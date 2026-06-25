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Germany Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

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Uma ação de guerrilha no seu melhor: a Nike apresenta a nova camisa da DFB antes do jogo da Alemanha contra o Equador na Copa do Mundo

Copa do Mundo
Equador x Alemanha
Alemanha
J. Musiala

A gigante americana de artigos esportivos Nike passará a fornecer os uniformes da seleção alemã de futebol a partir de 2027 — e já deu uma prévia de como eles serão.

Na véspera do último jogo da Alemanha na fase de grupos contra o Equador, a empresa lançou na quinta-feira, em Nova Jersey, uma ação de marketing de guerrilha com o slogan “Olá, Nova Jersey” — ou seja: Olá, nova camisa.

  • Um barco subia o rio Hudson partindo de Staten Island, passando pela Estátua da Liberdade e chegando até a imponente linha do horizonte de Manhattan. No barco, dava para ver uma foto do “pé mágico” Jamal Musiala — com o novo uniforme.

    Com seu clássico tom branco e gola redonda preta, ela lembra a camisa que o “Imperador” Franz Beckenbauer e companhia usaram na segunda conquista da Copa do Mundo, em 1974, em Munique. No peito da nova camisa, destacam-se a águia da DFB e o famoso “Swoosh” da Nike.

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  • A Nike substitui a adidas na DFB após 70 anos

    No entanto: como a marca norte-americana ainda não pode revelar a camisa por completo, ela aparece pixelizada na foto de Musiala. Até o final do ano, a seleção alemã continuará sendo equipada pela adidas, assim como na Copa do Mundo, na partida contra o Equador (22h/ARD e Magenta).

    A empresa de Herzogenaurach acompanha a seleção nacional há mais de 70 anos. Em março de 2024, a Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou que firmará uma parceria com a Nike a partir de 1º de janeiro de 2027 até 2034. Segundo informações, o grupo norte-americano deverá pagar à DFB 100 milhões de euros por ano no futuro.

  • A seleção alemã na Copa do Mundo de 2026

    PosiçãoJogadorClubeNúmero da camisa
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GoleiroManuel NeuerFC Bayern de Munique1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensivoNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefesaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique6
    DefesaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensivoAleksandar PavlovicFC Bayern de Munique5
    DefesaDavid RaumRB Leipzig22
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefesaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefesaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefesaJonathan TahFC Bayern de Munique4
    DefesaMalick ThiawNewcastle United24
    AtaqueNadiem AmiriMainz 0520
    AtaqueMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    AtaqueLeon GoretzkaFC Bayern de Munique8
    AtaqueKai HavertzArsenal7
    AtaqueAssan OuedraogoRB Leipzig25
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AtaqueJamal MusialaFC Bayern de Munique10
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul19
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart26
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool17
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United11
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