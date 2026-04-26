Uma alternativa a Viktor Gyokeres? O Arsenal “acompanha de perto a situação de Endrick”, enquanto os Gunners observam o jogador descartado pelo Real Madrid durante seu período de empréstimo ao Lyon

O Arsenal está priorizando uma grande reformulação em seu ataque após uma temporada em que a produção ofensiva do time foi alvo de intenso escrutínio. Embora o clube tenha investido pesado para contratar o internacional sueco Viktor Gyokeres, o atacante tem enfrentado dificuldades para convencer alguns observadores de que pode ser o artilheiro de referência necessário para garantir o título da Premier League.

Com a saída de Gabriel Jesus do Emirates Stadium prevista e dúvidas em torno do futuro de Leandro Trossard e Gabriel Martinelli, Arteta está explorando o mercado em busca de um atacante versátil. Endrick, que pode atuar tanto como centroavante quanto pelas pontas, é visto como uma opção de alto potencial que se encaixa no perfil etário e nos requisitos táticos do time do norte de Londres, com o Arsenal supostamente “de olho” na situação do jovem astro brasileiro, de acordo com o CaughtOffside.