel explicou: “Isso nos dá uma pequena amostra do que pode acontecer no torneio. Já sabíamos disso antes, agora estamos vivenciando. Não é problema. Não deve ser uma desculpa para perdermos o ânimo, a paciência ou a vontade de jogar.”