Segundo o jornal espanhol Marca, os indícios de que o polonês deixará o clube no meio do ano estão cada vez mais evidentes. O contrato de Lewandowski expira no final da temporada, e há algum tempo já se considera improvável que ele seja renovado.
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Uma alternativa espetacular a Julian Álvarez? O Barça parece estar de olho em um jogador da Premier League avaliado em 63 milhões de euros para substituir Robert Lewandowski
Há algum tempo, Julian Alvarez é considerado um forte candidato a assumir o lugar de Lewandowski no time catalão. No entanto, uma transferência seria extremamente cara para o Barça, que continua altamente endividado. Ainda mais porque o argentino tem contrato até 2030, com uma cláusula de rescisão, prevista na legislação espanhola, que chega a impressionantes 500 milhões de euros.
Não há dúvida, porém, de que o habilidoso artilheiro (20 gols e nove assistências em 48 partidas) tem grande procura no mercado. O técnico Diego Simeone também admitiu isso recentemente e mostrou-se frustrado com as constantes notícias de que seu pupilo iria se transferir para o Barcelona neste verão.
“Simplesmente presumo que isso seja normal. Ele é um jogador excepcional”, explicou ele sobre os muitos rumores e enfatizou: “Há interesse do Arsenal, do Paris St.-Germain, do Barcelona e de outros times. Mas isso não é algo com que nos preocupemos.”
De acordo com o Marca, porém, os catalães também estão procurando uma alternativa de destaque. Trata-se de João Pedro, do Chelsea FC, que teria muitos defensores no clube. O diretor esportivo Deco estaria considerando seriamente a contratação.
- GOAL/Getty
João Pedro parece estar fora de venda — mas o Chelsea tem um problema
No entanto, a edição brasileira da ESPN informa que os Blues considerariam Pedro indisponível para venda, pois temem não conseguir encontrar um substituto para o brasileiro. O jogador de 24 anos soma 19 gols e nove assistências nesta temporada.
O foco de Pedro, que só em 2025 foi transferido do Brighton & Hove Albion para Stamford Bridge por mais de 63 milhões de euros e ainda tem contrato até 2033, está inicialmente na reta final da temporada e na Copa do Mundo. Ele ainda não está pensando em uma transferência.
No entanto, com o Chelsea, Pedro corre o risco de ficar de fora das competições internacionais, o que, sem dúvida, prejudica a posição de negociação do clube londrino. Na Premier League, o time ocupa atualmente apenas a nona posição. Uma vitória na FA Cup representa a chance mais realista de disputar uma competição europeia. Lá, o Manchester City aguarda na final, no dia 16 de maio.