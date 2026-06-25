Na véspera do último jogo da Alemanha na fase de grupos contra o Equador, a empresa lançou na quinta-feira, em Nova Jersey, uma ação de marketing de guerrilha com o slogan “Olá, Nova Jersey” — ou seja: Olá, nova camisa.
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Uma ação de guerrilha no seu melhor: a Nike apresenta a nova camisa da DFB antes do jogo da Alemanha contra o Equador na Copa do Mundo
Um barco subia o rio Hudson partindo de Staten Island, passando pela Estátua da Liberdade e chegando até a imponente linha do horizonte de Manhattan. No barco, dava para ver uma foto do “pé mágico” Jamal Musiala — com o novo uniforme.
Com seu clássico tom branco e gola redonda preta, ela lembra a camisa que o “Imperador” Franz Beckenbauer e companhia usaram na segunda conquista da Copa do Mundo, em 1974, em Munique. No peito da nova camisa, destacam-se a águia da DFB e o famoso “Swoosh” da Nike.
A Nike substitui a adidas na DFB após 70 anos
No entanto: como a marca norte-americana ainda não pode revelar a camisa por completo, ela aparece pixelizada na foto de Musiala. Até o final do ano, a seleção alemã continuará sendo equipada pela adidas, assim como na Copa do Mundo, na partida contra o Equador (22h/ARD e Magenta).
A empresa de Herzogenaurach acompanha a seleção nacional há mais de 70 anos. Em março de 2024, a Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou que firmará uma parceria com a Nike a partir de 1º de janeiro de 2027 até 2034. Segundo informações, o grupo norte-americano deverá pagar à DFB 100 milhões de euros por ano no futuro.
A seleção alemã na Copa do Mundo de 2026
Posição Jogador Clube Número da camisa Goleiro Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Goleiro Manuel Neuer FC Bayern de Munique 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defesa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensivo Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defesa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defesa Joshua Kimmich FC Bayern de Munique 6 Defesa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensivo Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Munique 5 Defesa David Raum RB Leipzig 22 Defesa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defesa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defesa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defesa Jonathan Tah FC Bayern de Munique 4 Defesa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ataque Nadiem Amiri Mainz 05 20 Ataque Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Ataque Leon Goretzka FC Bayern de Munique 8 Ataque Kai Havertz Arsenal 7 Ataque Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Ataque Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ataque Jamal Musiala FC Bayern de Munique 10 Ataque Leroy Sané Galatasaray Istambul 19 Ataque Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Ataque Florian Wirtz FC Liverpool 17 Ataque Nick Woltemade Newcastle United 11