Logo após o reinício da partida, Manzambi deu a assistência para o gol de abertura de Ruben Vargas com um forte cruzamento pela direita (46’). Onze minutos depois, o jogador do SC Freiburg, que atua na Bundesliga, marcou ele mesmo com um chute de direita, com um pouco de sorte, ampliando o placar para 2 a 0.
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"Um verdadeiro pesadelo para os zagueiros": a Copa do Mundo de 2026 tem uma nova estrela - e ela joga na Bundesliga!
Graças a esses dois pontos marcados, o jogador de 20 anos passa a integrar um grupo ilustre: segundo a Opta, Manzambi é apenas o terceiro jogador com menos de 21 anos, depois de Thomas Müller (2010, 8) e Kylian Mbappé (2018, 4), a alcançar quatro participações diretas em gols em uma Copa do Mundo.
No confronto contra os canadenses em Vancouver, Manzambi foi titular pela primeira vez. Após sua atuação brilhante como reserva, com dois gols em 19 minutos em campo contra a Bósnia-Herzegovina (4 a 1), o técnico Murat Yakin o escalou na equipe titular. Manzambi começou no meio-campo ofensivo do esquema 4-2-3-1 da seleção suíça e jogou a partida inteira. Ele foi um dos jogadores mais destacados em campo, e não apenas por causa de seus pontos marcados.
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Robin Gosens elogia Johan Manzambi
Robin Gosens elogiou muito Manzambi. O zagueiro da Fiorentina, atuando como comentarista na ARD, disse que é impressionante como “Manzambi sempre ataca em profundidade. Posso dizer isso por experiência própria: isso é absolutamente incômodo para os defensores”. Manzambi está agora em um “fluxo” que faz com que até mesmo finalizações não tão boas, como no gol da noite de quarta-feira, acabem indo para o fundo da rede, segundo Gosens.
Manzambi soma agora seis gols em 15 partidas pela seleção. Com suas atuações no maior dos palcos, ele continua elevando cada vez mais seu valor de mercado. Uma situação confortável para o SC Freiburg, onde o versátil jogador destro, após uma prorrogação do contrato, está sob contrato até 2030, há exatamente um ano.
O clube de Breisgau o contratou no início de 2023, vindo da equipe sub-18 do Servette de Genebra. Desde 2024, ele faz parte do elenco profissional e disputou 47 partidas oficiais na bem-sucedida temporada que acabou de terminar. Nesse período, marcou sete gols e deu nove assistências.
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Thomas Müller recomenda Johan Manzambi ao FC Bayern
As qualidades de Manzambi também chamaram a atenção recentemente do campeão mundial de Rio, Thomas Müller. O comentarista da MagentaTV disse, após a segunda partida da fase de grupos contra os bósnios, sobre o atacante: “Para mim, esse é um jogador que o FC Bayern também deveria observar com mais atenção.” Mats Hummels, também comentarista e ícone da defesa do Borussia Dortmund, acrescentou: “Ou o BVB.”
Müller então se entusiasmou: “Dá para perceber a flexibilidade dele, a despreocupação. Ao mesmo tempo, já dá para ver nas ações dele uma certa maturidade na tomada de decisões; a ética de trabalho está lá. Afinal, em Freiburg, ele está em um time onde se trabalha duro de verdade. Acho a evolução dele muito, muito boa.”
Há muito tempo que Manzambi vem sendo associado a clubes de primeira linha, devido à sua excelente evolução. O jornal suíço *Blick* noticiou, em março, um suposto interesse do Bayern de Munique e do Paris Saint-Germain. O BVB também estaria de olho em Manzambi, além disso, o Real Madrid e o Manchester United também são citados.
Por enquanto, porém, Manzambi terá mais uma oportunidade de se destacar na Copa do Mundo. A Suíça, como campeã do grupo, está nas oitavas de final, tem agora uma semana de folga e enfrentará novamente em Vancouver um dos melhores terceiros colocados dos grupos.