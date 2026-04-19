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“Um verdadeiro desastre” – Por que a escolha do próximo técnico do Liverpool pode não ser tão simples, agora que um novo nome entra na disputa para suceder Arne Slot
Alonso ou Iraola para o cargo de treinador do Anfield?
A situação da comissão técnica do Liverpool continua sendo alvo de intensas especulações à medida que a temporada se aproxima do fim. Enquanto Slot continua sob pressão quanto ao seu futuro, os nomes de possíveis sucessores são discutidos tanto por ex-jogadores quanto por comentaristas. Apesar de Xabi Alonso ser o favorito sentimental de muitos torcedores, Nicol acredita que a decisão da FSG pode não ser tão clara quanto se pensava. Em entrevista à ESPN FC, Nicol foi convidado a escolher entre Slot, Alonso e Iraola, do Bournemouth. Embora tenha acabado optando pelo ex-ídolo de Anfield, ele admitiu que Iraola ganhou espaço em suas considerações. “Gosto do Iraola. Gosto da maneira como o Bournemouth joga”, disse Nicol, destacando o trabalho impressionante do técnico basco na costa sul.
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Preocupação com o histórico de Alonso no Real Madrid
A hesitação de Nicol em relação a Alonso decorre de sua recente passagem pelo Santiago Bernabéu, que o ex-zagueiro descreveu em termos contundentes. “Em circunstâncias normais, eu teria dito Alonso. Mas ele fracassou completamente no Real Madrid e é preciso levar isso em consideração”, explicou Nicol.
Apesar dessas preocupações, Nicol reconheceu o apelo de trazer Alonso de volta ao clube onde ele conquistou a Liga dos Campeões. Ele acrescentou: “No entanto, não acho que a FSG, se Arne Slot não estiver lá no início da temporada, eu não vejo como a FSG não iria optar por Alonso. Então, acho que vou escolher Alonso, no fim das contas.”
A ascensão de Andoni Iraola
Iraola tornou-se um dos treinadores mais respeitados da Premier League, tendo recentemente conduzido o Bournemouth a duas vitórias consecutivas fora de casa contra o Newcastle e o Arsenal. Com os Cherries surpreendentemente a apenas quatro pontos das vagas da Liga dos Campeões, faltando cinco jogos para o fim da temporada, sua reputação como técnico nunca esteve tão alta. Seu estilo de futebol ofensivo conquistou muitos admiradores, incluindo aqueles com laços profundos com o Liverpool.
A conexão entre Iraola e o Liverpool é ainda mais fortalecida por sua relação com o diretor esportivo Richard Hughes. Considerando o desempenho consistente do Bournemouth sob sua orientação nos últimos três anos, Nicol acredita que ele está pronto para dar o próximo passo.
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A importância do clássico de Merseyside
Enquanto a busca por um novo técnico ganha força na mídia, Slot continua no banco por enquanto. Ainda não se sabe se a FSG decidirá dispensar Slot neste verão, com muitos relatos sugerindo que o técnico de 47 anos ainda poderá estar no comando na próxima temporada. O momento do confronto com o Everton de David Moyes não poderia ser mais crítico. Depois que Jurgen Klopp perdeu seu último clássico, Slot não pode se dar ao luxo de cometer um deslize semelhante se quiser acalmar os ânimos da diretoria e da torcida.