Mesmo aos 40 anos, Manuel Neuer continua defendendo a baliza do FC Bayern, e provavelmente renovará seu contrato em breve por mais uma temporada. Com isso, Neuer é atualmente o quinto jogador mais velho das grandes ligas europeias. No entanto, no topo isolado do ranking está um ex-companheiro de equipe do goleiro de Munique: Dante, que hoje tem 42 anos. Tri-campeão com o FC Bayern em 2013, há muitos anos capitão do OGC Nice, da primeira divisão francesa — e ainda em ação regularmente.
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Um vídeo transformou-o numa figura de culto! Pep Guardiola queria clonar mil vezes a nova promessa do FC Bayern para o cargo de treinador
No verão, porém, o zagueiro brasileiro — em parte devido a problemas de saúde cada vez mais frequentes — deixa de ser o artilheiro da tabela e retorna, de forma surpreendente, ao Bayern de Munique como técnico. Dante assume o comando da segunda equipe na Regionalliga Bayern, da quarta divisão. Com toda a sua experiência como jogador e sua alegria de viver, ele deverá contribuir para o desenvolvimento de talentos, que atualmente tem sido tão bem-sucedido.
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Dante tornou-se "Pai" e obteve suas licenças de treinador
Na verdade, Dante vem se preparando para essa mudança há muito tempo. Paralelamente à carreira de jogador, ele obteve todas as licenças de treinador, tendo finalmente concluído a Licença Pro da UEFA no ano passado. “Quero, sem dúvida, ser treinador”, disse Dante à Sport Bild em 2024. “Para isso, já ajudo regularmente nos treinos das nossas equipes de base em Nice e, ultimamente, tenho conversado com muitos grandes treinadores, como Lucien Favre ou Thomas Tuchel.”
Em Nice, Dante é conhecido pelo apelido de “Pai”, a palavra portuguesa para “pai”. Ele atua como mentor para jogadores mais jovens, tendo sido também mentor do ex-talento do Bayern, Flavius Daniliuc. O austríaco deixou a base de Munique em 2020 para se transferir para Nice, onde iniciou sua carreira profissional.
“Dante se tornou um incentivador muito importante para mim”, relatou Daniliuc, que agora joga pelo FC Basel, em entrevista à SPOX na época. “Eu sempre pedia conselhos a ele sobre onde ainda poderia melhorar. E ele me ajudou com uma paciência incrível.” O próprio Dante diz sobre seu papel como “Pai” que quer “ajudar os jovens talentos a se desenvolverem e tirarem o máximo proveito de suas carreiras”. Se alguém serve de modelo perfeito nesse sentido, esse alguém é, naturalmente, ele mesmo.
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"E a taça também": Dante conquistou a tríplice coroa com o Bayern de Munique
Dante deixou seu país natal, o Brasil, em 2004, aos 18 anos, para se transferir para o OSC Lille, na França. Ele contou mais tarde, em entrevista ao Transfermarkt, que havia feito uma promessa a si mesmo naquela época: “Você dá tudo de si e fica até não poder mais.” Após passagens pela Bélgica, Dante foi para o Borussia Mönchengladbach. Em 2012, o FC Bayern o contratou por uma taxa de transferência fixada em apenas 4,7 milhões de euros. Karl-Heinz Rummenigge viria a se referir a isso mais tarde como “uma das nossas melhores contratações dos últimos anos”.
Pouco antes da chegada de Dante, o time de Munique havia perdido a final em casa da maneira mais dramática possível (e todos os outros títulos também). Como zagueiro central confiável e animador de bom humor, o então jogador de 29 anos ajudou na impressionante recuperação, que culminou na tríplice coroa de 2013.
No entanto, Dante perdeu a final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart. Ela já caía no período de convocação para a Copa das Confederações, na qual ele e seu colega de Munique, Luiz Gustavo, participaram com a seleção brasileira (e, afinal, venceram).
Mesmo que não tenha ajudado em termos esportivos, ele contribuiu para a conquista do terceiro título pelo menos no aspecto animacional – enviando um vídeo lendário aos seus colegas. Em um alemão um pouco torto, mas com ainda mais entusiasmo, Dante cantou: “Vamos ganhar o campeonato, vamos ganhar a Liga dos Campeões – e a Copa tambééém, e a Copa tambééém!” Com isso, Dante se tornou uma figura cult e o queridinho da torcida do FC Bayern.
