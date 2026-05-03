Uma alternativa espetacular a Julian Álvarez? O Barça parece estar de olho em um jogador da Premier League avaliado em 63 milhões de euros para substituir Robert Lewandowski

Há algum tempo, Julian Alvarez é considerado um forte candidato a assumir o lugar de Lewandowski no time catalão. No entanto, uma transferência seria extremamente cara para o Barça, que continua altamente endividado. Ainda mais porque o argentino tem contrato até 2030, com uma cláusula de rescisão, prevista na legislação espanhola, que chega a impressionantes 500 milhões de euros.

Não há dúvida, porém, de que o habilidoso artilheiro (20 gols e nove assistências em 48 partidas) tem grande procura no mercado. O técnico Diego Simeone também admitiu isso recentemente e mostrou-se frustrado com as constantes notícias de que seu pupilo iria se transferir para o Barcelona neste verão.

“Simplesmente presumo que isso seja normal. Ele é um jogador excepcional”, explicou ele sobre os muitos rumores e enfatizou: “Há interesse do Arsenal, do Paris St.-Germain, do Barcelona e de outros times. Mas isso não é algo com que nos preocupemos.”

De acordo com o Marca, porém, os catalães também estão procurando uma alternativa de destaque. Trata-se de João Pedro, do Chelsea FC, que teria muitos defensores no clube. O diretor esportivo Deco estaria considerando seriamente a contratação.