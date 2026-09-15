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'Um verdadeiro roubo!' - Christophe Dugarry faz ataque brutal a Roberto De Zerbi por contrato de longo prazo com o Tottenham
Dugarry mira De Zerbi
Dugarry fez um ataque contundente ao técnico do Tottenham, De Zerbi. Dugarry questionou se o treinador italiano está realmente preparado para comandar um clube da grandeza do Spurs. A crítica chega em um momento difícil para De Zerbi, que enfrenta pressão crescente no norte de Londres. O Tottenham teve um início péssimo em sua campanha na Premier League, deixando os torcedores profundamente frustrados.
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Um verdadeiro roubo no norte de Londres
Em entrevista ao RMC Sport, Dugarry não poupou críticas ao falar sobre as credenciais de De Zerbi. Ele expressou sérias dúvidas sobre a capacidade do ex-técnico do Brighton de comandar no mais alto nível.
"Eu nunca entendi de fato qual é o nível dele", afirmou Dugarry. "Me dizem que ele foi bem no Brighton, no Sassuolo e em outros clubes, mas, para mim, ele ainda não é uma garantia absoluta para comandar os grandes times.
"Ele assinou um contrato de cinco anos. O que ele fez foi um verdadeiro roubo, sem nem precisar usar máscara. É incrível."
Gastos enormes e retorno desastroso na liga
As duras palavras de Dugarry coincidem com uma sequência historicamente ruim do time do norte de Londres. O Tottenham conseguiu somar apenas dois pontos nas quatro primeiras rodadas da Premier League.
Ainda mais preocupante é o ataque inoperante, já que a equipe ainda não marcou um único gol nesta temporada da Premier League. O jejum agora já passa de 400 minutos, após empates sem gols consecutivos contra Nottingham Forest e Everton.
A frustração transbordou durante o empate recente com o Everton, quando a torcida da casa vaiou os jogadores em alta voz quando eles deixaram o campo após o apito final. Esse início desastroso contrasta de forma extremamente incômoda com uma enorme onda de gastos no verão de cerca de € 350 milhões.
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Tempo se esgotando para De Zerbi
Historicamente, os sistemas táticos de De Zerbi sempre precisaram de tempo para se consolidar de fato. As ideias complexas que lhe renderam ampla admiração no Sassuolo e no Brighton nunca foram pensadas para ser soluções imediatas.
No entanto, o futebol moderno raramente oferece esse luxo a um técnico, especialmente após um pesado investimento no verão. De Zerbi precisa encontrar uma maneira de fazer seu caro elenco engrenar imediatamente, ou corre o risco de ver seu lucrativo período no cargo ser interrompido de forma brutal e precoce.
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