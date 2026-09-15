'Um verdadeiro roubo!' - Christophe Dugarry faz ataque brutal a Roberto De Zerbi por contrato de longo prazo com o Tottenham

Em entrevista ao RMC Sport, Dugarry não poupou críticas ao falar sobre as credenciais de De Zerbi. Ele expressou sérias dúvidas sobre a capacidade do ex-técnico do Brighton de comandar no mais alto nível.

"Eu nunca entendi de fato qual é o nível dele", afirmou Dugarry. "Me dizem que ele foi bem no Brighton, no Sassuolo e em outros clubes, mas, para mim, ele ainda não é uma garantia absoluta para comandar os grandes times.

"Ele assinou um contrato de cinco anos. O que ele fez foi um verdadeiro roubo, sem nem precisar usar máscara. É incrível."