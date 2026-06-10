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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

"Uma amostra do que pode acontecer" - Thomas Tuchel vê o lado positivo do adiamento do amistoso contra a Inglaterra e adverte que isso "não é desculpa" para um tropeço contra a Croácia

T. Tuchel
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Inglaterra x Costa Rica
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Thomas Tuchel pediu aos seus jogadores da Inglaterra que se mantivessem concentrados depois que o último jogo de preparação para a Copa do Mundo contra a Costa Rica foi afetado por condições climáticas adversas na Flórida. A seleção inglesa viu seus preparativos serem prejudicados quando uma forte tempestade em Orlando forçou o adiamento de sua última partida antes do início do torneio.

  • Tuchel abraça o caos

    O técnico da Inglaterra se recusou a deixar que um atraso significativo devido ao mau tempo abalasse o ânimo de sua equipe, sugerindo que a interrupção serve como uma lição valiosa para os desafios que virão na Copa do Mundo. O amistoso contra a Costa Rica foi adiado depois que uma tempestade tropical atingiu Orlando, mas o técnico alemão está encarando o incidente como um ensaio geral para a vida em um torneio.

    Em entrevista à ITV, Tuchel explicou: “Isso nos dá uma pequena amostra do que pode acontecer no torneio. Já sabíamos disso antes, agora estamos vivenciando. Não é problema. Não deve ser uma desculpa para perdermos o ânimo, a paciência ou a vontade de jogar.”

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  • Thomas Tuchel England 2026Getty Images

    Lidando com o atraso

    Apesar da incerteza em torno do horário do início da partida, o ambiente no hotel da seleção inglesa permaneceu tranquilo. Tuchel revelou que o time ainda não havia partido para o Estádio Inter&Co quando a gravidade da tempestade ficou clara, o que permitiu um ajuste tranquilo na rotina pré-jogo e nos planos de viagem.

    “Não houve problema algum. Percebemos isso quando ainda estávamos no hotel, então foi fácil: simplesmente dissemos ‘meia hora depois no ônibus e vamos lá’”, acrescentou o ex-técnico do Chelsea. Sua abordagem tranquila se refletiu nos jogadores, que buscam entrar no torneio com ímpeto após um rigoroso campo de treinamento nos Estados Unidos.

  • Preocupações com o campo foram descartadas

    Havia o receio inicial de que a forte chuva pudesse levar ao cancelamento total da partida, o que teria privado a Inglaterra de seus últimos minutos de jogo antes de enfrentar a Croácia. No entanto, Tuchel inspecionou pessoalmente o gramado e expressou sua satisfação com a forma como o estádio na Flórida lidou com a tempestade.

    Sobre se é um alívio ainda ter um jogo, ele disse: “Não passou pela minha cabeça que fosse tão grave. Sabíamos que poderia haver trovões e relâmpagos e alguns atrasos, mas não achei que talvez perdêssemos o jogo inteiro. Parece que teremos um jogo. Eu estive lá fora. Parece bastante seco, surpreendentemente seco para a quantidade de água que caiu, mas eles sabem o que estão fazendo e parece bom para jogar.”

  • harry kane england jubelGetty Images

    O foco continua no torneio

    O incidente serve como um lembrete das condições atmosféricas instáveis que as equipes enfrentarão em toda a América do Norte durante o grande evento do verão. Embora o atraso tenha sido um inconveniente, Tuchel é categórico ao afirmar que os atletas profissionais devem se adaptar aos fatores externos sem permitir que seu nível de desempenho caia durante a fase de grupos. Essa capacidade de adaptação será posta à prova imediatamente, já que a Inglaterra se prepara para iniciar sua campanha no Grupo L ao lado da Croácia, Gana e Panamá, começando com uma partida crucial de estreia contra a Croácia no dia 17 de junho.

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