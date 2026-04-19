“Um verdadeiro desastre” – Por que a escolha do próximo técnico do Liverpool pode não ser tão simples, agora que um novo nome entra na disputa para suceder Arne Slot

A hesitação de Nicol em relação a Alonso decorre de sua recente passagem pelo Santiago Bernabéu, que o ex-zagueiro descreveu em termos contundentes. “Em circunstâncias normais, eu teria dito Alonso. Mas ele fracassou completamente no Real Madrid e é preciso levar isso em consideração”, explicou Nicol.

Apesar dessas preocupações, Nicol reconheceu o apelo de trazer Alonso de volta ao clube onde ele conquistou a Liga dos Campeões. Ele acrescentou: “No entanto, não acho que a FSG, se Arne Slot não estiver lá no início da temporada, eu não vejo como a FSG não iria optar por Alonso. Então, acho que vou escolher Alonso, no fim das contas.”