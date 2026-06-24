"Um verdadeiro pesadelo para os zagueiros": a Copa do Mundo de 2026 tem uma nova estrela - e ela joga na Bundesliga!

As qualidades de Manzambi também chamaram a atenção recentemente do campeão mundial de Rio, Thomas Müller. O comentarista da MagentaTV disse, após a segunda partida da fase de grupos contra os bósnios, sobre o atacante: “Para mim, esse é um jogador que o FC Bayern também deveria observar com mais atenção.” Mats Hummels, também comentarista e ícone da defesa do Borussia Dortmund, acrescentou: “Ou o BVB.”

Müller então se entusiasmou: “Dá para perceber a flexibilidade dele, a despreocupação. Ao mesmo tempo, já dá para ver nas ações dele uma certa maturidade na tomada de decisões; a ética de trabalho está lá. Afinal, em Freiburg, ele está em um time onde se trabalha duro de verdade. Acho a evolução dele muito, muito boa.”

Há muito tempo que Manzambi vem sendo associado a clubes de primeira linha, devido à sua excelente evolução. O jornal suíço *Blick* noticiou, em março, um suposto interesse do Bayern de Munique e do Paris Saint-Germain. O BVB também estaria de olho em Manzambi, além disso, o Real Madrid e o Manchester United também são citados.

Por enquanto, porém, Manzambi terá mais uma oportunidade de se destacar na Copa do Mundo. A Suíça, como campeã do grupo, está nas oitavas de final, tem agora uma semana de folga e enfrentará novamente em Vancouver um dos melhores terceiros colocados dos grupos.