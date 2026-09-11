Getty Images Sport
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"Uma ameaça para qualquer time!" - Harry Kane faz grande alerta do Bayern de Munique após goleada por 5 a 0 na Liga dos Campeões
Bayern dá enorme recado na Champions League
O Bayern iniciou sua mais recente campanha na Liga dos Campeões de forma devastadora. O gigante alemão garantiu uma vitória convincente por 5 a 0 sobre o Bodo/Glimt na noite de quinta-feira.
Kane foi o centro das atenções após o apito final. O atacante de 33 anos já soma três gols em suas primeiras cinco partidas em todas as competições nesta temporada.
- Getty Images Sport
Kane faz alerta aos rivais europeus
A forma dominante da vitória deu a Kane confiança total em seus companheiros de equipe. Ele acredita firmemente que a potência bávara deve ser considerada uma das principais favoritas a erguer o prestigioso troféu.
Após a goleada por cinco gols, o capitão da Inglaterra fez questão de destacar a força coletiva da equipe. Ele mandou um aviso direto a quaisquer futuros adversários na competição.
"Somos uma ameaça para qualquer time", declarou o veterano atacante após a partida. "Temos que seguir humildes, mas os times vão ter muita dificuldade contra nós, com ou sem a bola."
Evolução tática impulsiona o Bayern para a frente
Um fator-chave por trás dessa confiança renovada é o desenvolvimento tático contínuo do elenco. Os jogadores do Bayern se beneficiaram significativamente por passar mais um ano trabalhando sob o comando de seu técnico.
A sintonia entre a comissão técnica e o vestiário agora está dando frutos em campo. Segundo Kane, o elenco assimilou completamente o plano tático necessário para dominar as partidas. Ele disse: "Temos um ano a mais com o técnico, agora entendemos plenamente suas ideias."
- AFP
Favoritos miram a glória máxima da Liga dos Campeões
Com a campanha na Liga dos Campeões começando de forma perfeita, o Bayern se estabeleceu imediatamente como o time a ser batido. O clube alemão agora buscará levar esse enorme embalo para seus próximos compromissos nacionais e europeus. Se mantiver esse nível de desempenho, uma longa caminhada até as fases finais da competição parece inevitável.
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