Pep Guardiola: "Gostaria de ter mil Dantes na minha equipe"
Sob o comando do novo técnico Pep Guardiola, ele manteve inicialmente sua vaga de titular na zaga ao lado de Jérôme Boateng, antes de ver seu tempo de jogo diminuir na temporada 2014/15. Depois de Dante ter ficado várias vezes no banco, Guardiola o escalou novamente para o time titular em abril de 2015, para o clássico contra o Borussia Dortmund. O Bayern de Munique venceu por 1 a 0, e depois disso Guardiola proferiu sua frase lendária: “Eu gostaria de ter mil Dantes no meu time.”
Nas semifinais perdidas que se seguiram, contra o FC Barcelona na Liga dos Campeões e contra o BVB na Copa da Alemanha, porém, nenhum Dante jogou nem mesmo por um segundo. No verão, ele acabou indo para o VfL Wolfsburg, antes de se transferir para o Nice em 2016. Agora, então, o retorno ao FC Bayern.
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Sebastian Hoeneß e Martin Demichelis fizeram carreira
Sebastian Hoeneß provou recentemente que a equipe reserva do FC Bayern pode servir de trampolim para grandes carreiras como técnico. Em 2020, ele conduziu de forma sensacional uma equipe liderada por Josip Stanisic e Angelo Stiller ao título da Terceira Divisão. Após uma passagem pelo TSG Hoffenheim, Hoeneß levou o VfB Stuttgart ao vice-campeonato, à classificação para a Liga dos Campeões e à conquista da Copa da Alemanha, tornando-se um dos treinadores mais cobiçados da Alemanha. Recentemente, ele chegou a ser considerado candidato ao cargo no Real Madrid.
Entre 2021 e 2022, Martin Demichelis – que, assim como Dante, já atuou como jogador pelo time de Munique – treinou a equipe reserva do FC Bayern. Em seguida, conquistou o campeonato argentino com o River Plate; atualmente, luta com o RCD Mallorca contra o rebaixamento da Primera División espanhola. O sucessor de Demichelis foi Holger Seitz, que desde então falhou quatro vezes na tentativa de retorno à 3ª Liga — inclusive nesta temporada, em que o time de Munique ocupa apenas a décima posição, bem atrás dos demais. Seitz assume agora outras funções no campus.
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Quem será o assistente de Dante na equipe reserva do FC Bayern?
Por iniciativa do diretor esportivo Christoph Freund, a equipe reserva deverá, no futuro, sempre orientar jovens talentos do treinamento, de preferência com histórico como jogadores do FC Bayern — assim como Demichelis e, justamente, Dante. Freund já havia implementado um conceito semelhante em seu ex-clube, o RB Salzburg, onde, entre outros, Marco Rose, Adi Hütter e Matthias Jaissle passaram das categorias de base para o futebol profissional.
“Estamos buscando ativamente jovens talentos para a área de treinadores e tentamos contratá-los desde cedo, assim como fazemos com jogadores talentosos, para que continuem sua formação em nossa academia”, disse Freund durante sua passagem por Salzburgo, em entrevista ao SPOX. “Assim como com os jogadores, também temos uma lista de observação para treinadores.”
O novato Dante deve receber um assistente experiente ao seu lado no FC Bayern. Alguém que conheça o campus e a Liga Regional. Portanto, provavelmente não será o recentemente cogitado Franck Ribéry, que, com seu status especial, provavelmente causaria um pouco de agitação demais. Dante já revelou há um ano, em entrevista ao Transfermarkt, como pretende abordar sua função de treinador: “Meu objetivo seria que meus jogadores acordassem todas as manhãs felizes por irem para o treino. Eles devem ter a sensação de que, com esse treinador, sempre nos divertimos e aprendemos algo.” E talvez ganhem um troféu também.
De Lille a Nice, passando por Munique: as etapas da carreira de Dante na Europa
Período Clube 2004 a 2006 OSC Lille 2006 a 2007 Royal Charleroi 2007 a 2009 Standard de Liège 2009 a 2012 Borussia Mönchengladbach 2012 a 2015 FC Bayern 2015 a 2016 VfL Wolfsburg desde 2016 OGC Nice