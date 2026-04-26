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Uma alternativa a Viktor Gyokeres? O Arsenal “acompanha de perto a situação de Endrick”, enquanto os Gunners observam o jogador descartado pelo Real Madrid durante seu período de empréstimo ao Lyon
O Arsenal busca reforçar o ataque
O Arsenal está priorizando uma grande reformulação em seu ataque após uma temporada em que a produção ofensiva do time foi alvo de intenso escrutínio. Embora o clube tenha investido pesado para contratar o internacional sueco Viktor Gyokeres, o atacante tem enfrentado dificuldades para convencer alguns observadores de que pode ser o artilheiro de referência necessário para garantir o título da Premier League.
Com a saída de Gabriel Jesus do Emirates Stadium prevista e dúvidas em torno do futuro de Leandro Trossard e Gabriel Martinelli, Arteta está explorando o mercado em busca de um atacante versátil. Endrick, que pode atuar tanto como centroavante quanto pelas pontas, é visto como uma opção de alto potencial que se encaixa no perfil etário e nos requisitos táticos do time do norte de Londres, com o Arsenal supostamente “de olho” na situação do jovem astro brasileiro, de acordo com o CaughtOffside.
- AFP
Endrick está recuperando a forma na França
Após uma passagem frustrante pela Espanha, onde teve dificuldades para conseguir minutos sob o comando de Xabi Alonso, Endrick redescobriu sua eficácia durante uma passagem temporária pela Ligue 1. Seu pai, Douglas Sousa, lamentou recentemente a passagem do jovem por Madri, alegando que o gigante espanhol, na prática, “tirou seu espaço” ao mantê-lo no banco de reservas. O jogador de 19 anos tem sido uma revelação para o Lyon, com uma série de atuações decisivas que o colocaram de volta no radar da elite europeia.
O verão de incertezas de Madri
Espera-se que o Real Madrid passe por uma reformulação significativa do elenco após uma campanha decepcionante no Bernabéu. Embora o plano inicial para Endrick fosse um simples empréstimo para desenvolvimento, sem cláusula de compra, as realidades financeiras dos alvos do clube para o verão e uma mudança prevista na diretoria podem forçá-lo a tomar medidas em relação às saídas definitivas.
O interesse do Arsenal nos jogadores do Real Madrid também não se limita ao jovem brasileiro. Os Gunners teriam entrado em contato com os representantes de Arda Güler e foram alertados sobre a possível disponibilidade de Eduardo Camavinga. O gigante espanhol pode precisar autorizar vendas de grande repercussão para equilibrar as contas, o que poderia abrir uma porta que antes estava fechada.
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Uma decisão para o verão se aproxima
A prioridade de Endrick continua sendo conquistar seu espaço no Real Madrid, mas a comissão técnica do Emirates aposta que jogar regularmente na equipe principal em Londres seria mais benéfico para o seu desenvolvimento. Seu desempenho na França, que inclui uma atuação de destaque contra o PSG, provou que ele está pronto para liderar o ataque de um grande clube europeu.
Por enquanto, o jogador continua focado em terminar a temporada com força total na França, com o objetivo de garantir uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo. Embora sua prioridade sempre tenha sido ter sucesso com a famosa camisa branca do Real Madrid, a falta de um caminho claro para o time titular no Bernabéu pode acabar forçando o jovem prodígio a considerar o apelo da Premier League e o ambicioso projeto de Arteta no norte de Londres.