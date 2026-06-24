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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Traduzido por

"Um verdadeiro pesadelo para os zagueiros": a Copa do Mundo de 2026 tem uma nova estrela - e ela joga na Bundesliga!

Copa do Mundo
Suíça x Canadá
Suíça
J. Manzambi
Freiburg
R. Gosens

Muitos elogios e um dado estatístico especial: após mais uma atuação impressionante pela Suíça na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra o co-anfitrião Canadá (2 a 1), Johan Manzambi está se tornando uma das estrelas desta fase final.

Logo após o reinício da partida, Manzambi deu a assistência para o gol de abertura de Ruben Vargas com um forte cruzamento pela direita (46’). Onze minutos depois, o jogador do SC Freiburg, que atua na Bundesliga, marcou ele mesmo com um chute de direita, com um pouco de sorte, ampliando o placar para 2 a 0.

  • Graças a esses dois pontos marcados, o jogador de 20 anos passa a integrar um grupo ilustre: segundo a Opta, Manzambi é apenas o terceiro jogador com menos de 21 anos, depois de Thomas Müller (2010, 8) e Kylian Mbappé (2018, 4), a alcançar quatro participações diretas em gols em uma Copa do Mundo.

    No confronto contra os canadenses em Vancouver, Manzambi foi titular pela primeira vez. Após sua atuação brilhante como reserva, com dois gols em 19 minutos em campo contra a Bósnia-Herzegovina (4 a 1), o técnico Murat Yakin o escalou na equipe titular. Manzambi começou no meio-campo ofensivo do esquema 4-2-3-1 da seleção suíça e jogou a partida inteira. Ele foi um dos jogadores mais destacados em campo, e não apenas por causa de seus pontos marcados.

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  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Robin Gosens elogia Johan Manzambi

    Robin Gosens elogiou muito Manzambi. O zagueiro da Fiorentina, atuando como comentarista na ARD, disse que é impressionante como “Manzambi sempre ataca em profundidade. Posso dizer isso por experiência própria: isso é absolutamente incômodo para os defensores”. Manzambi está agora em um “fluxo” que faz com que até mesmo finalizações não tão boas, como no gol da noite de quarta-feira, acabem indo para o fundo da rede, segundo Gosens.

    Manzambi soma agora seis gols em 15 partidas pela seleção. Com suas atuações no maior dos palcos, ele continua elevando cada vez mais seu valor de mercado. Uma situação confortável para o SC Freiburg, onde o versátil jogador destro, após uma prorrogação do contrato, está sob contrato até 2030, há exatamente um ano.

    O clube de Breisgau o contratou no início de 2023, vindo da equipe sub-18 do Servette de Genebra. Desde 2024, ele faz parte do elenco profissional e disputou 47 partidas oficiais na bem-sucedida temporada que acabou de terminar. Nesse período, marcou sete gols e deu nove assistências.

  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Thomas Müller recomenda Johan Manzambi ao FC Bayern

    As qualidades de Manzambi também chamaram a atenção recentemente do campeão mundial de Rio, Thomas Müller. O comentarista da MagentaTV disse, após a segunda partida da fase de grupos contra os bósnios, sobre o atacante: “Para mim, esse é um jogador que o FC Bayern também deveria observar com mais atenção.” Mats Hummels, também comentarista e ícone da defesa do Borussia Dortmund, acrescentou: “Ou o BVB.”

    Müller então se entusiasmou: “Dá para perceber a flexibilidade dele, a despreocupação. Ao mesmo tempo, já dá para ver nas ações dele uma certa maturidade na tomada de decisões; a ética de trabalho está lá. Afinal, em Freiburg, ele está em um time onde se trabalha duro de verdade. Acho a evolução dele muito, muito boa.”

    Há muito tempo que Manzambi vem sendo associado a clubes de primeira linha, devido à sua excelente evolução. O jornal suíço *Blick* noticiou, em março, um suposto interesse do Bayern de Munique e do Paris Saint-Germain. O BVB também estaria de olho em Manzambi, além disso, o Real Madrid e o Manchester United também são citados.

    Por enquanto, porém, Manzambi terá mais uma oportunidade de se destacar na Copa do Mundo. A Suíça, como campeã do grupo, está nas oitavas de final, tem agora uma semana de folga e enfrentará novamente em Vancouver um dos melhores terceiros colocados dos grupos.

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