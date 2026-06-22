Os preparativos da Alemanha para as oitavas de final foram prejudicados pela ausência de Schlotterbeck. Segundo a DFB, uma ressonância magnética confirmou que o zagueiro do Borussia Dortmund sofreu uma lesão no ligamento medial do tornozelo esquerdo, o que normalmente implica um tempo de recuperação de cerca de dois meses. O jogador, com 29 partidas pela seleção, sofreu a lesão na vitória da Alemanha por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim.

Schlotterbeck recebeu atendimento médico inicialmente e tentou continuar, mas não conseguiu terminar a partida e foi substituído no intervalo, depois que a gravidade do problema ficou clara. O diagnóstico acabou com as esperanças de que a lesão fosse menos grave e deixa a Alemanha sem um de seus defensores mais importantes pelo restante do torneio.