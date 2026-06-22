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Um verdadeiro pesadelo para a Alemanha: jogador-chave fica fora do restante da Copa do Mundo de 2026 devido a uma lesão nos ligamentos do tornozelo
A Alemanha sofreu um grande revés na defesa
Os preparativos da Alemanha para as oitavas de final foram prejudicados pela ausência de Schlotterbeck. Segundo a DFB, uma ressonância magnética confirmou que o zagueiro do Borussia Dortmund sofreu uma lesão no ligamento medial do tornozelo esquerdo, o que normalmente implica um tempo de recuperação de cerca de dois meses. O jogador, com 29 partidas pela seleção, sofreu a lesão na vitória da Alemanha por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim.
Schlotterbeck recebeu atendimento médico inicialmente e tentou continuar, mas não conseguiu terminar a partida e foi substituído no intervalo, depois que a gravidade do problema ficou clara. O diagnóstico acabou com as esperanças de que a lesão fosse menos grave e deixa a Alemanha sem um de seus defensores mais importantes pelo restante do torneio.
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Falta uma peça fundamental na defesa da Alemanha
Schlotterbeck havia se tornado uma figura central na zaga de Nagelsmann ao lado de Jonathan Tah. Sua habilidade de construir jogadas a partir da defesa e proporcionar equilíbrio pelo lado esquerdo deu à Alemanha uma importante opção tática nos dois primeiros jogos da fase de grupos. Embora os dois gols de Deniz Undav tenham selado a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, as comemorações foram ofuscadas pela perda de um dos jogadores mais confiáveis da equipe.
Nagelsmann declarou pelo site da DFB: “Sentiremos muita falta do Schlotti em campo como um excelente zagueiro, especialmente por sua excelente capacidade de armar jogadas. Esta poderia ter sido a Copa do Mundo dele. Todos nós tentamos animá-lo ontem – felizmente, ele é um cara muito positivo que já está olhando para frente. É um bom sinal que ele continue com a equipe por enquanto, pois também exerce influência fora de campo. Apesar de sua ausência, continuamos muito bem posicionados na defesa central para a Copa do Mundo com Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton e Malick Thiaw.”
Nagelsmann volta sua atenção para o craque do Real Madrid
Com Schlotterbeck fora de campo, Nagelsmann colocou Antonio Rudiger em campo no intervalo. O zagueiro do Real Madrid, que havia perdido recentemente sua vaga de titular para a dupla Schlotterbeck-Tah após ficar afastado por lesão, agora parece pronto para recuperar seu lugar no time titular pelo restante da competição. Em declarações após a partida, Nagelsmann elogiou o profissionalismo do experiente zagueiro central. “Antonio jogou bem, muito concentrado”, disse Nagelsmann.
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A Alemanha precisa se adaptar rapidamente
Nagelsmann agora enfrenta o desafio de reorganizar sua defesa antes do último jogo da Alemanha na fase de grupos contra o Equador e da partida das oitavas de final, marcada para 29 de junho. A Alemanha precisará que Rüdiger e o restante da zaga desenvolvam entrosamento rapidamente nesta fase do torneio, em que erros podem ser decisivos.
Enquanto isso, Schlotterbeck iniciará as primeiras etapas de sua reabilitação sob os cuidados da equipe médica da Alemanha antes de retornar ao Dortmund. A busca da Alemanha pela glória na Copa do Mundo continua, mas agora o time terá que seguir em frente sem um de seus principais pilares defensivos.